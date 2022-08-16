Зеленська закликала батьків особисто оцінити безпекові умови для їхніх дітей у школах. ФОТО
Олена Зеленська відвідала львівський ліцей та перевірила умови навчання під час війни.
Про це повідомила Олена Зеленська, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині musthave для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Вона наголосила, що з 1 вересня в українських школах, лише в максимально безпечних – почнеться очне навчання.
"Шановні батьки, якщо у вашій школі планують очне навчання – обов’язково відвідайте її особисто й оцініть безпекові умови. Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все. Ми не залишимо наших дітей без освіти, і навчальний процес триватиме. Але відтепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою. І подбати про неї повинні ми, дорослі", - зазначила Зеленська.
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На мою думку в такий ситуації робити навчання офлайн - повна дурня для тих, хто хоче позбутися своєї дитини.
На фото Коля вивчає будову і принцип роботи туалетного йоршика, бо раніше він з таким не стикався в туалетах, а тільки в сеес-шопах)
Шановні батьки! Звертаюсь до вас! Якщо вам набридла ваша дитина і ви мрієте якось від неї здихатися, будь ласка, приводьте її на офлайн навчання, і ваша мрія збудеться, інфа 146%.
А при чем тут родители?
Есть комиссии в ВГА, ОГА, районо - которые принимают соотв. решения.
Есть распоряжение мин. образования в котором четко написано - ответственность на директоре.
То есть в каждом случае, в каждой отдельно школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность за принятие этого решения.
НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РОДИТЕЛЕЙ.
Вместе с тем - здесь просто попытка переложить ответственность. Неужели не понятно? Они же сами разогревают этот момент, стимулируя детишек в школу вести... а "если что" - то они типа и не причем.
При чем. Ибо в каждой школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность. Директор.
Больше скажу. В одной киевской школе - додумались, на время тревоги детишек под контролем в подвал (состояние... ну ... ) а сама школа закрывается. За-кры-ва-ет-ся. Это - зачем? Чтоб из-под завала "если что" выбираться было сложнее?
За одну только идею предложить офлайн обучение во время войны - после всех прилетов по школам - мало расстрелять.
Можна і далі переживати за дітей ЗеЛєнки, але велика кількість дітей залишилось тут.
Є регіони, які обстрілюються мало, або зовсім не обстрілюються.
Крім того є сільські школи, або школи у невеликих містах, там ймовірність обстрілу ще менша.
Більш детально не пишу - кому треба здогадаються.
Розробляйте конкретні алгоритми дій на кожен випадок