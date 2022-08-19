Путін планує відвідати саміт G20 на Балі, - президент Індонезії Відодо
Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін планують очно брати участь у саміті G20.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо агентству Bloomberg.
У четвер пресслужба Кремля повідомила, що Путін обговорив телефоном з Відодо, серед іншого, підготовку до саміту G20 на Балі.
"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін теж сказав мені, що приїде", - наводить агентство слова Відодо.
19 ноября 2014 г.
Путин заявил, что сбежал из Брисбена пораньше, чтобы не ждать очереди на вылет
Путин прокомментировал свой преждевременный уход с саммита тем, что ему предстоял длительный обратный перелёт в Россию.
По его словам, лететь пришлось почти 21 час.
Глава РФ заявил, что ему не хотелось стоять в очереди на вылет.
"А потом я же знаю, как это происходит - 20 с лишним человек, очередь по алфавиту, кому, когда уезжать. Лучше было пораньше отбыть восвояси", - заключил он.
15 ноября, российский президент Владимир Путин планировал покинуть саммит G20, ссылаясь на необходимость присутствовать на заседаниях в Москве.
В воскресенье, 16 ноября, стало известно, что российский лидер таки покинул мероприятие досрочно.
Путин покинул саммит G20, объясняя это необходимостью поспать.
