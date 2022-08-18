РУС
Зеленский и Гутерриш согласовали параметры миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в четверг во Львове.

"Ядерная безопасность – это безусловный приоритет для всех в мире … Мы согласовали с господином Генеральным секретарем ООН параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию – в легальный способ и через свободные от оккупантов территории", - заявил украинский президент.

+5
как отето старое чучело может быть гомосеком такой потужной организации как ООН?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:32 Ответить
+4
Кацапы блефуют. Они тоже люди. Все готовимся к шашлыкам!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:31 Ответить
+4
А присутність кацапського війська на території АЕС вони теж погодили?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:36 Ответить
Ну все, зараз приїде МАГАТЕ перевірить скаже що все там добре і Зеленський вирішить не звільняти АЕС
показать весь комментарий
18.08.2022 19:30 Ответить
Ага і тільки шо з'явилось відео, як орки техніку в машинному залі ЗАЕС розмістили....
показать весь комментарий
18.08.2022 19:30 Ответить
Кацапы блефуют. Они тоже люди. Все готовимся к шашлыкам!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:31 Ответить
как отето старое чучело может быть гомосеком такой потужной организации как ООН?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:32 Ответить
Никак!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:44 Ответить
А присутність кацапського війська на території АЕС вони теж погодили?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:36 Ответить
Сказали ж, легальними маршрутами) Заїдуть в Нікополь і з біноклів подивлятся на ЗАЕС 😂
показать весь комментарий
18.08.2022 19:39 Ответить
параметри..можливої..ніочомна зустріч
показать весь комментарий
18.08.2022 19:38 Ответить
Сенс узгоджувати параметри місії Магате, якщо кацапи все одно не допустять її на ЗАЕС?!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:40 Ответить
А чи подарував хутболку свою наш гуттерішу, вот в чьом вопрос.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:40 Ответить
Скорее продал.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:10 Ответить
Біба і Боба - далі по тексту.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:41 Ответить
Та путіну насрати на гутієриша і зільонського...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:47 Ответить
Знаючи ***** і його підлість - висновок: нічого вони не погодили. Ну, покалякали, хіба що.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:49 Ответить
Вода и энергия в Крым были частью соглашений Зеленского и Путина. После того, как пианист понял, что его кинули (а конкретно решили просто убрать), включил заднюю.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:01 Ответить
Місія МАГАТЕ це припинення вогню, адже ніхто з міжнародників не поїде у зону бойових дій. Отже, ніякого наступу та звільнення. Все чого хотіли кацапи - досягнуто.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:15 Ответить
О! Я знаю, що ***** зробить з цією місією!
Просто зараз вилізе за трибуну Баліцький (ех, шкода, що його не замочили, коли по Києву шастав...) і скаже, щоб місія отримала візи в посольстві ЗНР в Нью-Йорку.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:50 Ответить
 
 