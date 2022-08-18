Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с РФ, - ГУР

Россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных, воевавших против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины, об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в эфире национального телемарафона.



"Можем констатировать: в отношении определенных групп своих представителей и российских военнопленных РФ имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей ЛНР/ДНР, то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже одеты и с худшим оружием, в том числе вопросы обмена", – сказал Андрей Юсов, комментируя информацию о том, что страна-оккупант "делит на сорта" своих военнопленных.



Тем не менее, переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, отметил представитель военной разведки Украины.



"Россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украину достаточны. Кроме того, он постоянно обновляется. И это то, над чем работают Украина и собственно все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – один из инструментов возвращения наших защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь далеко не часто может идти только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте, что и координационный штаб по обращению с военнопленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное и используют все инструменты для того, чтобы вернуть наших защитников", – отметил представитель ГУР МО Украины.

