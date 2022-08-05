18 313 30
Половина стран G20 не поддерживают санкции против России, - Bloomberg
Половина стран "Большой двадцатки" не поддерживают санкции против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
Отмечается, что лидеры "Большой семерки" пообещали поддерживать Украину, однако лидеры G20 менее благосклонны к санкциям против РФ.
Лишь половина (стран "Большой двадцатки. - Ред.) присоединилась к международным санкциям, введенным против России из-за вторжения в Украину", - пишет издание.
Часть государств G20 не помогают РФ обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.
Ой не тих, зовсім не тих назвали п е д є р а с т а м и....
Але то є показово в тому сенсі, що США і західна цивілізація, замість того, аби займатися контр-терористичною діяльністю по знищенню наслідків впливу лаптєстана на вільний світ, займаються вкрай надважливими питаннями важливості чорних життів або насильницьким введенням фемінітивів у мови.
До речі, Україну, що так довго була колонією рашки, в її боротьбі проти жорсткого агресора-метрополії не підтримують як раз країни-колишні колонії, так би мовити "друзі по нещастю", а на ділі - нащадки продажних рабів. А підтримали нас колишні "колонізатори", а тепер - країни розвинутої демократії. Справа не в "азіях-африках" і не в приналежності до "братства гнаних і голодних", а в ступені розвитку демократії в країні, саме демократія створює дива, перетворюючи країни-монстри на країни цивілізовані в ********* розумінні.