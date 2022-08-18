У Міносвіти розробили чотири варіанти організації освітнього процесу під час війни

У Міністерстві освіти і науки розробили чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це на відкритті Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни - незламні у війні" сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Групою керівників департаментів освіти, МОН, народних депутатів було розроблено кілька варіантів щодо організації освітнього процесу", - зазначив Шкарлет.

За його словами в основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів: учасники освітнього процесу перебувають або повернулися на території, істотно віддалені від бойових дій; учасники освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами; перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях; тимчасово є за межами України.

Для двох категорій учнів - тих, які перебувають на безпечних територіях і їхнє місце проживання не змінилося, тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, - пропонуються такі форми навчання: очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання, екстернат.

Для учнів, які перебувають за кордоном, пропонується очна форма навчання, дистанційна форма навчання, сімейна (домашня) форма навчання, екстернат.

Для учнів, які перебувають на тимчасово захоплених територіях або в зоні бойових дій: дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою; сімейна (домашня) форма навчання; екстернат.

