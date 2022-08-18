Зеленский и Гутерриш согласовали параметры миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина об этом заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в четверг во Львове.

"Ядерная безопасность – это безусловный приоритет для всех в мире … Мы согласовали с господином Генеральным секретарем ООН параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию – в легальный способ и через свободные от оккупантов территории", - заявил украинский президент.

