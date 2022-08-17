УКР
Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Миколаєва та області пошкоджено житлові будинки, приміщення навчального закладу та одне з підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції

Сьогодні, близько 2:00, ворожі війська вкотре обстріляли обласний центр. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків, приміщення вищого навчального закладу, одного з підприємств.

Також вночі вибухи пролунали у селі Широке, Широківської громади. Відомо про влучання по сільськогосподарських спорудах.

Водночас внаслідок вчорашніх обстрілів у селищі Первомайське та Широке Первомайської та Широківської громад, зруйновані сільськогосподарські будівлі та заклад громадського харчування.

Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами 01
Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами 02
Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами 03
Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами 04
Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами 05

Миколаїв (1855) Миколаївська область (2366) обстріл (30965) Нацполіція (15496)
