Росіяни обстріляли села Миколаївської області. Є поранений, - ОВА

миколаївщина

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Миколаївщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на дані від Миколаївської ОВА.

"У Миколаївському районі вчора, 17 серпня, орієнтовно о 10:30 внаслідок ворожих обстрілів в с. Червоне Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок. Ввечері, 17 серпня, орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Баштанському районі 17 серпня близько з 10:30 по 13:00 та сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

