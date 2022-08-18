УКР
В Енергодарі ввечері 17 серпня пролунали вибухи, - соцмережі

Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли Енергодар Запорізької області. У місту було чутно звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  телеграм-канал "Енергодар сьогодні".

Місцевих мешканців закликали бути обережними та не нехтувати сигналами про небезпеку.

