Естонія припинила пускати громадян РФ із шенгенськими візами
Естонія із 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Зараз такі візи є приблизно у 25 000 російських громадян. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.
"Обмеження стосуються подорожей з метою туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до Шенгенської зони з розважальною метою – такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо", – сказав заступник директора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Белічов.
В Естонію пускатимуть тих, хто приїжджає за туристичними візами до рідних: батьків, дітей та подружжя. Крім того, винятки робляться для візитів із гуманітарною метою: наприклад, на похорон.
Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їхні візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.
Естонія, як і раніше, пускатиме до себе росіян із туристичними візами, виданими іншими державами Шенгену. Але міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявляє, що Естонія має можливість в односторонньому порядку заборонити в'їзд і їм.
Вони відповідають за путінга. Нічого втікати зі своєї рашки.
А вот это эстонцы зря так раздобрились.Можно ведь было организовать эти гуманитарные миссии "на вынос".Вытаскивать сдохшую кацапскую падаль за линию демаркации и пусть родственнички тащат её зарывать в свои *****.
"Фобия" на латыни, означает "боязнь", а хто их, *****, боится?
Правильно говорить "Руссофилия"...
Так что не будем употреблять сложные слова, достаточно будет ненависти, презрения и брезгливости.
Скажімо так, якщо ви почуєте слово "зоофілія", або "некрофілія" - певно вам не спаде на думку, що це назва "спілки захисту тварин", чи прихильників "спірітизму"...