Новости
7 817 102

Корвет, строящийся в Турции, будет называться "Гетман Иван Мазепа", - Зеленский

корвет

Президент Владимир Зеленский присвоил имя корвету класса Ada, который строят в Турции для ВМС ВСУ.

Соответствующий указ №586 опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет Иван Мазепа", - говорится в указе.

Читайте также: Одесса - это временный дом для ВМС Украины. Корабли вернутся в Крым, - посол США Пайетт

Работы для корвета начали в январе 2021 года – была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 г. состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

Украина должна получить этот корвет до конца 2023 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) корабль (2057) Турция (3541)
Топ комментарии
+24
Затоплять його поруч з "Сагайдачним". Так, Зєля?
18.08.2022 16:00 Ответить
18.08.2022 16:00 Ответить
+21
Как показала война, нам так нужны эти корветы как собаке палка в жопе. Хоть один кораблю за всю войну выстрелил по врагу? зато денег на них вбухали столько что хватило бы на тысячи беспилотников которых нам позарез нужны на фронте
18.08.2022 16:04 Ответить
18.08.2022 16:04 Ответить
+19
И вот нахрена нам сейчас корвет? Только за один год постройки он нам обошелся в более 3.2 млрд. При том, что один полноценный дивизион "Нептун" стоит 720 млн.
18.08.2022 16:03 Ответить
18.08.2022 16:03 Ответить
Комментировать
Предлагаю назвати фрегат в честь незламного і найвеличнішого лідора всіх часів і народів -
Зеленський.
18.08.2022 17:54 Ответить
18.08.2022 17:54 Ответить
може краще "Бідосик"?)))
19.08.2022 01:57 Ответить
19.08.2022 01:57 Ответить
