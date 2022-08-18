Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими з РФ, - ГУР

Росія має невисокий інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України, про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону,



"Можемо констатувати: щодо певних груп своїх же представників і російських військовополонених РФ має невисокий інтерес. Якщо ми говоримо про мобілізованих і військових із території ОРДЛО та представників "ЛНР"/"ДНР", то справді до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, до в тому числі питання обміну", – сказав Андрій Юсов, коментуючи інформацію про те, що країна-окупант "ділить на сорти" своїх військовополонених.



Попри це, переговорний процес щодо питання обміну триває, зазначив представник воєнної розвідки України.



"Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, і чекаємо на новини. Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працюють Україна і, власне, всі Збройні сили. Коли ми говоримо про процес повернення, то обмін – лише один з інструментів повернення наших захисників. Обмінний фонд – це дуже складна, багаторівнева і нелінійна річ. Мова далеко не часто може йти лише про кількість. Конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоб повернути наших захисників", – зазначив представник ГУР МО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 10-ї ОГШБр взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО