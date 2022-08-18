Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими з РФ, - ГУР
Росія має невисокий інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України, про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону,
"Можемо констатувати: щодо певних груп своїх же представників і російських військовополонених РФ має невисокий інтерес. Якщо ми говоримо про мобілізованих і військових із території ОРДЛО та представників "ЛНР"/"ДНР", то справді до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, до в тому числі питання обміну", – сказав Андрій Юсов, коментуючи інформацію про те, що країна-окупант "ділить на сорти" своїх військовополонених.
Попри це, переговорний процес щодо питання обміну триває, зазначив представник воєнної розвідки України.
"Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, і чекаємо на новини. Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працюють Україна і, власне, всі Збройні сили. Коли ми говоримо про процес повернення, то обмін – лише один з інструментів повернення наших захисників. Обмінний фонд – це дуже складна, багаторівнева і нелінійна річ. Мова далеко не часто може йти лише про кількість. Конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоб повернути наших захисників", – зазначив представник ГУР МО України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"- Поруччік, ви носкі мєняєтє?
- Только на водку-с!"
Во-первых, у наступающей армии всегда на порядок больше пленных. А во-вторых, у нас отсутствует массовая работа ДРГ (в т.ч. для захвата пленных, особенно офицеров).
Как это цинично не звучит, а факт, который невозможно опровергнуть. Как и то, чтобы освобождать оккупированные земли, сначала необходимо ЗЕбилам было ДОПУСТИТЬ вторжение агрессора, чтоб украинцы погибали. До чего же мерзка и отвратна эта власть зебильная.