На Херсонщині російським окупантам дедалі важче знайти зрадників для співпраці, - Хлань

На Херсонщині загарбникам все важче знайти колаборантів для формування своєї вертикалі "влади".

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Їм (російським окупантам. – Ред.) якраз дуже терміново потрібна своя вертикаль. Росіяни або змушують до колаборації або "арештовують" і вводять своїх людей", - написав Хлань.

Він додав, що знайти зрадників, які готові з ними співпрацювати, загарбникам стає все важче.

Хлань підкреслив, що ворог посилює тиск на представників місцевого самоврядування. Зокрема, росіяни викрали напередодні голову Верхньорогачицької ТГ Світлану Коротун, яка відмовилась від співпраці з самопроголошеною владою.

говорят аксенов с крыма сбежал будет еще важче)
18.08.2022 01:06 Відповісти
Хай звернуться до ОПи
18.08.2022 01:19 Відповісти
Що там за цікаві новини з Криму? Гоблін Аксьонов, Константінов та вся так звана влада виїхала з сім'ями, слугами та коханками... Же вони зараз? Не повірите - у Ростові! Також кажуть, що всю ніч палили документи
18.08.2022 01:28 Відповісти
Якщо ця кримська мразота втекла до раші , то там іх четвертують разом
із сім'ями , так як зрадників русоФашисти не ******* !!
18.08.2022 01:47 Відповісти
Нормальні виїхали або виїджають, залишаються "а нам все одне хто платить". Ось і закінчуються. Але не треба дуже радіти, щурів достатньо.
18.08.2022 06:03 Відповісти
 
 