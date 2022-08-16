Зеленська закликала батьків особисто оцінити безпекові умови для їхніх дітей у школах. ФОТО

Олена Зеленська відвідала львівський ліцей та перевірила умови навчання під час війни.

Про це повідомила Олена Зеленська, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині musthave для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Вона наголосила, що з 1 вересня в українських школах, лише в максимально безпечних – почнеться очне навчання.

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"Шановні батьки, якщо у вашій школі планують очне навчання – обов’язково відвідайте її особисто й оцініть безпекові умови. Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все. Ми не залишимо наших дітей без освіти, і навчальний процес триватиме. Але відтепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою. І подбати про неї повинні ми, дорослі", - зазначила Зеленська.

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