Естонія надасть Україні міномети та протитанкові засоби

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу, зокрема міномети та протитанкові засоби.

Крім того, Естонією спільно з Німеччиною до України буде поставлено польовий шпиталь, а до Великої Британії передбачається направити фахівців для навчання українських військовослужбовців.

Раніше, як інформує агентство BNS, Естонія передала Україні військову техніку майже на 250 млн євро, зокрема протитанкові реактивні комплекси "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, пістолети, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичні засоби, засоби індивідуального захисту тощо.

Топ коментарі
+16
ось це братський нарід а не русаки погані-
18.08.2022 18:52 Відповісти
+9
Спасибо конечно эстонцам и Эстонии за внимание, но что-что, а производство, накрайняк покупку, миномётов и пулемётов - основного вида вооружений пехоты, мы ОБЯЗАНЫ были наладить ещё вчера. Но я смотрю кроме требований подарить нам всё подряд со всего мира от наших гавночиновников, ничего их не беспокоит и делать они ничего не собираются. А зачем? В случае шухера ведь все в Монакский батальон, правда?...
18.08.2022 18:58 Відповісти
+8
Спасибо Естония!
18.08.2022 18:56 Відповісти
щаз кацапы по новой эстонцев уличат в кацапофобии...
18.08.2022 18:54 Відповісти
Спасибо Естония!
18.08.2022 18:56 Відповісти
дякуємо добрі люди...
18.08.2022 18:57 Відповісти
Спасибо конечно эстонцам и Эстонии за внимание, но что-что, а производство, накрайняк покупку, миномётов и пулемётов - основного вида вооружений пехоты, мы ОБЯЗАНЫ были наладить ещё вчера. Но я смотрю кроме требований подарить нам всё подряд со всего мира от наших гавночиновников, ничего их не беспокоит и делать они ничего не собираются. А зачем? В случае шухера ведь все в Монакский батальон, правда?...
18.08.2022 18:58 Відповісти
Какие минометы, Зе деньги вообще давать нельзя, бо всё спустит на асфальтную болезнь.
18.08.2022 19:03 Відповісти
Ни одного завода даже в планах нету для строительства. А ведь фундамент заливать и делать подвалы (как защита от бомбежек) надо значительно раньше.

Оружие простое производить проще простого, нужны лишь люди в три смены, а у нас они есть. Железка есть со всем необходимым из ресурсов, да и у нас многого хватает.

Просто победа в войне вооруженными силами не в планах боневтика. Он хочет своим языком "выиграть" войну. Победа на поле боя его категорически не устраивает и мы все знаем причины. Достаточно будет спец прокурору по коррупции посмотреть в бюджете любого города почем закупался асфальт и сколько вышел за 1км. Увидев нереально завышенную цену и посмотрев, кто недавно покупал себе крузак, бентли, особнячок с бассейном - все станет ясно. Допросив пару людей, предложив им помилование после конфискации в обмен на сдачу пахана, получив аккуратно полный список фамилий подонков, сливающих бюджетные деньги не на армию, а на коррумпированный асфальт с астрономическими откатами.
18.08.2022 19:20 Відповісти
Ну міномет 120мм "Молот" зробили в Києві на заводі "Маяк" при сивочилому Хряку. Тільки гроші на нього покрали, то він б'є іноді по своїх. А ручні кулемети в кількості 500 штук (чи навіть більше?), які виготовили в "Кузні", в березні наче віддали в київські БТО і в Ірпінь самообороні.
18.08.2022 22:20 Відповісти
Навіть не потрібно згадувати про патронний завод, який пропонували побудувати ще за Парашенка! Чуєте! Звинувачуємо тільки Боневтіка! Тільки Бопідняв Свинарчуковобагаторейдерський має право грабувати Україну!
18.08.2022 22:29 Відповісти
Інші країни мають такий шанс випробовувати усі свої зразки зброї в реальних умовах і не користуються ним!
18.08.2022 18:58 Відповісти
Suur aitah Estonia! 🇪🇪
18.08.2022 19:26 Відповісти
Маленькая Эстония помогает больше чем бесхребетные Германия, Франция и Италия!
18.08.2022 22:15 Відповісти
 
 