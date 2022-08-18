Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттерішем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна про це заявив Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем у четвер у Львові.

"Ядерна безпека - це безумовний пріоритет для всіх у світі... Ми погодили з паном Генеральним секретарем ООН параметри можливої ​​місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію - легальним способом і через вільні від окупантів території", - зазначив український президент.

Також читайте: Зеленський та Ердоган обговорили зернову ініціативу, ситуацію на ЗАЕС та оборонну взаємодію