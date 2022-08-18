УКР
ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці

Ввечері 18 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по скупченню окупантів у Новій Каховці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він зазначив: "Херсонщина. ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів".

Нова Каховка (181) обстріл (31019)
Топ коментарі
+60
Залужний, їбаш їх
18.08.2022 23:40 Відповісти
+47
18.08.2022 23:43 Відповісти
+43
Сльози радості не дають заснути
18.08.2022 23:38 Відповісти
18.08.2022 23:38 Відповісти
18.08.2022 23:50 Відповісти
ща мамулечке под лопатку перо загонит
18.08.2022 23:55 Відповісти
там був не один удар! 🔥🔥🔥
18.08.2022 23:57 Відповісти
Нагадало слова з пісні Братів Гадюкіних))
19.08.2022 00:01 Відповісти
19.08.2022 00:02 Відповісти
Таврійські Ігри розпочато
19.08.2022 01:32 Відповісти
18.08.2022 23:40 Відповісти
Слава ЗСУ!
18.08.2022 23:43 Відповісти
Потекли соплі рашиста тепер їм не «класно» , получайте відповідь , козли !
18.08.2022 23:43 Відповісти
19.08.2022 00:04 Відповісти
Дивітся в стрічці новин на Цензорі , де вибухи в Керчі , там слова зйомників -- " наm пис@ець , або "нам піс.@"
19.08.2022 00:12 Відповісти
Вірю «нам пізець як класно»)
19.08.2022 00:20 Відповісти
Типове ПВО...
18.08.2022 23:43 Відповісти
18.08.2022 23:43 Відповісти
Дайте йому коксу )
18.08.2022 23:44 Відповісти
Не треба, він веде здоровий спосіб життя.
19.08.2022 02:00 Відповісти
😻😂
18.08.2022 23:52 Відповісти
хай не сочкує, в нього ще багато роботи!!!
18.08.2022 23:56 Відповісти
жиру нагуляв... бо так часто за день ще не скакав - втомився.... нічо... витримає кудлатий !!))
19.08.2022 00:00 Відповісти
Втомився? А під бєлгородом детонація нормальна пішла - в кацапів пердаки розриває не по-дітячому...
19.08.2022 00:14 Відповісти
Устал, бедный. Танцев давно не видели. Ну ничего, пусть отдохнет. Надеюсь на скорые вести из бункера про коллективное саомубивание местной верхушки методом русской рулетки, тогда натанцуется.
19.08.2022 01:59 Відповісти
А мені аж цікаво що там завтра із ЗАЕС трапиться....може варто вже сьогодні десь поблизу вдарити, звісно не заради аварії, а заради страху рашистам нагнати!
18.08.2022 23:44 Відповісти
А мені не дуже весело від думок,що може щось трапитись,бо живу поряд через водосховище у Нікополі.
19.08.2022 01:26 Відповісти
Пора уже галаватяпству и посетить склады с боеприпасами на Беларашке. Ато нам придется все то добро своей головой ловить в наших городах. Заодно и у Бульбофюрера раз и навсегда будет отмазка для ***** что нечем наступать против Украины.
18.08.2022 23:44 Відповісти
Таракан уже чекає на відповідь ЗСУ по ватодромах , навіть катапульту бараболею зарядив
18.08.2022 23:47 Відповісти
Так генерал сказав, що дістали, значить щось буде
18.08.2022 23:48 Відповісти
Кривонос?
19.08.2022 00:03 Відповісти
18.08.2022 23:45 Відповісти
шампусик открывают. фирма "олеся" отмечает ремонт моста на гэс ))
18.08.2022 23:50 Відповісти
Подорвали артсклад под Белгородом. Ударили по аэродрому Бельбек возле Севастополя и пристрелялись по Крымскому мосту возле Керчи. И это только за последние 2 часа.
18.08.2022 23:57 Відповісти
Окрім того - одне кацапське мудило сьогодні пише в своїй тєлєгі

https://t.me/strelkovii Стрелков Игорь Иванович

Сегодня с фронтов сообщений об успешных наступательных действиях наших войск не поступало.
Противник ракетными ударами уничтожил крупный склад боеприпасов в Амвросиевке, а также поразил цели в Стаханове и Первомайске .
19.08.2022 00:12 Відповісти
Бис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.08.2022 23:59 Відповісти
19.08.2022 00:02 Відповісти
Вона ще й неграмотна, "https://www.translate.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82 демилитаризирует"
19.08.2022 00:08 Відповісти
Странно... Є інфа, що вона того... ну буквар... за школою. Скурила...
19.08.2022 00:15 Відповісти
а простітутки грамотні в іншому.
Хоча, Олег Шарп якось говорив, що його знайомий жалівся, що саме вона його погано обслужила.
19.08.2022 00:18 Відповісти
"Демилитаризовывуёвывает"
19.08.2022 11:24 Відповісти
19.08.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 00:38 Відповісти
Маловато буде!
19.08.2022 10:10 Відповісти
 
 