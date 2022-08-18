УКР
США знають про знущання росіян зі співробітників ЗАЕС, - Держдепартамент

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США "обізнані" про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС.

Прайс заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання та примус з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Представник Держдепу вважає дії Росії "безрозсудними".

"Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудну зневагу Росією ядерною безпекою", - заявив він.

Прайс також сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії мають дозволити доступ до станції, "щоб допомогти забезпечити безпеку та збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".

Вже кілька місяців спілкуюся зі скоторусами на ворожих скотопабліках в мережі Телеграм. В рамках оборони. країни. В мене є така здатність, помічати різні нестиковки і аномалії в світі цих тварин ( мій IQ142). Те що я помітив, ці тварини постійно критикують Зе, ржуть з нього, Порошенка ненавидять, з арестовича насміхаються, але най головніше... Ніде нема ні слова про Ермака. Агент Козирь під прикриттям. Русня мовчить! Думай те.
показати весь коментар
18.08.2022 23:51 Відповісти
Для твого аналізу вистачить IQ 50...)))
показати весь коментар
18.08.2022 23:59 Відповісти
Хоспаді! Здивував так здивував.
Ми цього «козиря» вже давно розкололи, навіть обійшлись без IQ142 та кагебешного тєлєграма.
показати весь коментар
18.08.2022 23:59 Відповісти
Эту курву ватную видно было сразу!!!
показати весь коментар
19.08.2022 00:25 Відповісти
Насправді, про дерьмака не дуже!!!! Цю тварину треба знешкодити, як найскоріше!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 10:09 Відповісти
Россияне - это террористы!!!
показати весь коментар
19.08.2022 00:47 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3896 Петро Порошенко :

Ядерний шантаж путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства.

Чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани. Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції.

***** розуміє тільки мову сили.
показати весь коментар
19.08.2022 01:50 Відповісти
 
 