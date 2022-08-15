Воины 10-й ОГШБр взяли в плен группу российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские военнослужащие взяли в плен группу российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Боечко, передает Цензор.НЕТ.
"Десятая горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" добыла немного "обменного фонда"!" - говорится в описании видео.
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+68 Сергей Кушнир #474364
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+45 Simeon Kukushkin #445513
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Справжні москалі, (на яких можна гарантовано поміняти наших бійців), це або кадирівськи мавпи, або льотчики.
Москалі (можна поміняти на наших цивільних осіб), це всі кацапи.
А далі йде набрід з лднр: нікому не потрібен, ніякого обміну.
Навіщо труїти славного песика?
а створіння із московії то смердючі кацапи
У орків з'явився шанс вижити.
Жест дорой воли.
Ехали "на учения" уже не проходит. Идейные.
Как немцев брали в плен в 1941-ом.
Ще дати їм PZ 2000 і "Гепарди" (не зкрашуючи хрести як хтось тут радив))), панцерфаусти і другі німецькі "іграшки" - ото пердаки порве на кремлівських аналах!