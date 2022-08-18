Радбез ООН 24 серпня обговорить наслідки російської війни проти України

24 серпня Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних з наслідками російської війни проти України.

Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ініціаторами засідання виступають США та європейські країни, представлені в РБ (Велика Британія, Франція, Норвегія, Ірландія, Албанія), які тісно взаємодіють з українською делегацією в ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

За ініціативи України розгляд цього питання відбудеться 24 серпня – у День Незалежності, а також у зв’язку з півріччям повномасштабного російського вторгнення.

Члени РБ обговорять широке коло безпекових та гуманітарних питань, пов’язаних з російською агресією, а також результати нинішньої поїздки Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну.