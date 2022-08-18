Естонія надасть Україні міномети та протитанкові засоби

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення поставити Україні додаткову військову допомогу, зокрема міномети та протитанкові засоби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Естонією спільно з Німеччиною до України буде поставлено польовий шпиталь, а до Великої Британії передбачається направити фахівців для навчання українських військовослужбовців.

Раніше, як інформує агентство BNS, Естонія передала Україні військову техніку майже на 250 млн євро, зокрема протитанкові реактивні комплекси "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, пістолети, боєприпаси, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичні засоби, засоби індивідуального захисту тощо.

