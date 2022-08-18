УКР
Радбез ООН 24 серпня обговорить наслідки російської війни проти України

24 серпня Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних з наслідками російської війни проти України.

Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ініціаторами засідання виступають США та європейські країни, представлені в РБ (Велика Британія, Франція, Норвегія, Ірландія, Албанія), які тісно взаємодіють з українською делегацією в ООН.

За ініціативи України розгляд цього питання відбудеться 24 серпня – у День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.

Члени РБ обговорять широке коло безпекових та гуманітарних питань, пов’язаних з російською агресією, а також результати нинішньої поїздки Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну.

Можно не 24го озабоченность глубокую озвучить, а например завтра?
18.08.2022 19:34 Відповісти
типу зелений буде святкувати півріччя??

що то за довбаний пздц??

з лєнкою на урочисті свята, присвячені півріччю поїдуть до того ООНу??

зробіть цю падлючу сім'ю невиїзною
18.08.2022 19:43 Відповісти
Запасаемсяя скумбрией за 8 грн ...
18.08.2022 19:49 Відповісти
лєнка не пустить до них до дому за скумбрією))
18.08.2022 19:50 Відповісти
Це буде 24-го ввечері за київським часом (в Нью-Йорку, США - буде полудень). Тобто: касапи, якщо захочуть вчинити якусь провокацію в цей день - її вже обговорюватимуть.
18.08.2022 19:47 Відповісти
як бл полегшало..
18.08.2022 19:51 Відповісти
а я чомусь подумав, що ***** і його оркам на краплину настрій зіпсувався.
18.08.2022 19:59 Відповісти
Папіздть, паокают. Які нах наслідки якщо ще прислідки невідомі. Тут буде все полихать а вони за кохфе будуть вєсті бєсєди про те як собачка насрала на вулиці і ніхто не вбрав.
18.08.2022 19:54 Відповісти
 
 