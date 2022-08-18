У Вінниці та Тернополі надійшли повідомлення про замінування. Об’єкти цивільної інфраструктури перевіряють

Невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про замінування кількох об’єктів у Вінниці, а також у Тернополі. Спеціалісти перевіряють будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Тернопільський міський голова Сергій Надал.

"Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу і Центрального універмагу міста. На місці працюють відповідні служби. Будь ласка, не йдіть цьому напрямку і не підходьте близько до будівель", - йдеться у повідомленні.



Також інформацію про можливе мінування надають і у Вінницькій міській раді.

"18 серпня об'єкти цивільної інфраструктури Вінниці перевіряють на замінування. Про вибухівку у громадському місці повідомили за допомогою електронного листа", - зазначають у міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки. Ситуаційний центр Вінниці в Telegram повідомив, що рух транспору у місті за трьома напрямками перекрили. Зокрема, обмежений рух біля залізничного вокзалу (площа Привокзальна), центрального ринку (проспект Коцюбинського) та центрального автовокзалу (вулиця Київська). Пізніше у Ситуаційному центрі повідомили, що біля залізничного та автовокзалів рух транспорту відновили. Повідомлення про наявність вибухівки не підтвердили.