США знають про знущання росіян зі співробітників ЗАЕС, - Держдепартамент

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США "обізнані" про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС.

Прайс заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання та примус з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Представник Держдепу вважає дії Росії "безрозсудними".

"Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудну зневагу Росією ядерною безпекою", - заявив він.

Прайс також сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії мають дозволити доступ до станції, "щоб допомогти забезпечити безпеку та збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".