Естонія припинила пускати громадян РФ із шенгенськими візами

Естонія із 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Зараз такі візи є приблизно у 25 000 російських громадян. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.

"Обмеження стосуються подорожей з метою туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальною метою – такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо", – сказав заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.

В Естонію пускатимуть тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарною метою: наприклад, на похорон.

Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їхні візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в'їзд і їм.

