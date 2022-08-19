Путин планирует посетить саммит G20 на Бали, - президент Индонезии Видодо
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо агентству Bloomberg.
В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо, среди прочего, подготовку к саммиту G20 на Бали.
"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", - приводит агентство слова Видодо.
Топ комментарии
+27 Володимир Затилюк
показать весь комментарий19.08.2022 07:53 Ответить Ссылка
+18 U A #508723
показать весь комментарий19.08.2022 07:44 Ответить Ссылка
+13 Alessandro Moretti
показать весь комментарий19.08.2022 07:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Зеленський може полетіти на саміт G20, якщо там буде присутній Путін, - Подоляк."
19 ноября 2014 г.
Путин заявил, что сбежал из Брисбена пораньше, чтобы не ждать очереди на вылет
Путин прокомментировал свой преждевременный уход с саммита тем, что ему предстоял длительный обратный перелёт в Россию.
По его словам, лететь пришлось почти 21 час.
Глава РФ заявил, что ему не хотелось стоять в очереди на вылет.
"А потом я же знаю, как это происходит - 20 с лишним человек, очередь по алфавиту, кому, когда уезжать. Лучше было пораньше отбыть восвояси", - заключил он.
15 ноября, российский президент Владимир Путин планировал покинуть саммит G20, ссылаясь на необходимость присутствовать на заседаниях в Москве.
В воскресенье, 16 ноября, стало известно, что российский лидер таки покинул мероприятие досрочно.
Путин покинул саммит G20, объясняя это необходимостью поспать.
Прямо в унітазі.
Яйця? Звісно, не вопрос -
Їх скормить Лукашці.
Приїхало з турне...
-осталося ДУРНЕ
https://www.youtube.com/shorts/k486i4XqqwQ