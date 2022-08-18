УКР
Естонія припинила пускати громадян РФ із шенгенськими візами

росія,віза

Естонія із 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Зараз такі візи є приблизно у 25 000 російських громадян. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

"Обмеження стосуються подорожей з метою туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальною метою – такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо", – сказав заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.

В Естонію пускатимуть тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарною метою: наприклад, на похорон.

Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їхні візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в'їзд і їм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі розкритикувало Шольца за позицію щодо заборони видачі віз громадянам РФ: "Це спроба розділити, що є хороші росіяни та поганий цар"

віза (747) росія (67880) Шенген (127) Естонія (1731)
+23
18.08.2022 08:49 Відповісти
18.08.2022 08:49 Відповісти
+15
І це правильно.
Вони відповідають за путінга. Нічого втікати зі своєї рашки.
18.08.2022 08:48 Відповісти
18.08.2022 08:48 Відповісти
+11
Шенгенская резня - серпом по скрепам.
18.08.2022 08:57 Відповісти
18.08.2022 08:57 Відповісти
18.08.2022 08:48 Відповісти
18.08.2022 08:48 Відповісти
18.08.2022 08:49 Відповісти
18.08.2022 08:49 Відповісти
Естонцям-черговий респект...
18.08.2022 08:49 Відповісти
18.08.2022 08:49 Відповісти
18.08.2022 08:50 Відповісти
18.08.2022 08:50 Відповісти
ЭСТЫ БРАВО!
18.08.2022 08:52 Відповісти
18.08.2022 08:52 Відповісти
молодці-
18.08.2022 08:54 Відповісти
18.08.2022 08:54 Відповісти
В повітрі значно зменшився відсоток перегару...
18.08.2022 08:55 Відповісти
18.08.2022 08:55 Відповісти
Шенгенская резня - серпом по скрепам.
18.08.2022 08:57 Відповісти
18.08.2022 08:57 Відповісти
18.08.2022 09:02 Відповісти
18.08.2022 09:02 Відповісти
Поляки тоже вчера уже не пускали. В тик токе видел
18.08.2022 08:58 Відповісти
18.08.2022 08:58 Відповісти
А вот это эстонцы зря так раздобрились.Можно ведь было организовать эти гуманитарные миссии "на вынос".Вытаскивать сдохшую кацапскую падаль за линию демаркации и пусть родственнички тащат её зарывать в свои *****.
18.08.2022 09:11 Відповісти
18.08.2022 09:11 Відповісти
Да это просто русофобия какая-то, хехе, надо больше русофобии
18.08.2022 09:17 Відповісти
18.08.2022 09:17 Відповісти
"Руссофобия" - не правильный термин...
"Фобия" на латыни, означает "боязнь", а хто их, *****, боится?
Правильно говорить "Руссофилия"...
18.08.2022 09:30 Відповісти
18.08.2022 09:30 Відповісти
Филия означает «дружбу», «дружественность», «расположение», «притяжение», «влечение», «любовь».
Так что не будем употреблять сложные слова, достаточно будет ненависти, презрения и брезгливости.
18.08.2022 09:53 Відповісти
18.08.2022 09:53 Відповісти
руссопатия
18.08.2022 10:48 Відповісти
18.08.2022 10:48 Відповісти
Це слово не має стовідсоткового переводу, тому його требе роздивлятись у контексті...
Скажімо так, якщо ви почуєте слово "зоофілія", або "некрофілія" - певно вам не спаде на думку, що це назва "спілки захисту тварин", чи прихильників "спірітизму"...
18.08.2022 13:27 Відповісти
18.08.2022 13:27 Відповісти
Ще б якийсь штампік прикольний в паспорті ставили. Тіпа "рускій ваєний карабль - іди на*уй"
18.08.2022 10:15 Відповісти
18.08.2022 10:15 Відповісти
Гарний приклад для решти....
18.08.2022 10:17 Відповісти
18.08.2022 10:17 Відповісти
Украинские пограничники не выпустили в Румынию гражданина РФ Игоря Заботина, оставив в его паспорте легендарную надпись о русском корабле.

18.08.2022 11:03 Відповісти
18.08.2022 11:03 Відповісти
Супер!!!!
18.08.2022 12:42 Відповісти
18.08.2022 12:42 Відповісти
Естонці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
18.08.2022 12:43 Відповісти
18.08.2022 12:43 Відповісти
 
 