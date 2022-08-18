Росіяни обстріляли села Миколаївської області. Є поранений, - ОВА
Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Миколаївщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на дані від Миколаївської ОВА.
"У Миколаївському районі вчора, 17 серпня, орієнтовно о 10:30 внаслідок ворожих обстрілів в с. Червоне Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок. Ввечері, 17 серпня, орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Баштанському районі 17 серпня близько з 10:30 по 13:00 та сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
