Корвет, що будують в Туреччині, зватиметься "Гетьман Іван Мазепа", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв ім’я корвету класу Ada, якій будують в Туреччині для ВМС ЗСУ.

Відповідний указ №586 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет "Гетьман Іван Мазепа", - йдеться в указі.

Роботи для корвету почали в січні 2021 року - була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулась закладка корабля типу Ada для ВМС України у Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Україна має отримати цей корвет до кінця 2023 року.