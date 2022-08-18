Корвет, строящийся в Турции, будет называться "Гетман Иван Мазепа", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский присвоил имя корвету класса Ada, который строят в Турции для ВМС ВСУ.
Соответствующий указ №586 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет Иван Мазепа", - говорится в указе.
Работы для корвета начали в январе 2021 года – была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 г. состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.
Украина должна получить этот корвет до конца 2023 года.
