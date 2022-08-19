Путин планирует посетить саммит G20 на Бали, - президент Индонезии Видодо

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо агентству Bloomberg.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо, среди прочего, подготовку к саммиту G20 на Бали.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - приводит агентство слова Видодо.

