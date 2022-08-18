США знають про знущання росіян зі співробітників ЗАЕС, - Держдепартамент
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США "обізнані" про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС.
Прайс заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання та примус з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Представник Держдепу вважає дії Росії "безрозсудними".
"Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудну зневагу Росією ядерною безпекою", - заявив він.
Прайс також сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії мають дозволити доступ до станції, "щоб допомогти забезпечити безпеку та збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".
Ми цього «козиря» вже давно розкололи, навіть обійшлись без IQ142 та кагебешного тєлєграма.
Ядерний шантаж путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства.
Чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани. Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції.
***** розуміє тільки мову сили.