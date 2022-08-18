УКР
В управління АРМА передано телеканал депутата-зрадника Ковальова, - ДБР

Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн гривень. 17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах 3-х юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадують, що у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

Також читайте: На Херсонщині колаборант Ковальов змушує аграріїв сплачувати "податки" за російським законодавством, - ОВА

"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області". 6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру. 15 липня, за клопотанням ДБР, народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - зазначають у ДБР.

Депутата оголошено в розшук. Депутат підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Як зелений слуга, так і зрадник.
показати весь коментар
18.08.2022 10:52 Відповісти
зрадник з якої партії
показати весь коментар
18.08.2022 10:52 Відповісти
Зеліної.
показати весь коментар
18.08.2022 10:54 Відповісти
4-й канал зрадника пошел...
показати весь коментар
18.08.2022 10:57 Відповісти
В Зе-рмак марафон?
показати весь коментар
18.08.2022 11:08 Відповісти
Три-е був до четвертого
показати весь коментар
18.08.2022 11:11 Відповісти
Будуть славити найвеличнішого.
показати весь коментар
18.08.2022 10:58 Відповісти
Узурпація влади. Порушення статті 5 Конституції України.
показати весь коментар
18.08.2022 11:07 Відповісти
Яка хрін різниця - тепер на ТБ все єдино. Дивіться його самі, я пішов на You Tube!
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
Ця АРМА дуже стрьомна конторка з великими можливостями корупції. Тому те, що реквізовані активи передаються до її управління...ну не дуже радує....
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
І тепер там буде телемарафон по дебілізації? Чхати на рейтінг "95% не дивляться", головне, щоб свої не залишились без куска хліба. Зголодніли як, пики в екран не вміщуються.
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
ДБР в очередной раз создает видимость бурной деятельности.
ВСЕ теле/радиоканалы - убыточны и дотационны. Ковалев только спасибо скажет за такой "арест майна".
О настоящем майне, включая всю недвижимость в Украине и за рубежом, зарубежные банковские счета и прочие ликвидные активы, ДБР не говорит не слова. Т.е. у Ковалева все это осталось.
Создавать видимость бурной работы - основная задача ГБР, СБУ, Прокуратуры и прочих коррупционных кормушек "проденьги".
показати весь коментар
18.08.2022 12:28 Відповісти
Чомусь,не прочитав ,що це депутат з партії, фракції "Слуга народу".
Це самоцензура така ?
показати весь коментар
18.08.2022 12:29 Відповісти
То я думаю мені раніше ютуб постійно пропонував їх відомий, де у них як завжди винен Порошенко....
показати весь коментар
18.08.2022 15:19 Відповісти
 
 