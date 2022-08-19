УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4196 відвідувачів онлайн
Новини
9 818 57

Путін планує відвідати саміт G20 на Балі, - президент Індонезії Відодо

путин,путін

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін планують очно брати участь у саміті G20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо агентству Bloomberg.

У четвер пресслужба Кремля повідомила, що Путін обговорив телефоном з Відодо, серед іншого, підготовку до саміту G20 на Балі.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін теж сказав мені, що приїде", - наводить агентство слова Відодо.

Також читайте: Трасс заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20

Автор: 

G20 (325) Індонезія (152) путін володимир (24847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Це як би гітлер був би присутній на зустрічі в Тегерані 43.... Сюрр, світ зійшов з розуму ООН МАГАТЕ ВОЗ нах...🤬
показати весь коментар
19.08.2022 07:53 Відповісти
+18
сподіваюсь що його там грохнут
показати весь коментар
19.08.2022 07:44 Відповісти
+13
It's time to plan a hit.
показати весь коментар
19.08.2022 07:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
It's time to plan a hit.
показати весь коментар
19.08.2022 07:29 Відповісти
вопрос к США
показати весь коментар
19.08.2022 16:58 Відповісти
Я була впевнена в цьому. Буде закулісно домовлятися з тими, кому це вигідно.
показати весь коментар
19.08.2022 07:30 Відповісти
Це фантастика, але було б правильно на підльоті літака з кацапами, об'явити кацапію країною-терористом, по прильоті всіх заарештувати і тут же повісити на пальмах. Наскільки б зменшилось різних негараздів на Землі.
показати весь коментар
19.08.2022 13:05 Відповісти
Ху.йло строит из себя целочку - нравится-ненравится
показати весь коментар
19.08.2022 07:38 Відповісти
сподіваюсь що його там грохнут
показати весь коментар
19.08.2022 07:44 Відповісти
По-перше, туди поїде двійник. А по-друге, на рашці усе оточення тварюки однакове.
показати весь коментар
19.08.2022 08:19 Відповісти
в нього стільки клонів, що хз хто раїсєю керує..може оригинал вже давно подох й править колективий маріонетковий путлєр
показати весь коментар
19.08.2022 09:39 Відповісти
Марина, ну загримувати можна, що буде віддалено нагадувати, але ось голос, неможливо підробити, це як відбитки пальців, і справжність голосу, встановить навіть районна криміналістична експертиза)))
показати весь коментар
19.08.2022 10:13 Відповісти
Що тобі, що попередньому оратору, треба лікуватися.
показати весь коментар
19.08.2022 10:10 Відповісти
Готується здибанка?

"Зеленський може полетіти на саміт G20, якщо там буде присутній Путін, - Подоляк."
показати весь коментар
19.08.2022 07:49 Відповісти
Давно до путінського очка не заглядав. Сильно засумував.
показати весь коментар
19.08.2022 08:05 Відповісти
Це як би гітлер був би присутній на зустрічі в Тегерані 43.... Сюрр, світ зійшов з розуму ООН МАГАТЕ ВОЗ нах...🤬
показати весь коментар
19.08.2022 07:53 Відповісти
Та нехай собі летить в Індонезію на саміт. Пригадуєте останні авіакатастрофи з індонезійськими літаками. А що кацапські літаки кращі? Також падають, тим більше там такі складні маршрути і рельєф місцевості, диви, можна за гору зачепитись, а ще в океані трапляються дивні катаклізми. Чим більше він буде літати (в Індонезію, Китай, близький схід, африканські країни- тим краще і тим більше шансів зустрітись з кобзоном у якій індійській нірвані. Але ще є шанс в української дипломатії, українських військових аташе завершити справу і війну в цілому.
показати весь коментар
19.08.2022 08:13 Відповісти
Пілоти Раші не жеруть горілку, як у польському урядовому ТУ
показати весь коментар
19.08.2022 10:18 Відповісти
Оце такий ефект ядерної зброї. Якби не вона,то ***** вже давно би висіло на березі а в москвабаді була тимчасова адміністрація США.
показати весь коментар
19.08.2022 09:51 Відповісти
У Сталіна не було ЯЗ але швидше він би повісив Рузвельта з Черчиллем)))
показати весь коментар
19.08.2022 10:22 Відповісти
Лякатиме Європу ядерним ударом.
показати весь коментар
19.08.2022 07:56 Відповісти
мало його обісрали?
показати весь коментар
19.08.2022 07:57 Відповісти
»Неначе люди подуріли»(((
показати весь коментар
19.08.2022 07:59 Відповісти
У нас віина -- у них договорняки
показати весь коментар
19.08.2022 08:03 Відповісти
Фу...гидота!
показати весь коментар
19.08.2022 08:04 Відповісти
16 лет назад на таком же саммите ему отказывались подавать руку, никто не захотел сидеть с ним за одним столом на завтраке, и первым же самолетом, он, обосранный с ног до головы удрал в свою росию.
показати весь коментар
19.08.2022 08:05 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/putin-sbezhal-s-sammita-g20-chtoby-ne-stoyat-v-ocheredi-na-samolet-159251_.html

19 ноября 2014 г.
Путин заявил, что сбежал из Брисбена пораньше, чтобы не ждать очереди на вылет
Путин прокомментировал свой преждевременный уход с саммита тем, что ему предстоял длительный обратный перелёт в Россию.
По его словам, лететь пришлось почти 21 час.
Глава РФ заявил, что ему не хотелось стоять в очереди на вылет.
"А потом я же знаю, как это происходит - 20 с лишним человек, очередь по алфавиту, кому, когда уезжать. Лучше было пораньше отбыть восвояси", - заключил он.
15 ноября, российский президент Владимир Путин планировал покинуть саммит G20, ссылаясь на необходимость присутствовать на заседаниях в Москве.
В воскресенье, 16 ноября, стало известно, что российский лидер таки покинул мероприятие досрочно.
Путин покинул саммит G20, объясняя это необходимостью поспать.
показати весь коментар
19.08.2022 09:33 Відповісти
16 років тому був саміт G8 (тоді не 7). https://cloud.prezentacii.org/18/09/74048/images/screen25.jpg Проходив він в СПБ , ВВП нікуди не тікав, і був на розхват. А ти дурня лiпиш.
показати весь коментар
19.08.2022 10:33 Відповісти
Нах політику, маршрут літака відомий?!!
показати весь коментар
19.08.2022 08:12 Відповісти
Саммит G-20 за длинным столом:
показати весь коментар
19.08.2022 08:29 Відповісти
Русские, что то празднуют. А, кто это там справа в черном фамильярничает?
показати весь коментар
19.08.2022 09:42 Відповісти
До саміту ще дожити треба.....
показати весь коментар
19.08.2022 08:33 Відповісти
результат вчерашнего визита старого пердугана. "передал" дорожную карту мелкому от ***** лично. на полях G20 предлагает рядом посрать сесть, обещает показать, что в очке написано и подписать этот декрет о мире с "глазу на глаз"
показати весь коментар
19.08.2022 08:37 Відповісти
#*************?
показати весь коментар
19.08.2022 08:41 Відповісти
не плохой вариант его там прибить
показати весь коментар
19.08.2022 08:43 Відповісти
які ж ви всі ПДРСи, якщо після всього що він наробив в Україні будете з ним зустрічатися....
показати весь коментар
19.08.2022 08:52 Відповісти
Може вже здохне до тієї пори ,як земля ще тримає цю паскуду.
показати весь коментар
19.08.2022 08:56 Відповісти
Утопіть плєшиву суку
Прямо в унітазі.
Яйця? Звісно, не вопрос -
Їх скормить Лукашці.
показати весь коментар
19.08.2022 09:10 Відповісти
Як цей нелюд поЇде до людей в обісраних штанах. Тільки онлайн, тільки онлайн.
показати весь коментар
19.08.2022 09:11 Відповісти
Один Труплер вылезет из бункера...второй будет верещать что все идёт по плану...патерь нет...а в Белгороде вчера трава горела...про детонацию в траве. .?такого еще в мировой практике не было... Третий путлер поедет на Мавзолей праздник отмечать...типа годовщину ГКЧП 19 августа 1991года... Горбачева в тюрьму посадили в Крымском Форосе
показати весь коментар
19.08.2022 09:29 Відповісти
долетить..не долетить..долетить..не долетить..?
показати весь коментар
19.08.2022 09:40 Відповісти
Щоб череп цієї істоти відвідала сокира🙏
показати весь коментар
19.08.2022 09:46 Відповісти
Заказав собі стіл і страви.

показати весь коментар
19.08.2022 09:52 Відповісти
Законная военная цель!
показати весь коментар
19.08.2022 09:54 Відповісти
Желаю всем сделать из него бабушку.
показати весь коментар
19.08.2022 10:03 Відповісти
это очень толерантно
показати весь коментар
19.08.2022 17:00 Відповісти
Придушить падлюку!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 10:06 Відповісти
Дурне поїхало в турне...
Приїхало з турне...
-осталося ДУРНЕ
показати весь коментар
19.08.2022 10:09 Відповісти
Путлеру надо посетить могилку своего отца...Усвятцова...криминального авторитета бурных 90-х...которого завалили в питерских разборках в 1994 году...да остаться там возле Урки навсегда...крысы своих не бросают...
показати весь коментар
19.08.2022 10:15 Відповісти
Плюгавий курв'ячий блазень хоче вживу це почути?
https://www.youtube.com/shorts/k486i4XqqwQ
показати весь коментар
19.08.2022 10:33 Відповісти
за є балі
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
Поки того недорозвиненого карлика будуть приймати на таких заходах, ручкатись з ним, доти воно буде шантажувати ядерним ударом ввесь світ і вбивати мирних людей!!!! Щоб ти **** туди не долетів!!!
показати весь коментар
19.08.2022 10:37 Відповісти
«Терзают смутные сомнения», що він туди поїде, навіть двійник чи трійник.
показати весь коментар
19.08.2022 11:05 Відповісти
Правильнее - один из путиных.
показати весь коментар
19.08.2022 11:07 Відповісти
Я представляю ситуевину, Гитлера в 43-м ,приглашают на Ялтенскую конфигурацию
показати весь коментар
19.08.2022 11:41 Відповісти
Конференцию
показати весь коментар
19.08.2022 11:44 Відповісти
1945
показати весь коментар
19.08.2022 11:51 Відповісти
Хай на саміт їде Кличко та натовче х...лу пику.
показати весь коментар
19.08.2022 13:46 Відповісти
Навряд цєй поросячий обсосок поїде на саміт,по другє його там грохнуть.
показати весь коментар
19.08.2022 20:55 Відповісти
 
 