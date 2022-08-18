Рашисти вбили трьох мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко

За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.