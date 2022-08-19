РУС
Путин планирует посетить саммит G20 на Бали, - президент Индонезии Видодо

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо агентству Bloomberg.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо, среди прочего, подготовку к саммиту G20 на Бали.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - приводит агентство слова Видодо.

G20 (302) Индонезия (142) путин владимир (32231)
+27
Це як би гітлер був би присутній на зустрічі в Тегерані 43.... Сюрр, світ зійшов з розуму ООН МАГАТЕ ВОЗ нах...🤬
19.08.2022 07:53 Ответить
+18
сподіваюсь що його там грохнут
19.08.2022 07:44 Ответить
+13
It's time to plan a hit.
19.08.2022 07:29 Ответить
It's time to plan a hit.
19.08.2022 07:29 Ответить
вопрос к США
19.08.2022 16:58 Ответить
Я була впевнена в цьому. Буде закулісно домовлятися з тими, кому це вигідно.
19.08.2022 07:30 Ответить
Це фантастика, але було б правильно на підльоті літака з кацапами, об'явити кацапію країною-терористом, по прильоті всіх заарештувати і тут же повісити на пальмах. Наскільки б зменшилось різних негараздів на Землі.
19.08.2022 13:05 Ответить
Ху.йло строит из себя целочку - нравится-ненравится
19.08.2022 07:38 Ответить
сподіваюсь що його там грохнут
19.08.2022 07:44 Ответить
По-перше, туди поїде двійник. А по-друге, на рашці усе оточення тварюки однакове.
19.08.2022 08:19 Ответить
в нього стільки клонів, що хз хто раїсєю керує..може оригинал вже давно подох й править колективий маріонетковий путлєр
19.08.2022 09:39 Ответить
Марина, ну загримувати можна, що буде віддалено нагадувати, але ось голос, неможливо підробити, це як відбитки пальців, і справжність голосу, встановить навіть районна криміналістична експертиза)))
19.08.2022 10:13 Ответить
Що тобі, що попередньому оратору, треба лікуватися.
19.08.2022 10:10 Ответить
Готується здибанка?

"Зеленський може полетіти на саміт G20, якщо там буде присутній Путін, - Подоляк."
19.08.2022 07:49 Ответить
Давно до путінського очка не заглядав. Сильно засумував.
19.08.2022 08:05 Ответить
Це як би гітлер був би присутній на зустрічі в Тегерані 43.... Сюрр, світ зійшов з розуму ООН МАГАТЕ ВОЗ нах...🤬
19.08.2022 07:53 Ответить
Та нехай собі летить в Індонезію на саміт. Пригадуєте останні авіакатастрофи з індонезійськими літаками. А що кацапські літаки кращі? Також падають, тим більше там такі складні маршрути і рельєф місцевості, диви, можна за гору зачепитись, а ще в океані трапляються дивні катаклізми. Чим більше він буде літати (в Індонезію, Китай, близький схід, африканські країни- тим краще і тим більше шансів зустрітись з кобзоном у якій індійській нірвані. Але ще є шанс в української дипломатії, українських військових аташе завершити справу і війну в цілому.
19.08.2022 08:13 Ответить
Пілоти Раші не жеруть горілку, як у польському урядовому ТУ
19.08.2022 10:18 Ответить
Оце такий ефект ядерної зброї. Якби не вона,то ***** вже давно би висіло на березі а в москвабаді була тимчасова адміністрація США.
19.08.2022 09:51 Ответить
У Сталіна не було ЯЗ але швидше він би повісив Рузвельта з Черчиллем)))
19.08.2022 10:22 Ответить
Лякатиме Європу ядерним ударом.
19.08.2022 07:56 Ответить
мало його обісрали?
19.08.2022 07:57 Ответить
»Неначе люди подуріли»(((
19.08.2022 07:59 Ответить
У нас віина -- у них договорняки
19.08.2022 08:03 Ответить
Фу...гидота!
19.08.2022 08:04 Ответить
16 лет назад на таком же саммите ему отказывались подавать руку, никто не захотел сидеть с ним за одним столом на завтраке, и первым же самолетом, он, обосранный с ног до головы удрал в свою росию.
19.08.2022 08:05 Ответить
https://zn.ua/WORLD/putin-sbezhal-s-sammita-g20-chtoby-ne-stoyat-v-ocheredi-na-samolet-159251_.html

19 ноября 2014 г.
Путин заявил, что сбежал из Брисбена пораньше, чтобы не ждать очереди на вылет
Путин прокомментировал свой преждевременный уход с саммита тем, что ему предстоял длительный обратный перелёт в Россию.
По его словам, лететь пришлось почти 21 час.
Глава РФ заявил, что ему не хотелось стоять в очереди на вылет.
"А потом я же знаю, как это происходит - 20 с лишним человек, очередь по алфавиту, кому, когда уезжать. Лучше было пораньше отбыть восвояси", - заключил он.
15 ноября, российский президент Владимир Путин планировал покинуть саммит G20, ссылаясь на необходимость присутствовать на заседаниях в Москве.
В воскресенье, 16 ноября, стало известно, что российский лидер таки покинул мероприятие досрочно.
Путин покинул саммит G20, объясняя это необходимостью поспать.
19.08.2022 09:33 Ответить
16 років тому був саміт G8 (тоді не 7). https://cloud.prezentacii.org/18/09/74048/images/screen25.jpg Проходив він в СПБ , ВВП нікуди не тікав, і був на розхват. А ти дурня лiпиш.
19.08.2022 10:33 Ответить
Нах політику, маршрут літака відомий?!!
19.08.2022 08:12 Ответить
Саммит G-20 за длинным столом:
19.08.2022 08:29 Ответить
Русские, что то празднуют. А, кто это там справа в черном фамильярничает?
19.08.2022 09:42 Ответить
До саміту ще дожити треба.....
19.08.2022 08:33 Ответить
результат вчерашнего визита старого пердугана. "передал" дорожную карту мелкому от ***** лично. на полях G20 предлагает рядом посрать сесть, обещает показать, что в очке написано и подписать этот декрет о мире с "глазу на глаз"
19.08.2022 08:37 Ответить
#*************?
19.08.2022 08:41 Ответить
не плохой вариант его там прибить
19.08.2022 08:43 Ответить
які ж ви всі ПДРСи, якщо після всього що він наробив в Україні будете з ним зустрічатися....
19.08.2022 08:52 Ответить
Може вже здохне до тієї пори ,як земля ще тримає цю паскуду.
19.08.2022 08:56 Ответить
Утопіть плєшиву суку
Прямо в унітазі.
Яйця? Звісно, не вопрос -
Їх скормить Лукашці.
19.08.2022 09:10 Ответить
Як цей нелюд поЇде до людей в обісраних штанах. Тільки онлайн, тільки онлайн.
19.08.2022 09:11 Ответить
Один Труплер вылезет из бункера...второй будет верещать что все идёт по плану...патерь нет...а в Белгороде вчера трава горела...про детонацию в траве. .?такого еще в мировой практике не было... Третий путлер поедет на Мавзолей праздник отмечать...типа годовщину ГКЧП 19 августа 1991года... Горбачева в тюрьму посадили в Крымском Форосе
19.08.2022 09:29 Ответить
долетить..не долетить..долетить..не долетить..?
19.08.2022 09:40 Ответить
Щоб череп цієї істоти відвідала сокира🙏
19.08.2022 09:46 Ответить
Заказав собі стіл і страви.

19.08.2022 09:52 Ответить
Законная военная цель!
19.08.2022 09:54 Ответить
Желаю всем сделать из него бабушку.
19.08.2022 10:03 Ответить
это очень толерантно
19.08.2022 17:00 Ответить
Придушить падлюку!!!!
19.08.2022 10:06 Ответить
Дурне поїхало в турне...
Приїхало з турне...
-осталося ДУРНЕ
19.08.2022 10:09 Ответить
Путлеру надо посетить могилку своего отца...Усвятцова...криминального авторитета бурных 90-х...которого завалили в питерских разборках в 1994 году...да остаться там возле Урки навсегда...крысы своих не бросают...
19.08.2022 10:15 Ответить
Плюгавий курв'ячий блазень хоче вживу це почути?
https://www.youtube.com/shorts/k486i4XqqwQ
19.08.2022 10:33 Ответить
за є балі
19.08.2022 10:36 Ответить
Поки того недорозвиненого карлика будуть приймати на таких заходах, ручкатись з ним, доти воно буде шантажувати ядерним ударом ввесь світ і вбивати мирних людей!!!! Щоб ти **** туди не долетів!!!
19.08.2022 10:37 Ответить
«Терзают смутные сомнения», що він туди поїде, навіть двійник чи трійник.
19.08.2022 11:05 Ответить
Правильнее - один из путиных.
19.08.2022 11:07 Ответить
Я представляю ситуевину, Гитлера в 43-м ,приглашают на Ялтенскую конфигурацию
19.08.2022 11:41 Ответить
Конференцию
19.08.2022 11:44 Ответить
1945
19.08.2022 11:51 Ответить
Хай на саміт їде Кличко та натовче х...лу пику.
19.08.2022 13:46 Ответить
Навряд цєй поросячий обсосок поїде на саміт,по другє його там грохнуть.
19.08.2022 20:55 Ответить
 
 