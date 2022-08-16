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Новости Фото Война
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Зеленская призвала родителей лично оценить условия безопасности для своих детей в школах. ФОТО

зеленська

Елена Зеленская посетила львовский лицей и проверила условия обучения во время войны.

Об этом сообщила Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, даже при наличии лучших систем ПВО бомбоубежище – отныне musthave для каждого украинского детсада, школы, института. Она подчеркнула, что с 1 сентября в украинских школах, только в максимально безопасных – начнется очное обучение.

"Уважаемые родители, если в вашей школе планируют очное обучение – обязательно посетите его лично и оцените условия безопасности. Пройдите по пути, по которому в случае тревоги будут двигаться ваши дети. Проверьте все. Мы не оставим наших детей без образования, и учебный процесс будет продолжаться. Но теперь должны совмещать его с максимальной безопасностью. И позаботиться о ней должны мы, взрослые", - отметила Зеленская.

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Зеленская призвала родителей лично оценить условия безопасности для своих детей в школах 01

Автор: 

образование (2271) школа (3022) обучение (536) Елена Зеленская (224) укрытие (139)


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Топ комментарии
+33
Интересно, у одного меня при её упоминании возникает рвотный рефлекс?
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16.08.2022 17:25 Ответить
+25
Своїх дітей - в Італію на море, чужих - в школу з підвалом, в який 1) всі не влізуть, 2) всі не встигнуть, 3) хз як потім відкопувати...
На мою думку в такий ситуації робити навчання офлайн - повна дурня для тих, хто хоче позбутися своєї дитини.
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16.08.2022 17:25 Ответить
+23
нет. скумбрия то-протухла
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16.08.2022 17:30 Ответить
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А Маріупольський не хотіла би відвідати?
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16.08.2022 17:24 Ответить
При ковіді онлайн, а при ракетах - в клас??? При першій тривозі старшаки затопчуть малих. Мої вдома сидітимуть...
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16.08.2022 18:01 Ответить
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16.08.2022 17:24 Ответить
Своїх дітей - в Італію на море, чужих - в школу з підвалом, в який 1) всі не влізуть, 2) всі не встигнуть, 3) хз як потім відкопувати...
На мою думку в такий ситуації робити навчання офлайн - повна дурня для тих, хто хоче позбутися своєї дитини.
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16.08.2022 17:25 Ответить
эту херню нагнетают зеленые,понятно,что никто детей в школу не пустит.Им надо постоянно чем то быдломассу отвлечь от проблем войны и от вопросов предательства зе и ермака
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16.08.2022 17:31 Ответить
Нічо нє "понятно". Скаже Шкарлєт (чи хто там зараз), шо або в школу, або не буде діплома, а натомість будуть чуваки зі служби в справах неповнолітніх, стаття за недбале ставлення до дитини та позбавлення батьківства. І поскачуть діти в школу аж бігом. А ***** тільки того і чекає.
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16.08.2022 18:15 Ответить
Ты оценил? А помнишь - во время карантина по ковид ты меня критиковал за недоверие к этим? Я вот помню...
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17.08.2022 14:23 Ответить
Зелений Змій-Зеленська повинна твоїх дітей завезти за кордон?Це при тому що виїзд дітей за кордон не заборонений.Чи в тебе дупа до дивана приросла?Батьки і вчіть,і бережіть своїх дітей самі.Партія,Лєнін,комсомол-давно здохли.Вибачте,за не дуже точне повідомлення жінки президента...
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18.08.2022 11:25 Ответить
Интересно, у одного меня при её упоминании возникает рвотный рефлекс?
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16.08.2022 17:25 Ответить
нет. скумбрия то-протухла
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16.08.2022 17:30 Ответить
скумбрии показали типичній тир в совковой школе в 1 входом и выходом и панельными перекрытиями, которые мигом сложатся и накроют всех... для начала пусть младшего спиногрыза покажет в украинской школе осенью....
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16.08.2022 17:26 Ответить
Зараз запустять ревізора Колю-котлету.
На фото Коля вивчає будову і принцип роботи туалетного йоршика, бо раніше він з таким не стикався в туалетах, а тільки в сеес-шопах)
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16.08.2022 17:30 Ответить
Звичайно онлайносвіта не найкращий варіант, але у війну - тільки так! Я навіть уявити не можу, як під час тривоги можна таку кількість дітей перемістити у бомбосховище( читати підвал)?
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16.08.2022 17:34 Ответить
Ви уявляйте далі. Дітей перемістили в підвал і тут в школу прилітає х-101 з 400кг вибухівки на борту.
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16.08.2022 18:20 Ответить
а ті падли по школах почнуть в першу чергу гатити
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16.08.2022 18:28 Ответить
Нема спокою ********... оце навіть на фотках прекрасно видно всі "безпекові умови", які можуть запропонувать зебанати.
Шановні батьки! Звертаюсь до вас! Якщо вам набридла ваша дитина і ви мрієте якось від неї здихатися, будь ласка, приводьте її на офлайн навчання, і ваша мрія збудеться, інфа 146%.
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16.08.2022 17:36 Ответить
Станіслав-цю школу і в ній бомбосховище,чи укриття побудували Зе і його жінка,і передали в Облно?
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18.08.2022 11:28 Ответить
А якщо що, самі будете винні. Бачили ж куди дітей ведете. Так,Олено?
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16.08.2022 17:39 Ответить
Вона оцінювало за методою визначення ціни скумбрії по 8!₴
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16.08.2022 17:40 Ответить
Лєнка-ревізор...
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16.08.2022 17:49 Ответить
СТОП.
А при чем тут родители?
Есть комиссии в ВГА, ОГА, районо - которые принимают соотв. решения.
Есть распоряжение мин. образования в котором четко написано - ответственность на директоре.
То есть в каждом случае, в каждой отдельно школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность за принятие этого решения.
НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РОДИТЕЛЕЙ.
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16.08.2022 17:51 Ответить
ще краще..там одні круті воєнні специ...
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16.08.2022 18:31 Ответить
Не в том дело. Понятно, что вести детей в школу бри угрозе бомбежки, в то время когда вы их держали дома из-за боязни одной из вариаций респираторки - идиотизм крайней степени.

Вместе с тем - здесь просто попытка переложить ответственность. Неужели не понятно? Они же сами разогревают этот момент, стимулируя детишек в школу вести... а "если что" - то они типа и не причем.

При чем. Ибо в каждой школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность. Директор.
Больше скажу. В одной киевской школе - додумались, на время тревоги детишек под контролем в подвал (состояние... ну ... ) а сама школа закрывается. За-кры-ва-ет-ся. Это - зачем? Чтоб из-под завала "если что" выбираться было сложнее?

За одну только идею предложить офлайн обучение во время войны - после всех прилетов по школам - мало расстрелять.
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17.08.2022 14:22 Ответить
І якщо ракета вб*є тих хто буде в такому бомбосховищі,вас замість дитини,повністю задовільнить ФІ і по батькові відповідального?Ви в своєму розумі,шановний?
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18.08.2022 11:31 Ответить
А хто така зеленська, щоб на неї зважати? Кілька місяців її не було в країні і якось обходились без цієї мерзенної нещирої пики і без її розведених ніг у фотосесії якогось журналу!
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16.08.2022 17:54 Ответить
Залишайте дітей вдома не водить їх до школи фізично нехай навчаються дома бо якщо в школу влучить Ракета діти загинуть не можна водити дітей до школи під час війни !!!!нехай Зеленська своїх водить до школи в Украін!!!!
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16.08.2022 18:16 Ответить
Життя дітей найважливіше в Україні війна будь ласка не слухайте іі дбайте про своїх дітей ,про їх безпеку .
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16.08.2022 18:18 Ответить
Вона своїх дітей відвезла за кордон та там навчає ,а вам Радить водить своїх дітей під обстрілами .чи вона може дати гарантію що в ту школу ракета не прилетить якась ??????бережіть своїх дітей будь ласка!!!!!
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16.08.2022 18:22 Ответить
Іна,ти що зовсім вже прибита?Так Олена і просить батьків перевірити,чи їх задовільняє бомбосховище.Навіщо ця дурна істерика і перекручування і прочитаного, і побаченого?Вичитай де Зеленська кличе дітей в школу?
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18.08.2022 11:35 Ответить
Люди вже оцінили рівень безпеки, вибрали закордонні навч.заклади для своїх дітей, то хто дав наказ не випускати їх на навчання? Тільки вашим діточкам можна закордоном навчатись?
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16.08.2022 18:36 Ответить
тобіш відповідальність переносять на батьків ...Ну батьки юристи оцінять цей мем ..Подадуть позови проти влади України і щоб не було, а за безпеку відповідають не батьки, а держава ...
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16.08.2022 18:56 Ответить
Початкова школа онлайн взагалі не реальна для освоєння малюками базових навиків писання, читання, рахування, навіть сидіння за партою. Тому в Західній Україні все таки безпечно перебувати на зовні, а на решті території певне в підвалах чи бомбосховищах треба обладнати класи, хоча наскільки це реально і чи доцільно.
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16.08.2022 19:07 Ответить
Не знаю як в Західній Україні, а в Києві нереально потрапити в нормальну школу, якщо ваша дитина вже не вміє читати, писати і рахувати... ну хіба за шалені гроші, або маючи зебільного кума?
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16.08.2022 19:59 Ответить
То здавайте дитину в школу для ненормальних,якщо не в змозі її навчити читати,рахувати і тримати ручку.Є такі школи для дітей,з поганим розвитком...
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18.08.2022 11:39 Ответить
Если твой ребенок при поступлении в школу не умеет правильно расставить пределы при вычислении двойного инеграла или решить уравнение Шредингера - ставь на нем крест и сбрасывай в пропасть.
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18.08.2022 20:53 Ответить
Зеленская еще в двацатых числах февраля с детьми и родителями выехала в Италию в то время ее муж всем украинцам рекомендовал мариновать шашлыкитак что кушай скумбрию в Италии,это очень полезно да и думаю ,что для тебя бесплатно, все оплатят за счет украинцев
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16.08.2022 19:21 Ответить
А вона хто? Спеціаліст з безпеки чи що?
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16.08.2022 21:11 Ответить
Пропоную цій пані посидіти у підвалі нашої школи декілька годин без обстрілів і скумбрії...
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16.08.2022 21:16 Ответить
Це називається здоровий глузд. Ти навряд чи зрозумієш, тобі "какаяразніца".
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17.08.2022 07:34 Ответить
Може, нехай краще "флешмобить" на своєму флешмобі "ноги враскорячку"?
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17.08.2022 10:27 Ответить
Очне навчання буде тільки там, де підготовлені і функціональні бомбосховища (після дозволу МНС).
Можна і далі переживати за дітей ЗеЛєнки, але велика кількість дітей залишилось тут.
Є регіони, які обстрілюються мало, або зовсім не обстрілюються.
Крім того є сільські школи, або школи у невеликих містах, там ймовірність обстрілу ще менша.
Більш детально не пишу - кому треба здогадаються.
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17.08.2022 11:09 Ответить
ТАК А НА ШТОРЫ ТАК И БУДУТ СОБИРАТЬ !?)
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17.08.2022 21:57 Ответить
Хай батьки проінспектують бомбосховище на банковій і ті що пропонує зеленська дітлахам...)))
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18.08.2022 19:50 Ответить
Вы, зеленые твари, лучше скажите зачем учителей заставляете возвращаться туда, куда прилетают ракеты и нет бомбоубежищ, под угрозой увольнений?
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18.08.2022 20:47 Ответить
"Подбайте про все, подбайте самі, ми доріслі відповідаємо". Тупа реторика без сенсу нікому не потрібна
Розробляйте конкретні алгоритми дій на кожен випадок
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19.08.2022 12:20 Ответить
 
 