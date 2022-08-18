РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
3 084 14

Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ, - ГУР

гур,полонені,обмін

Россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных, воевавших против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины, об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в эфире национального телемарафона.

"Можем констатировать: в отношении определенных групп своих представителей и российских военнопленных РФ имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей ЛНР/ДНР, то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже одеты и с худшим оружием, в том числе вопросы обмена", – сказал Андрей Юсов, комментируя информацию о том, что страна-оккупант "делит на сорта" своих военнопленных.

Тем не менее, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, отметил представитель военной разведки Украины.

"Россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украину достаточны. Кроме того, он постоянно обновляется. И это то, над чем работают Украина и собственно все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – один из инструментов возвращения наших защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь далеко не часто может идти только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте, что и координационный штаб по обращению с военнопленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное и используют все инструменты для того, чтобы вернуть наших защитников", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Минобороны (9581) обмен (1495) разведка (4228) пленные (2227)
+4
18.08.2022 11:51 Ответить
+2
А де Мертветчук ? І його політтехнолог Погребінський? Портнова могли бы обменять - так какая то цука его выпустила в ЕС
18.08.2022 11:54 Ответить
+1
Наловите колобарантов .
18.08.2022 11:51 Ответить
18.08.2022 11:51 Ответить
18.08.2022 11:54 Ответить
Наловите колобарантов .
18.08.2022 11:51 Ответить
А рашкиных военных треба стрелять на месте
18.08.2022 11:52 Ответить
Новину треба читати "бомжів набрали достатньо. більше не беріть".
18.08.2022 11:52 Ответить
Почему не меняют слуг народа?
18.08.2022 11:53 Ответить
Це як в анекдоті:
"- Поруччік, ви носкі мєняєтє?
- Только на водку-с!"
18.08.2022 11:55 Ответить
Гетьманцева треба отдать - пусть сидит с Сивковичем в раше и не паскудит Украину с
18.08.2022 11:56 Ответить
А де Мертветчук ? І його політтехнолог Погребінський? Портнова могли бы обменять - так какая то цука его выпустила в ЕС
18.08.2022 11:54 Ответить
Не *какая-то*, а зебильная. ВСЕ! ЗЕбилы так или иначе с мертвечуком повязаны и пылинки с него сдувает, вместо того, чтоб для начала его уши ***** отправить. Ручаюсь, через сутки после этого все украинские герои будут дома.
18.08.2022 20:36 Ответить
Як що росіянин в полоні , грошей рідні не отримають.
18.08.2022 11:57 Ответить
Отсутствие какихбы-то нибыло цифр от ГУР говорит о том, что это полнейшая брехня. Наш обменный фонд около 300-400 орков. У них в 10 раз больше наших пленных.
Во-первых, у наступающей армии всегда на порядок больше пленных. А во-вторых, у нас отсутствует массовая работа ДРГ (в т.ч. для захвата пленных, особенно офицеров).
18.08.2022 12:20 Ответить
недавно правозащитники говорили 800 против 8тыс.. потому да, в 10 раз. Надежда на Херсон.
18.08.2022 12:42 Ответить
Чтобы защитников-героев вернуть из плена, сначала их туда, на пытки и убой, ЗЕбилы отправляют.
Как это цинично не звучит, а факт, который невозможно опровергнуть. Как и то, чтобы освобождать оккупированные земли, сначала необходимо ЗЕбилам было ДОПУСТИТЬ вторжение агрессора, чтоб украинцы погибали. До чего же мерзка и отвратна эта власть зебильная.
18.08.2022 20:27 Ответить
 
 