Власники приміщень зобов’язані пускати людей до укриттів, - КМДА

Власники та орендарі приміщень, де розташовані об’єкти цивільного захисту населення сховища та укриття, зобов’язані забезпечувати вільний доступ до них під час повітряної тривоги. Ті, хто не усвідомлює цю необхідність у воєнний час, можуть звільнити ці приміщення і віддати їх іншим власникам. Місто спільно з рятувальниками та правоохоронними органами реагуватиме на випадки недопуску людей в укриття.

Про це сьогодні під час перевірки одного з укриттів у Святошинському районі на бульварі Академіка Вернадського заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що за цією адресою були неодноразові звернення людей, що власник підвального приміщення створює перешкоди для перебування людей в укритті під час повітряної тривоги.

"Якщо в будівлі є укриття чи сховище, воно залишається укриттям або сховищем незалежно від форми власності чи управління, незалежно від зміни орендаря чи власника. І під час воєнного стану ці приміщення повинні використовуватися за призначенням. Подібні ситуації будемо вирішувати, інспектуючи приміщення з представниками поліції та сил цивільного захисту", – зазначив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв зауважив, що є споруди подвійного призначення, які можуть перебувати у приватній власності чи оренді і використовуватися суб’єктами господарювання тощо. І такі інспекції не мають на меті перешкодити роботі малого чи середнього бізнесу, особливо у такий скрутний період.

"Наша мета пояснити власникам, що від них вимагається. Насправді, зовсім небагато: знайти компроміс з людьми і надавати людям доступ до безпечних місць, як це встановлено законом. Ми переживаємо страшні часи війни і повинні підтримувати й допомагати один одному. В іншому випадку – місто втручатиметься і вирішуватиме проблему жорстко", – підкреслив заступник голови КМДА, наголосивши також, що зазначені приміщення повинні мати освітлення, нормальний санітарний стан для перебування людей, зокрема маленьких дітей.

Нагадаємо, районними в місті Києві державними адміністраціями використовується понад 4 тисячі укриттів для населення, серед яких споруди подвійного призначення, підземні автопаркінги, підземні переходи, приміщення метропорлітену, цокольні та підвальні приміщення, а також укриття на підприємствах.