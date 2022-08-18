В управління АРМА передано телеканал депутата-зрадника Ковальова, - ДБР

Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн гривень. 17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах 3-х юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадують, що у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

Також читайте: На Херсонщині колаборант Ковальов змушує аграріїв сплачувати "податки" за російським законодавством, - ОВА

"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області". 6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру. 15 липня, за клопотанням ДБР, народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - зазначають у ДБР.

Депутата оголошено в розшук. Депутат підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.