2 535 12
Естонія надасть Україні міномети та протитанкові засоби
Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу, зокрема міномети та протитанкові засоби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, Естонією спільно з Німеччиною до України буде поставлено польовий шпиталь, а до Великої Британії передбачається направити фахівців для навчання українських військовослужбовців.
Раніше, як інформує агентство BNS, Естонія передала Україні військову техніку майже на 250 млн євро, зокрема протитанкові реактивні комплекси "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, пістолети, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичні засоби, засоби індивідуального захисту тощо.
Топ коментарі
+16 Віталій Маркович
показати весь коментар18.08.2022 18:52 Відповісти Посилання
+9 дмитрий #513526
показати весь коментар18.08.2022 18:58 Відповісти Посилання
+8 metal35
показати весь коментар18.08.2022 18:56 Відповісти Посилання
Оружие простое производить проще простого, нужны лишь люди в три смены, а у нас они есть. Железка есть со всем необходимым из ресурсов, да и у нас многого хватает.
Просто победа в войне вооруженными силами не в планах боневтика. Он хочет своим языком "выиграть" войну. Победа на поле боя его категорически не устраивает и мы все знаем причины. Достаточно будет спец прокурору по коррупции посмотреть в бюджете любого города почем закупался асфальт и сколько вышел за 1км. Увидев нереально завышенную цену и посмотрев, кто недавно покупал себе крузак, бентли, особнячок с бассейном - все станет ясно. Допросив пару людей, предложив им помилование после конфискации в обмен на сдачу пахана, получив аккуратно полный список фамилий подонков, сливающих бюджетные деньги не на армию, а на коррумпированный асфальт с астрономическими откатами.