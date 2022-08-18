На Херсонщині російським окупантам дедалі важче знайти зрадників для співпраці, - Хлань

На Херсонщині загарбникам все важче знайти колаборантів для формування своєї вертикалі "влади".

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Їм (російським окупантам. – Ред.) якраз дуже терміново потрібна своя вертикаль. Росіяни або змушують до колаборації або "арештовують" і вводять своїх людей", - написав Хлань.

Він додав, що знайти зрадників, які готові з ними співпрацювати, загарбникам стає все важче.

Хлань підкреслив, що ворог посилює тиск на представників місцевого самоврядування. Зокрема, росіяни викрали напередодні голову Верхньорогачицької ТГ Світлану Коротун, яка відмовилась від співпраці з самопроголошеною владою.