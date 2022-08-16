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Зеленська закликала батьків особисто оцінити безпекові умови для їхніх дітей у школах. ФОТО

зеленська

Олена Зеленська відвідала львівський ліцей та перевірила умови навчання під час війни.

Про це повідомила Олена Зеленська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині musthave для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Вона наголосила, що з 1 вересня в українських школах, лише в максимально безпечних – почнеться очне навчання.

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"Шановні батьки, якщо у вашій школі планують очне навчання – обов’язково відвідайте її особисто й оцініть безпекові умови. Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все. Ми не залишимо наших дітей без освіти, і навчальний процес триватиме. Але відтепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою. І подбати про неї повинні ми, дорослі", - зазначила Зеленська.

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Зеленська закликала батьків особисто оцінити безпекові умови для їхніх дітей у школах 01

освіта (1314) школа (2227) навчання (592) Олена Зеленська (254) укриття (312)


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Топ коментарі
+33
Интересно, у одного меня при её упоминании возникает рвотный рефлекс?
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16.08.2022 17:25 Відповісти
+25
Своїх дітей - в Італію на море, чужих - в школу з підвалом, в який 1) всі не влізуть, 2) всі не встигнуть, 3) хз як потім відкопувати...
На мою думку в такий ситуації робити навчання офлайн - повна дурня для тих, хто хоче позбутися своєї дитини.
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16.08.2022 17:25 Відповісти
+23
нет. скумбрия то-протухла
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16.08.2022 17:30 Відповісти
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А Маріупольський не хотіла би відвідати?
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16.08.2022 17:24 Відповісти
При ковіді онлайн, а при ракетах - в клас??? При першій тривозі старшаки затопчуть малих. Мої вдома сидітимуть...
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16.08.2022 18:01 Відповісти
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16.08.2022 17:24 Відповісти
Своїх дітей - в Італію на море, чужих - в школу з підвалом, в який 1) всі не влізуть, 2) всі не встигнуть, 3) хз як потім відкопувати...
На мою думку в такий ситуації робити навчання офлайн - повна дурня для тих, хто хоче позбутися своєї дитини.
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16.08.2022 17:25 Відповісти
эту херню нагнетают зеленые,понятно,что никто детей в школу не пустит.Им надо постоянно чем то быдломассу отвлечь от проблем войны и от вопросов предательства зе и ермака
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16.08.2022 17:31 Відповісти
Нічо нє "понятно". Скаже Шкарлєт (чи хто там зараз), шо або в школу, або не буде діплома, а натомість будуть чуваки зі служби в справах неповнолітніх, стаття за недбале ставлення до дитини та позбавлення батьківства. І поскачуть діти в школу аж бігом. А ***** тільки того і чекає.
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16.08.2022 18:15 Відповісти
Ты оценил? А помнишь - во время карантина по ковид ты меня критиковал за недоверие к этим? Я вот помню...
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17.08.2022 14:23 Відповісти
Зелений Змій-Зеленська повинна твоїх дітей завезти за кордон?Це при тому що виїзд дітей за кордон не заборонений.Чи в тебе дупа до дивана приросла?Батьки і вчіть,і бережіть своїх дітей самі.Партія,Лєнін,комсомол-давно здохли.Вибачте,за не дуже точне повідомлення жінки президента...
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18.08.2022 11:25 Відповісти
Интересно, у одного меня при её упоминании возникает рвотный рефлекс?
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16.08.2022 17:25 Відповісти
нет. скумбрия то-протухла
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16.08.2022 17:30 Відповісти
скумбрии показали типичній тир в совковой школе в 1 входом и выходом и панельными перекрытиями, которые мигом сложатся и накроют всех... для начала пусть младшего спиногрыза покажет в украинской школе осенью....
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16.08.2022 17:26 Відповісти
Зараз запустять ревізора Колю-котлету.
На фото Коля вивчає будову і принцип роботи туалетного йоршика, бо раніше він з таким не стикався в туалетах, а тільки в сеес-шопах)
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16.08.2022 17:30 Відповісти
Звичайно онлайносвіта не найкращий варіант, але у війну - тільки так! Я навіть уявити не можу, як під час тривоги можна таку кількість дітей перемістити у бомбосховище( читати підвал)?
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16.08.2022 17:34 Відповісти
Ви уявляйте далі. Дітей перемістили в підвал і тут в школу прилітає х-101 з 400кг вибухівки на борту.
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16.08.2022 18:20 Відповісти
а ті падли по школах почнуть в першу чергу гатити
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16.08.2022 18:28 Відповісти
Нема спокою ********... оце навіть на фотках прекрасно видно всі "безпекові умови", які можуть запропонувать зебанати.
Шановні батьки! Звертаюсь до вас! Якщо вам набридла ваша дитина і ви мрієте якось від неї здихатися, будь ласка, приводьте її на офлайн навчання, і ваша мрія збудеться, інфа 146%.
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16.08.2022 17:36 Відповісти
Станіслав-цю школу і в ній бомбосховище,чи укриття побудували Зе і його жінка,і передали в Облно?
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18.08.2022 11:28 Відповісти
А якщо що, самі будете винні. Бачили ж куди дітей ведете. Так,Олено?
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16.08.2022 17:39 Відповісти
Вона оцінювало за методою визначення ціни скумбрії по 8!₴
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16.08.2022 17:40 Відповісти
Лєнка-ревізор...
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16.08.2022 17:49 Відповісти
СТОП.
А при чем тут родители?
Есть комиссии в ВГА, ОГА, районо - которые принимают соотв. решения.
Есть распоряжение мин. образования в котором четко написано - ответственность на директоре.
То есть в каждом случае, в каждой отдельно школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность за принятие этого решения.
НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РОДИТЕЛЕЙ.
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16.08.2022 17:51 Відповісти
ще краще..там одні круті воєнні специ...
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16.08.2022 18:31 Відповісти
Не в том дело. Понятно, что вести детей в школу бри угрозе бомбежки, в то время когда вы их держали дома из-за боязни одной из вариаций респираторки - идиотизм крайней степени.

Вместе с тем - здесь просто попытка переложить ответственность. Неужели не понятно? Они же сами разогревают этот момент, стимулируя детишек в школу вести... а "если что" - то они типа и не причем.

При чем. Ибо в каждой школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность. Директор.
Больше скажу. В одной киевской школе - додумались, на время тревоги детишек под контролем в подвал (состояние... ну ... ) а сама школа закрывается. За-кры-ва-ет-ся. Это - зачем? Чтоб из-под завала "если что" выбираться было сложнее?

За одну только идею предложить офлайн обучение во время войны - после всех прилетов по школам - мало расстрелять.
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17.08.2022 14:22 Відповісти
І якщо ракета вб*є тих хто буде в такому бомбосховищі,вас замість дитини,повністю задовільнить ФІ і по батькові відповідального?Ви в своєму розумі,шановний?
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18.08.2022 11:31 Відповісти
А хто така зеленська, щоб на неї зважати? Кілька місяців її не було в країні і якось обходились без цієї мерзенної нещирої пики і без її розведених ніг у фотосесії якогось журналу!
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16.08.2022 17:54 Відповісти
Залишайте дітей вдома не водить їх до школи фізично нехай навчаються дома бо якщо в школу влучить Ракета діти загинуть не можна водити дітей до школи під час війни !!!!нехай Зеленська своїх водить до школи в Украін!!!!
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16.08.2022 18:16 Відповісти
Життя дітей найважливіше в Україні війна будь ласка не слухайте іі дбайте про своїх дітей ,про їх безпеку .
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16.08.2022 18:18 Відповісти
Вона своїх дітей відвезла за кордон та там навчає ,а вам Радить водить своїх дітей під обстрілами .чи вона може дати гарантію що в ту школу ракета не прилетить якась ??????бережіть своїх дітей будь ласка!!!!!
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16.08.2022 18:22 Відповісти
Іна,ти що зовсім вже прибита?Так Олена і просить батьків перевірити,чи їх задовільняє бомбосховище.Навіщо ця дурна істерика і перекручування і прочитаного, і побаченого?Вичитай де Зеленська кличе дітей в школу?
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18.08.2022 11:35 Відповісти
Люди вже оцінили рівень безпеки, вибрали закордонні навч.заклади для своїх дітей, то хто дав наказ не випускати їх на навчання? Тільки вашим діточкам можна закордоном навчатись?
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16.08.2022 18:36 Відповісти
тобіш відповідальність переносять на батьків ...Ну батьки юристи оцінять цей мем ..Подадуть позови проти влади України і щоб не було, а за безпеку відповідають не батьки, а держава ...
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16.08.2022 18:56 Відповісти
Початкова школа онлайн взагалі не реальна для освоєння малюками базових навиків писання, читання, рахування, навіть сидіння за партою. Тому в Західній Україні все таки безпечно перебувати на зовні, а на решті території певне в підвалах чи бомбосховищах треба обладнати класи, хоча наскільки це реально і чи доцільно.
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16.08.2022 19:07 Відповісти
Не знаю як в Західній Україні, а в Києві нереально потрапити в нормальну школу, якщо ваша дитина вже не вміє читати, писати і рахувати... ну хіба за шалені гроші, або маючи зебільного кума?
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16.08.2022 19:59 Відповісти
То здавайте дитину в школу для ненормальних,якщо не в змозі її навчити читати,рахувати і тримати ручку.Є такі школи для дітей,з поганим розвитком...
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18.08.2022 11:39 Відповісти
Если твой ребенок при поступлении в школу не умеет правильно расставить пределы при вычислении двойного инеграла или решить уравнение Шредингера - ставь на нем крест и сбрасывай в пропасть.
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18.08.2022 20:53 Відповісти
Зеленская еще в двацатых числах февраля с детьми и родителями выехала в Италию в то время ее муж всем украинцам рекомендовал мариновать шашлыкитак что кушай скумбрию в Италии,это очень полезно да и думаю ,что для тебя бесплатно, все оплатят за счет украинцев
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16.08.2022 19:21 Відповісти
А вона хто? Спеціаліст з безпеки чи що?
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16.08.2022 21:11 Відповісти
Пропоную цій пані посидіти у підвалі нашої школи декілька годин без обстрілів і скумбрії...
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16.08.2022 21:16 Відповісти
Це називається здоровий глузд. Ти навряд чи зрозумієш, тобі "какаяразніца".
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17.08.2022 07:34 Відповісти
Може, нехай краще "флешмобить" на своєму флешмобі "ноги враскорячку"?
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17.08.2022 10:27 Відповісти
Очне навчання буде тільки там, де підготовлені і функціональні бомбосховища (після дозволу МНС).
Можна і далі переживати за дітей ЗеЛєнки, але велика кількість дітей залишилось тут.
Є регіони, які обстрілюються мало, або зовсім не обстрілюються.
Крім того є сільські школи, або школи у невеликих містах, там ймовірність обстрілу ще менша.
Більш детально не пишу - кому треба здогадаються.
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17.08.2022 11:09 Відповісти
ТАК А НА ШТОРЫ ТАК И БУДУТ СОБИРАТЬ !?)
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17.08.2022 21:57 Відповісти
Хай батьки проінспектують бомбосховище на банковій і ті що пропонує зеленська дітлахам...)))
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18.08.2022 19:50 Відповісти
Вы, зеленые твари, лучше скажите зачем учителей заставляете возвращаться туда, куда прилетают ракеты и нет бомбоубежищ, под угрозой увольнений?
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18.08.2022 20:47 Відповісти
"Подбайте про все, подбайте самі, ми доріслі відповідаємо". Тупа реторика без сенсу нікому не потрібна
Розробляйте конкретні алгоритми дій на кожен випадок
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19.08.2022 12:20 Відповісти
 
 