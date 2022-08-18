ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці

Ввечері 18 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по скупченню окупантів у Новій Каховці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він зазначив: "Херсонщина. ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів".