Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Николаева и области повреждены жилые дома, помещения учебного заведения и одно из предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
Сегодня, около 2:00, вражеские войска в очередной раз обстреляли областной центр. Сейчас известно о повреждении жилых домов, помещения высшего учебного заведения, одного из предприятий.
Также ночью взрывы прогремели в селе Широкое, Широковской громады. Известно о попадании по сельскохозяйственным сооружениям.
В результате вчерашних обстрелов в поселке Первомайское и Широкое Первомайской и Широковской громад, разрушены сельскохозяйственные здания и общепит.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий17.08.2022 12:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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