Последствия обстрелов Николаева и области российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Николаева и области повреждены жилые дома, помещения учебного заведения и одно из предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Сегодня, около 2:00, вражеские войска в очередной раз обстреляли областной центр. Сейчас известно о повреждении жилых домов, помещения высшего учебного заведения, одного из предприятий.

Также ночью взрывы прогремели в селе Широкое, Широковской громады. Известно о попадании по сельскохозяйственным сооружениям.

В результате вчерашних обстрелов в поселке Первомайское и Широкое Первомайской и Широковской громад, разрушены сельскохозяйственные здания и общепит.

Также смотрите: "Вот все, что осталось": база российских оккупантов в Новой Каховке после попадания HIMARS. ВИДЕО









