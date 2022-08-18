УКР
ЗСУ утримують два села у Луганській області, - Гайдай

луганщина

У Луганській області досі залишається два села, де українські військові тримають оборону та не дають російським окупантам вийти на адмінкордон області.

Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Бої тривають на околиці Луганської області. Росіяни готують резерви, ми це бачимо. Скоріш за все будуть намагатись дотиснути, щоб офіційно вийти на адміністративний кордон Луганської області", - повідомив Гайдай.

За словами Гайдая, на території, де проходили активній бойові дії, жахлива ситуація з усією інфраструктурою, з водою, світлом, газом, опаленням. Наразі повноцінно жити в регіоні неможливо.

Гайдай додав, що на території Луганської області, яка була окупована росіянами після 24 лютого, залишається 350 тисяч людей. Вони мають можливість виїхати на підконтрольну територію через дамбу у Харківську область, через Запорізьку область або через Росію.

+20
Коли президентом буде не квартальне лайно
показати весь коментар
18.08.2022 19:04 Відповісти
+11
Значит Гайдаю пора заканчивать со своим ежедневным пиаром и искать новую работу, желательно на фронте. К сожалению украинская Луганская область закончилась, не удержали, поэтому и профильные чиновники на прохудевшем госбюджете уже не нужны
показати весь коментар
18.08.2022 19:04 Відповісти
+11
Зате квартальний дебіл ******** з ердоганом.
Лідер думок!
показати весь коментар
18.08.2022 19:07 Відповісти
А коли Україна буде тиснути?
показати весь коментар
18.08.2022 19:01 Відповісти
Коли президентом буде не квартальне лайно
показати весь коментар
18.08.2022 19:04 Відповісти
І бажано не шоколадне.
показати весь коментар
18.08.2022 22:30 Відповісти
А куда? Нападать на арту, закопанные в бетон танки и прикрытые самолетами круглосуточно? Это самоубийство даже для десятикратных наших сил.

А напасть на абсолютно дырявый Воронеж, кучу городов в Белараше, по Черному Морю через Турцию закинуть 200 диверсантов и дальше сделать мощный морской десант - запрещено договорняком. Кацапы спокойно стянули все дивизии с тысяч километров потенциального фронта, зная, что ничего там не будет. Да и если на то пошло, то можно нападать и через Финляндию как Гиркин делал на гражданских автомобилях, расстреляв блок-пост. Просто 1 схрон автоматов, а дальше все на месте захватить можно, техника то та же самая, а воинские части не мотивированы воевать.

Зато по змеиному постреляли под 100 ракет, а может и больше. Байрактарами летали. Притом что у кацапов флота выше крыши, они же легко могут по железной дороге возить разобранные части ПВО и ракет в Крым из разобранных кораблей, которых Эрдоган не пускает в ЧМ.

Просто отправить в Финляндию на лечение и обучение наших ребят, частично беженцами, потом собраться вместе, взять в аренду автобусы и джипы, автоматы и броники буквально одной фуры на всех хватит. Прорвать границу, захватить воинскую часть, поехать на полуживых бмп и танках бомбить город. Альфы, вымпела, пскова уже может и не существует, так как их могли поубивать в гостомеле и васильках или уволили за трусость многих, но чуть что напасть можно сразу в 5 точках. Да, кацапы через 72 часа выбьют город, но можно уйти, спрятаться среди местных, да и просто навести кошмар на врага. Чтобы знал, что с ним будет. Если в Питере из танков пострелять по зимнему дворцу, оружейной палате, завалить статую Петра и скинуть в воду, то будет настоящий, мощный удар по Путину. А не бомбить жалкий остров без людей, тратя под 10-15% боеприпасов на него.
показати весь коментар
18.08.2022 19:12 Відповісти
Черговий кацап розпинає ся в потугах вкраїну обісрати
показати весь коментар
18.08.2022 20:05 Відповісти
Вчи мову і переставай жалітися.
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
все вірно досить соплежуйства пора воювати на території ворога. наші воїни це зроблять якщо буде наказ.
показати весь коментар
18.08.2022 20:35 Відповісти
Війна ... Важко поки що уявити, коли ми почнемо відвойовувати захоплені території.
Вірю в ЗСУ, не вірю в зелень.
показати весь коментар
18.08.2022 19:03 Відповісти
Значит Гайдаю пора заканчивать со своим ежедневным пиаром и искать новую работу, желательно на фронте. К сожалению украинская Луганская область закончилась, не удержали, поэтому и профильные чиновники на прохудевшем госбюджете уже не нужны
показати весь коментар
18.08.2022 19:04 Відповісти
все вірно .
показати весь коментар
18.08.2022 20:36 Відповісти
Зате квартальний дебіл ******** з ердоганом.
Лідер думок!
показати весь коментар
18.08.2022 19:07 Відповісти
Офіційні речники генштабу кажуть про інше. Хтось бреше
показати весь коментар
18.08.2022 19:12 Відповісти
Це перемога,или это контрнаступление,о котором нам рассказывают уже с мая??? ******** всю область,но героически удерживают дав села из трех хат,которых наверняка уже и нет.Или там тоже неприступная крепость,как и Лисичанск,а Гайдай??
показати весь коментар
18.08.2022 19:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
18.08.2022 21:20 Відповісти
Які це два села? Навіщо оце тра-ля-ля
показати весь коментар
19.08.2022 01:51 Відповісти
 
 