Росія обрала на роль "очільника" окупованої Харківщини мера Краснодара, - ЗМІ

Мер російського Краснодара Андрій Алексєєнко найближчим часом може очолити так званий "уряд" окупованої Росією частини Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кавказ.Реалії із посиланням на джерела.

Інше анонімне джерело повідомило, що Алексєєнко розглядався як кандидат на кілька постів, у результаті його попередньо погодили на посаду "голови Ради міністрів".

Російський пропагандист Володимир Соловйов також заявив, що Алексєєнко стане "головою Ради міністрів Адміністрації Харківської області".

Раніше Алексєєнко їздив на Харківщину, оскільки Краснодарський край "узяв кураторство" над окупованою територією. У травні Алексєєнко підписав документ про підтримку військкоматів у наборі "добровольців" на війну проти України.

Зазначається, що проти Алексєєнка зараз триває кримінальне провадження за звинуваченням в отриманні хабаря.

а родичі алєксєєнка розглядаються як потенційні власники білих жігулєй
18.08.2022 07:26 Відповісти
Пора нам призначити Голову цивільно-військової адміністрації Стародубської народної республіки та Коменданта Кремля
18.08.2022 07:57 Відповісти
Потенційний 200тий
18.08.2022 07:58 Відповісти
Допомога Кубанських запорожців Украіні
18.08.2022 08:31 Відповісти
стерпим смотрю,,???
18.08.2022 09:13 Відповісти
Партизанам харківщини приготуватися!
18.08.2022 12:45 Відповісти
 
 