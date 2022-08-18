ЗСУ утримують два села у Луганській області, - Гайдай
У Луганській області досі залишається два села, де українські військові тримають оборону та не дають російським окупантам вийти на адмінкордон області.
Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Бої тривають на околиці Луганської області. Росіяни готують резерви, ми це бачимо. Скоріш за все будуть намагатись дотиснути, щоб офіційно вийти на адміністративний кордон Луганської області", - повідомив Гайдай.
За словами Гайдая, на території, де проходили активній бойові дії, жахлива ситуація з усією інфраструктурою, з водою, світлом, газом, опаленням. Наразі повноцінно жити в регіоні неможливо.
Гайдай додав, що на території Луганської області, яка була окупована росіянами після 24 лютого, залишається 350 тисяч людей. Вони мають можливість виїхати на підконтрольну територію через дамбу у Харківську область, через Запорізьку область або через Росію.
А напасть на абсолютно дырявый Воронеж, кучу городов в Белараше, по Черному Морю через Турцию закинуть 200 диверсантов и дальше сделать мощный морской десант - запрещено договорняком. Кацапы спокойно стянули все дивизии с тысяч километров потенциального фронта, зная, что ничего там не будет. Да и если на то пошло, то можно нападать и через Финляндию как Гиркин делал на гражданских автомобилях, расстреляв блок-пост. Просто 1 схрон автоматов, а дальше все на месте захватить можно, техника то та же самая, а воинские части не мотивированы воевать.
Зато по змеиному постреляли под 100 ракет, а может и больше. Байрактарами летали. Притом что у кацапов флота выше крыши, они же легко могут по железной дороге возить разобранные части ПВО и ракет в Крым из разобранных кораблей, которых Эрдоган не пускает в ЧМ.
Просто отправить в Финляндию на лечение и обучение наших ребят, частично беженцами, потом собраться вместе, взять в аренду автобусы и джипы, автоматы и броники буквально одной фуры на всех хватит. Прорвать границу, захватить воинскую часть, поехать на полуживых бмп и танках бомбить город. Альфы, вымпела, пскова уже может и не существует, так как их могли поубивать в гостомеле и васильках или уволили за трусость многих, но чуть что напасть можно сразу в 5 точках. Да, кацапы через 72 часа выбьют город, но можно уйти, спрятаться среди местных, да и просто навести кошмар на врага. Чтобы знал, что с ним будет. Если в Питере из танков пострелять по зимнему дворцу, оружейной палате, завалить статую Петра и скинуть в воду, то будет настоящий, мощный удар по Путину. А не бомбить жалкий остров без людей, тратя под 10-15% боеприпасов на него.
Вірю в ЗСУ, не вірю в зелень.
Лідер думок!