Радбез ООН 24 серпня обговорить наслідки російської війни проти України
24 серпня Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних з наслідками російської війни проти України.
Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Ініціаторами засідання виступають США та європейські країни, представлені в РБ (Велика Британія, Франція, Норвегія, Ірландія, Албанія), які тісно взаємодіють з українською делегацією в ООН.
За ініціативи України розгляд цього питання відбудеться 24 серпня – у День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.
Члени РБ обговорять широке коло безпекових та гуманітарних питань, пов’язаних з російською агресією, а також результати нинішньої поїздки Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну.
що то за довбаний пздц??
з лєнкою на урочисті свята, присвячені півріччю поїдуть до того ООНу??
зробіть цю падлючу сім'ю невиїзною