Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Миколаєва та області пошкоджено житлові будинки, приміщення навчального закладу та одне з підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції

Сьогодні, близько 2:00, ворожі війська вкотре обстріляли обласний центр. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків, приміщення вищого навчального закладу, одного з підприємств.

Також вночі вибухи пролунали у селі Широке, Широківської громади. Відомо про влучання по сільськогосподарських спорудах.

Водночас внаслідок вчорашніх обстрілів у селищі Первомайське та Широке Первомайської та Широківської громад, зруйновані сільськогосподарські будівлі та заклад громадського харчування.

