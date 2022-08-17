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Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Николаева и области повреждены жилые дома, помещения учебного заведения и одно из предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Сегодня, около 2:00, вражеские войска в очередной раз обстреляли областной центр. Сейчас известно о повреждении жилых домов, помещения высшего учебного заведения, одного из предприятий.

Также ночью взрывы прогремели в селе Широкое, Широковской громады. Известно о попадании по сельскохозяйственным сооружениям.

В результате вчерашних обстрелов в поселке Первомайское и Широкое Первомайской и Широковской громад, разрушены сельскохозяйственные здания и общепит.

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Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами 01
Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами 02
Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами 03
Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами 04
Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами 05

Николаев (2162) Николаевская область (2150) обстрел (27982) Нацполиция (16576)


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андоны драные...нелюди..
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17.08.2022 12:33 Ответить
 
 