Зеленская призвала родителей лично оценить условия безопасности для своих детей в школах. ФОТО
Елена Зеленская посетила львовский лицей и проверила условия обучения во время войны.
Об этом сообщила Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, даже при наличии лучших систем ПВО бомбоубежище – отныне musthave для каждого украинского детсада, школы, института. Она подчеркнула, что с 1 сентября в украинских школах, только в максимально безопасных – начнется очное обучение.
"Уважаемые родители, если в вашей школе планируют очное обучение – обязательно посетите его лично и оцените условия безопасности. Пройдите по пути, по которому в случае тревоги будут двигаться ваши дети. Проверьте все. Мы не оставим наших детей без образования, и учебный процесс будет продолжаться. Но теперь должны совмещать его с максимальной безопасностью. И позаботиться о ней должны мы, взрослые", - отметила Зеленская.
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На мою думку в такий ситуації робити навчання офлайн - повна дурня для тих, хто хоче позбутися своєї дитини.
На фото Коля вивчає будову і принцип роботи туалетного йоршика, бо раніше він з таким не стикався в туалетах, а тільки в сеес-шопах)
Шановні батьки! Звертаюсь до вас! Якщо вам набридла ваша дитина і ви мрієте якось від неї здихатися, будь ласка, приводьте її на офлайн навчання, і ваша мрія збудеться, інфа 146%.
А при чем тут родители?
Есть комиссии в ВГА, ОГА, районо - которые принимают соотв. решения.
Есть распоряжение мин. образования в котором четко написано - ответственность на директоре.
То есть в каждом случае, в каждой отдельно школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность за принятие этого решения.
НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РОДИТЕЛЕЙ.
Вместе с тем - здесь просто попытка переложить ответственность. Неужели не понятно? Они же сами разогревают этот момент, стимулируя детишек в школу вести... а "если что" - то они типа и не причем.
При чем. Ибо в каждой школе - есть конкретное ФИО, которое несет ответственность. Директор.
Больше скажу. В одной киевской школе - додумались, на время тревоги детишек под контролем в подвал (состояние... ну ... ) а сама школа закрывается. За-кры-ва-ет-ся. Это - зачем? Чтоб из-под завала "если что" выбираться было сложнее?
За одну только идею предложить офлайн обучение во время войны - после всех прилетов по школам - мало расстрелять.
Можна і далі переживати за дітей ЗеЛєнки, але велика кількість дітей залишилось тут.
Є регіони, які обстрілюються мало, або зовсім не обстрілюються.
Крім того є сільські школи, або школи у невеликих містах, там ймовірність обстрілу ще менша.
Більш детально не пишу - кому треба здогадаються.
Розробляйте конкретні алгоритми дій на кожен випадок