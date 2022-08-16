Зеленская призвала родителей лично оценить условия безопасности для своих детей в школах. ФОТО

Елена Зеленская посетила львовский лицей и проверила условия обучения во время войны.

Об этом сообщила Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, даже при наличии лучших систем ПВО бомбоубежище – отныне musthave для каждого украинского детсада, школы, института. Она подчеркнула, что с 1 сентября в украинских школах, только в максимально безопасных – начнется очное обучение.

"Уважаемые родители, если в вашей школе планируют очное обучение – обязательно посетите его лично и оцените условия безопасности. Пройдите по пути, по которому в случае тревоги будут двигаться ваши дети. Проверьте все. Мы не оставим наших детей без образования, и учебный процесс будет продолжаться. Но теперь должны совмещать его с максимальной безопасностью. И позаботиться о ней должны мы, взрослые", - отметила Зеленская.

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