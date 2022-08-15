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Воины 10-й ОГШБр взяли в плен группу российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские военнослужащие взяли в плен группу российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Боечко, передает Цензор.НЕТ.

"Десятая горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" добыла немного "обменного фонда"!" - говорится в описании видео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні секунди життя групи окупантів, що намагалися організувати атаку на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади. ВIДЕО безпілотника

армия РФ (19703) пленные (2179) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


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Топ комментарии
+68
Де ж їх набрати, тих кадировців, якщо вони "воюють" тідьки для тік-току.
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15.08.2022 18:01 Ответить
+52
Судячи з "хворми", це "кормильці" всієї України.
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15.08.2022 18:04 Ответить
+45
Хлопці, беріть кадировців! Вони дорожче! Гівно з дирляндії варто тільки кулі!
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15.08.2022 17:56 Ответить
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Хлопці, беріть кадировців! Вони дорожче! Гівно з дирляндії варто тільки кулі!
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15.08.2022 17:56 Ответить
Де ж їх набрати, тих кадировців, якщо вони "воюють" тідьки для тік-току.
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15.08.2022 18:01 Ответить
Хлопці, робіть так, щоб вони не тільки дорогу до України забули після обміну, але куди сцяти та срати ходити!
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15.08.2022 18:25 Ответить
вони і так не знають куди ,бо срали де попало, де жрали там і срали.
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16.08.2022 09:52 Ответить
так кадирівці не дурні, вони створюють відосіки для тік-току і десь там аж на четвертій лінії і пресують кацапів.
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15.08.2022 19:26 Ответить
Легко сказать и за этих огромное спасибо ‼️❤️💙💛👍👍👍 обменный фонд
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15.08.2022 20:04 Ответить
можливо, але реальний обмінний фонд "вагнерівців" дермак в Боневтік віддали ворогу, зрадивши ГРУ і пам'ять вбитих ними воїнів ЗСУ..
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15.08.2022 20:13 Ответить
нашим платяит пом 600, а викуповють їх за десятки тисяч
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16.08.2022 07:49 Ответить
це справжні москалі чи нікому не потрібні "мобікі" з лугандоній?
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15.08.2022 17:59 Ответить
Судячи з "хворми", це "кормильці" всієї України.
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15.08.2022 18:04 Ответить
Не правильна у вас градація!
Справжні москалі, (на яких можна гарантовано поміняти наших бійців), це або кадирівськи мавпи, або льотчики.
Москалі (можна поміняти на наших цивільних осіб), це всі кацапи.
А далі йде набрід з лднр: нікому не потрібен, ніякого обміну.
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15.08.2022 18:09 Ответить
в мобіків форма лайно, вдягнуті як опудала, ці схожі на контрактників х.з. звідки
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15.08.2022 18:36 Ответить
Отрезать генеталии, как они азовцу ( нет сил ? значит отстрелить )
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15.08.2022 18:05 Ответить
Патрону на ковбасу їх...
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15.08.2022 18:06 Ответить
Ты не любишь Патрончика?
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15.08.2022 18:12 Ответить
Патрон лайно не їсть
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15.08.2022 18:50 Ответить

Навіщо труїти славного песика?
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15.08.2022 19:08 Ответить
хочете втруїти песика?)
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15.08.2022 19:16 Ответить
Фейк! Руские не здаютса...
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15.08.2022 18:08 Ответить
грамотей. в двух словах 3 ошибки. ты из даунбаса и это видно.
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15.08.2022 18:11 Ответить
По перше, українець не забов'язаний знати московське нарєчіє як Толстоєвскій. По друге, пан написав свій коментар на паруском єзикє, тобто мовою "аднаґлазнікаф", "фкантакнікаф" та інших "тіктакєраф".
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15.08.2022 19:01 Ответить
ніт, цей ізиг, як закономірна еволюція рускавого виник ще до того як покоління тіктокераф змогло триматив руках смартфон, але кацапи самі злякались і запалюжити цб версію, і вона майже вийшла з ужитку. Хоч, як по мені це краща і більш наближена до природнього ніж той їхній штучний піджин.
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16.08.2022 07:53 Ответить
Сподіваюсь, я вас, не дуже образив...
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15.08.2022 19:11 Ответить
Анатолий Виборов иди учи уроки
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15.08.2022 20:22 Ответить
ати референдум звідки..шото смердить від тебе скотобазою
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16.08.2022 01:16 Ответить
так тому що руські то мешканці України-Русі або ще русичи
а створіння із московії то смердючі кацапи
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15.08.2022 19:19 Ответить
Нарахував 6-х. Непогано!
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15.08.2022 18:09 Ответить
Кацапастых взяли в тот момент, когда они слушали речь фюрера о анало-говнетном оружии и шаг-за-шаговым движением по Донбассу.
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15.08.2022 18:11 Ответить
Останнього що підглядав потрібно було чоботом у рило.
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15.08.2022 18:16 Ответить
чоботи в кацапів.. в нас берци.
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16.08.2022 01:17 Ответить
Ребята я знаю кацапов и их сцикливую натуру, я служил с ними, я ****** их и даже защищал от кавказцев и даже от земляков ( к стыду) . Ребята им надо рубить конечности и головы, не берите их в плен рвите им глотки.
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15.08.2022 18:16 Ответить
А на кого міняти наших полонених? Щось порадиш?
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15.08.2022 19:03 Ответить
Знищувати потрібно всіх окупантів без винятку і уникати ситуацій які дають можливість кацапам "здатися в полон". Кацапів занадто багато в порівнянні з нами і тому зменшення придатного для війни поголів'я свинособак добра справа. Амінь.
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15.08.2022 18:19 Ответить
А на кого тоді наших поранених хлопців вимінювати ? попрострелювати ім коліна і на війну вони більше не поїдуть .
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16.08.2022 09:59 Ответить
Герої наші, бережи вас Господь.

У орків з'явився шанс вижити.
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15.08.2022 18:24 Ответить
***** же сегодня сказало "Шаг за шагом освобождают землю Донбасса" от своих тупых тел.
Жест дорой воли.
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15.08.2022 18:28 Ответить
Эти пленные точно знали куда и зачем едут!
Ехали "на учения" уже не проходит. Идейные.
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15.08.2022 18:28 Ответить
Оккупанты...
Как немцев брали в плен в 1941-ом.
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15.08.2022 19:07 Ответить
Да-а, за паребриком вой страшный. Бригада "Эдельвейс"....опять в работе!!!!!!
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15.08.2022 20:31 Ответить
После того, что эти твари делают с нашими пленными, имбы поотрезать все по очереди, а голову - в последнюю очередь. Но украинцы - гуманный цивилизованный народ, в отличие от потомков Орды.
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15.08.2022 19:20 Ответить
Якщо мобілки з лугандоніі валить іх прям там
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15.08.2022 19:37 Ответить
О, а там в кінці видосу що Сват робе?))))
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15.08.2022 19:59 Ответить
якщо 70% росіян підтримують війну, то нехай буде нижче 50% після звільнення правого берега і новин про кількість убитих і полонених орків.
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15.08.2022 20:08 Ответить
асвабрдітєлі
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15.08.2022 20:08 Ответить
Всю голову замотать , вместе с вонючей пастью. вонь от них , сюда слышно....
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15.08.2022 20:34 Ответить
Нам конче потрібен обмінний фонд(чим більше-тим краще!) - щоб чимшвидше повернути наших полонених від осатанілих кацападлівських тварюк(особливо чимскоріш повернути наших "Азовців")- допоки вони не влаштували ще якусь "оленівку"😡
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15.08.2022 20:35 Ответить
***** эту мразь живой брать, оно все равно кусок говна никому не нужно, отрезали бы головы и мамашам отослали, душу хоть бы отвели
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15.08.2022 21:00 Ответить
чуеш лапоть в нас воіни не палачи..не рівняй наших хлопців з дікарями ординцами
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16.08.2022 01:19 Ответить
Що оті хробаки кацапські забули в Україні?Вони хоть знають,за що воюють?Покрасти і повбивати людей понаїхали,може землі в РФ мало?Їм,Путін,що ,мізки з голів повиймав?
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15.08.2022 23:22 Ответить
Кастрировать уродов!
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16.08.2022 01:41 Ответить
За ціною вдвічі дешевше ніж за дорослу свиню, але теж норм - 5 голів орків = 1000 USD...
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16.08.2022 04:03 Ответить
по 200 долларів за кожну пусту башку- це забагато.
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16.08.2022 10:02 Ответить
Чуть ли не в каждом посте про пленную кацапню постоянные призывы отрезать им все, что выросло или как минимум голову. Не лайкайте и баньте этих скотов, это кацапня пишет , их цель сравнять животных кацапов и ВСУ, чтобы запад поставил знак равно. Если Вы украинцы и пишете подобную херню - Вы тупые украинцы, такое конечно бывает и это не смертельно, но оставьте ка Ваше тупое мнение при себе. Если Вы не понимаете что происходит попробуйте почитать или послушать умных людей, достаточно часто помогает...... Идет война цивилизаций, точнее цивилизации с тупиковой ее ветвью, обреченной на вымирание. Русня не представители вида Homo Sapiens скорее Homo Erectus, да они выглядят как мы и говорят на похожем языке, на этом сходство заканчивается, они ведут себя как животные и рассуждают, то есть думают как животные, поступки их зверины, и если Вы призываете вести себя так же как и они, уподобляться им то Вы либо плохо подумали над своим призывом, либо не умеете этого делать(я про думать), либо Вы случайно затесавшийся к нам представитель их вида..... Солдат армии зверья режет гениталии, насилует, пытает, убивает детей, в общем делает все что объединяет термин "Военное Преступление" солдат цивилизованной армии либо просто убивает зверьё окупировавшее его землю, либо, если видит возможность поменять зверя на захваченных в плен наших солдат , берет его в плен, лечит если надо , и меняет .... если Вы не маньяк, то на охоте вы не издеваетесь над животными, вы не мучаете зайца отрезая ему живому лапы по одной, вы охотитесь для получения удовольствия от самого процесса охоты(хотя получение удовольствия от убийства, само по себе попахивает чем то нехорошим), и от еды когда будете зайца есть. Тут то же самое, никаких пыток, ну спеть гимн Украины это не пытка, это бесплатная образовательная акция для животных, демонстрирующих какой никакой разум Можно поменять меняем, нельзя - просто убиваем. Без садизма, солдат цивилизованной армии не может и не должен никого пытать, как бы сильно этого не хотел в порыве эмоций, армия это не про эмоции, это про выполнение приказов, не совершая при этом военных преступлений....
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16.08.2022 14:00 Ответить
Добре сказано.
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16.08.2022 16:28 Ответить
А взагалі мені подобається що в українців таке почуття гумору - гірську бригаду назвати "Едельвейс".

Ще дати їм PZ 2000 і "Гепарди" (не зкрашуючи хрести як хтось тут радив))), панцерфаусти і другі німецькі "іграшки" - ото пердаки порве на кремлівських аналах!
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16.08.2022 16:46 Ответить
 
 