ЗСУ утримують два села у Луганській області, - Гайдай

У Луганській області досі залишається два села, де українські військові тримають оборону та не дають російським окупантам вийти на адмінкордон області.

Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Бої тривають на околиці Луганської області. Росіяни готують резерви, ми це бачимо. Скоріш за все будуть намагатись дотиснути, щоб офіційно вийти на адміністративний кордон Луганської області", - повідомив Гайдай.

За словами Гайдая, на території, де проходили активній бойові дії, жахлива ситуація з усією інфраструктурою, з водою, світлом, газом, опаленням. Наразі повноцінно жити в регіоні неможливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. На фронті відбито понад 10 атак росіян, - Гайдай. ФОТО

Гайдай додав, що на території Луганської області, яка була окупована росіянами після 24 лютого, залишається 350 тисяч людей. Вони мають можливість виїхати на підконтрольну територію через дамбу у Харківську область, через Запорізьку область або через Росію.