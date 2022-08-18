УКР
Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттерішем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна про це  заявив Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем у четвер у Львові. 

"Ядерна безпека - це безумовний пріоритет для всіх у світі... Ми погодили з паном Генеральним секретарем ООН параметри можливої ​​місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію - легальним способом і через вільні від окупантів території", - зазначив український президент. 

Топ коментарі
+5
как отето старое чучело может быть гомосеком такой потужной организации как ООН?
показати весь коментар
18.08.2022 19:32 Відповісти
+4
Кацапы блефуют. Они тоже люди. Все готовимся к шашлыкам!!!
показати весь коментар
18.08.2022 19:31 Відповісти
+4
А присутність кацапського війська на території АЕС вони теж погодили?
показати весь коментар
18.08.2022 19:36 Відповісти
Ну все, зараз приїде МАГАТЕ перевірить скаже що все там добре і Зеленський вирішить не звільняти АЕС
показати весь коментар
18.08.2022 19:30 Відповісти
Ага і тільки шо з'явилось відео, як орки техніку в машинному залі ЗАЕС розмістили....
показати весь коментар
18.08.2022 19:30 Відповісти
Кацапы блефуют. Они тоже люди. Все готовимся к шашлыкам!!!
показати весь коментар
18.08.2022 19:31 Відповісти
как отето старое чучело может быть гомосеком такой потужной организации как ООН?
показати весь коментар
18.08.2022 19:32 Відповісти
Никак!
показати весь коментар
18.08.2022 19:44 Відповісти
А присутність кацапського війська на території АЕС вони теж погодили?
показати весь коментар
18.08.2022 19:36 Відповісти
Сказали ж, легальними маршрутами) Заїдуть в Нікополь і з біноклів подивлятся на ЗАЕС 😂
показати весь коментар
18.08.2022 19:39 Відповісти
параметри..можливої..ніочомна зустріч
показати весь коментар
18.08.2022 19:38 Відповісти
Сенс узгоджувати параметри місії Магате, якщо кацапи все одно не допустять її на ЗАЕС?!
показати весь коментар
18.08.2022 19:40 Відповісти
А чи подарував хутболку свою наш гуттерішу, вот в чьом вопрос.
показати весь коментар
18.08.2022 19:40 Відповісти
Скорее продал.
показати весь коментар
18.08.2022 20:10 Відповісти
Біба і Боба - далі по тексту.
показати весь коментар
18.08.2022 19:41 Відповісти
Та путіну насрати на гутієриша і зільонського...
показати весь коментар
18.08.2022 19:47 Відповісти
Знаючи ***** і його підлість - висновок: нічого вони не погодили. Ну, покалякали, хіба що.
показати весь коментар
18.08.2022 19:49 Відповісти
Вода и энергия в Крым были частью соглашений Зеленского и Путина. После того, как пианист понял, что его кинули (а конкретно решили просто убрать), включил заднюю.
показати весь коментар
18.08.2022 20:01 Відповісти
Місія МАГАТЕ це припинення вогню, адже ніхто з міжнародників не поїде у зону бойових дій. Отже, ніякого наступу та звільнення. Все чого хотіли кацапи - досягнуто.
показати весь коментар
18.08.2022 20:15 Відповісти
О! Я знаю, що ***** зробить з цією місією!
Просто зараз вилізе за трибуну Баліцький (ех, шкода, що його не замочили, коли по Києву шастав...) і скаже, щоб місія отримала візи в посольстві ЗНР в Нью-Йорку.
показати весь коментар
18.08.2022 20:50 Відповісти
 
 