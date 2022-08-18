16 901 41
ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці
Ввечері 18 серпня ЗСУ нанесли вогневий удар по скупченню окупантів у Новій Каховці.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Він зазначив: "Херсонщина. ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів".
А мені не дуже весело від думок,що може щось трапитись,бо живу поряд через водосховище у Нікополі.
Сегодня с фронтов сообщений об успешных наступательных действиях наших войск не поступало.
Противник ракетными ударами уничтожил крупный склад боеприпасов в Амвросиевке, а также поразил цели в Стаханове и Первомайске .
Хоча, Олег Шарп якось говорив, що його знайомий жалівся, що саме вона його погано обслужила.