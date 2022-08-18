УКР
3 084 14

Україна має достатній обмінний фонд для обміну полоненими з РФ, - ГУР

гур,полонені,обмін

Росія має невисокий інтерес до деяких груп військовополонених, які воювали проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міноборони України, про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону,

"Можемо констатувати: щодо певних груп своїх же представників і російських військовополонених РФ має невисокий інтерес. Якщо ми говоримо про мобілізованих і військових із території ОРДЛО та представників "ЛНР"/"ДНР", то справді до них найнижчий інтерес. Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, до в тому числі питання обміну", – сказав Андрій Юсов, коментуючи інформацію про те, що країна-окупант "ділить на сорти" своїх військовополонених.

Попри це, переговорний процес щодо питання обміну триває, зазначив представник воєнної розвідки України.

"Росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, а це не так. Робота над поверненням українських захисників триває, і чекаємо на новини. Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників в Україні достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працюють Україна і, власне, всі Збройні сили. Коли ми говоримо про процес повернення, то обмін – лише один з інструментів повернення наших захисників. Обмінний фонд – це дуже складна, багаторівнева і нелінійна річ. Мова далеко не часто може йти лише про кількість. Конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоб повернути наших захисників", – зазначив представник ГУР МО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 10-ї ОГШБр взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7676) обмін (1277) розвідка (3925) полонені (2350)
Топ коментарі
+4
18.08.2022 11:51 Відповісти
18.08.2022 11:51 Відповісти
+2
А де Мертветчук ? І його політтехнолог Погребінський? Портнова могли бы обменять - так какая то цука его выпустила в ЕС
18.08.2022 11:54 Відповісти
18.08.2022 11:54 Відповісти
+1
Наловите колобарантов .
18.08.2022 11:51 Відповісти
18.08.2022 11:51 Відповісти
18.08.2022 11:51 Відповісти
18.08.2022 11:51 Відповісти
18.08.2022 11:54 Відповісти
18.08.2022 11:54 Відповісти
Наловите колобарантов .
18.08.2022 11:51 Відповісти
18.08.2022 11:51 Відповісти
А рашкиных военных треба стрелять на месте
18.08.2022 11:52 Відповісти
18.08.2022 11:52 Відповісти
Новину треба читати "бомжів набрали достатньо. більше не беріть".
18.08.2022 11:52 Відповісти
18.08.2022 11:52 Відповісти
Почему не меняют слуг народа?
18.08.2022 11:53 Відповісти
18.08.2022 11:53 Відповісти
Це як в анекдоті:
"- Поруччік, ви носкі мєняєтє?
- Только на водку-с!"
18.08.2022 11:55 Відповісти
18.08.2022 11:55 Відповісти
Гетьманцева треба отдать - пусть сидит с Сивковичем в раше и не паскудит Украину с
18.08.2022 11:56 Відповісти
18.08.2022 11:56 Відповісти
А де Мертветчук ? І його політтехнолог Погребінський? Портнова могли бы обменять - так какая то цука его выпустила в ЕС
18.08.2022 11:54 Відповісти
18.08.2022 11:54 Відповісти
Не *какая-то*, а зебильная. ВСЕ! ЗЕбилы так или иначе с мертвечуком повязаны и пылинки с него сдувает, вместо того, чтоб для начала его уши ***** отправить. Ручаюсь, через сутки после этого все украинские герои будут дома.
18.08.2022 20:36 Відповісти
18.08.2022 20:36 Відповісти
Як що росіянин в полоні , грошей рідні не отримають.
18.08.2022 11:57 Відповісти
18.08.2022 11:57 Відповісти
Отсутствие какихбы-то нибыло цифр от ГУР говорит о том, что это полнейшая брехня. Наш обменный фонд около 300-400 орков. У них в 10 раз больше наших пленных.
Во-первых, у наступающей армии всегда на порядок больше пленных. А во-вторых, у нас отсутствует массовая работа ДРГ (в т.ч. для захвата пленных, особенно офицеров).
18.08.2022 12:20 Відповісти
18.08.2022 12:20 Відповісти
недавно правозащитники говорили 800 против 8тыс.. потому да, в 10 раз. Надежда на Херсон.
18.08.2022 12:42 Відповісти
18.08.2022 12:42 Відповісти
Чтобы защитников-героев вернуть из плена, сначала их туда, на пытки и убой, ЗЕбилы отправляют.
Как это цинично не звучит, а факт, который невозможно опровергнуть. Как и то, чтобы освобождать оккупированные земли, сначала необходимо ЗЕбилам было ДОПУСТИТЬ вторжение агрессора, чтоб украинцы погибали. До чего же мерзка и отвратна эта власть зебильная.
18.08.2022 20:27 Відповісти
18.08.2022 20:27 Відповісти
 
 