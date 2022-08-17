Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу Миколаєва та області пошкоджено житлові будинки, приміщення навчального закладу та одне з підприємств.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції
Сьогодні, близько 2:00, ворожі війська вкотре обстріляли обласний центр. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків, приміщення вищого навчального закладу, одного з підприємств.
Також вночі вибухи пролунали у селі Широке, Широківської громади. Відомо про влучання по сільськогосподарських спорудах.
Водночас внаслідок вчорашніх обстрілів у селищі Первомайське та Широке Первомайської та Широківської громад, зруйновані сільськогосподарські будівлі та заклад громадського харчування.
