Новости Санкции против России
18 313 30

Половина стран G20 не поддерживают санкции против России, - Bloomberg

санкції

Половина стран "Большой двадцатки" не поддерживают санкции против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что лидеры "Большой семерки" пообещали поддерживать Украину, однако лидеры G20 менее благосклонны к санкциям против РФ.

Половина стран G20 не поддерживают санкции против России, - Bloomberg 01

Лишь половина (стран "Большой двадцатки. - Ред.) присоединилась к международным санкциям, введенным против России из-за вторжения в Украину", - пишет издание.

Часть государств G20 не помогают РФ обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.

Читайте также: Россия нашла новый способ обходить санкции в отношении нефти, – Bloomberg

Автор: 

G7 (884) G20 (300) россия (96963) санкции (11773)
Топ комментарии
+14
Нас цікавить сімка.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:45 Ответить
+13
По карті все зрозуміло. ''Самодостатні демократії'' дружать аби з кии, як і зеля
показать весь комментарий
05.08.2022 12:44 Ответить
+7
Україна не входить у "Велику Двадцядку"!
показать весь комментарий
05.08.2022 13:08 Ответить
По карті все зрозуміло. ''Самодостатні демократії'' дружать аби з кии, як і зеля
показать весь комментарий
05.08.2022 12:44 Ответить
Нас цікавить сімка.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:45 Ответить
G7 це мертва тусовка, не здатна прийняти жодного осудного рішення.
показать весь комментарий
19.08.2022 09:31 Ответить
Ну, Украина, судя по белому цвету на карте, до сих пор не приедналась.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:45 Ответить
Не приєднали
показать весь комментарий
05.08.2022 12:48 Ответить
Україна не входить у "Велику Двадцядку"!
показать весь комментарий
05.08.2022 13:08 Ответить
Там куча европейских стран красным, которые тоже не входят в G20.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:17 Ответить
Евросоюз 20-ый член G-20
показать весь комментарий
05.08.2022 13:34 Ответить
Ну так, не приєдналася до G-20, та й не світить напевно)))
показать весь комментарий
19.08.2022 09:33 Ответить
Цей Bloomberg обкакався, коли базікав про економічний підйом оркостану і що санкції не дають результата.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:51 Ответить
такий гарний колір спаскудили пи...аси
показать весь комментарий
05.08.2022 13:03 Ответить
Така ціна усіляким "двадцяткам", "сімьоркам" та іншому фуфлу.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:06 Ответить
Значит в 20 есть такие себе лидеры-******.............................................................
показать весь комментарий
05.08.2022 13:09 Ответить
Підтримувати рашу можуть тільки людоїдські режими всіляких нафталінових принців та інших диктаторів бо мало чим відрізняються від неї.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:25 Ответить
Сменить в не дружественных Украине странах послов
показать весь комментарий
05.08.2022 13:29 Ответить
Огидні лициміри, санкції не підтримують, або деякі хитрожопі підтримують тільки на словах, комлектуючі росії поставляють, гроші платять, спонсоруючи війну й надалі. Схоже залишається лише один вихід у цього світу, Вищі сили покладуть край цьому насиллю та лицемірству, і людство таки буде знищене.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:29 Ответить
Позорна десятка це як назва фільму про імбіцилів
показать весь комментарий
05.08.2022 13:34 Ответить
Тварюки!
показать весь комментарий
05.08.2022 13:47 Ответить
По большому счету санкции это просто пиар, почти через полгода войны это все понимают. А сколько было разговоров "санкции из ада", дефолт. Самое страшное оружие путтина это - безнаказанность и у цивилизованного мира, стран запада и США отобрать это оружие желания нет.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:10 Ответить
Тобто половині країн синього коліру н а с р ат и на те що вбивають українців за те що вони боронять демократію в світі...
Ой не тих, зовсім не тих назвали п е д є р а с т а м и....
показать весь комментарий
05.08.2022 14:27 Ответить
Хочу увидеть как они будут вводить санкции после того, как война придет на улицы их городов и сел, когда их дети будут сидеть по подвалам и хоронить своих родителей
показать весь комментарий
05.08.2022 14:32 Ответить
бл.ди есть и среди леди..(
показать весь комментарий
05.08.2022 14:36 Ответить
Да ви подивіться на ті країни! Там більше половини - взагалі людожери, бляха! Ясно що за горстку кацапських алмазів або за ******** нафти вони рідну маму на тушонку переведуть, не то шо лаптєстан підтримають!
Але то є показово в тому сенсі, що США і західна цивілізація, замість того, аби займатися контр-терористичною діяльністю по знищенню наслідків впливу лаптєстана на вільний світ, займаються вкрай надважливими питаннями важливості чорних життів або насильницьким введенням фемінітивів у мови.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:40 Ответить
Людожери хто? Китай? Літописна історія якого налічує 3500 років, і який після 2МВ воював, причому не довго, тільки з В'єтнамом. Індія ще давніша, і після Другої Світової, не воювала взагалі. Ось США 240 років))) тільки в 21 столітті, расхерачили Югославію, Ірак, Лівію, Афганістан, Сирію. Так хто людожери?)))
показать весь комментарий
19.08.2022 10:04 Ответить
ТI, кого США расхерачили. Замало расхерачили, треба було до щебня. В
показать весь комментарий
28.12.2022 00:58 Ответить
Практически полный водораздел между западной цивилизацией и азиатско-африканской шоблой.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:54 Ответить
На жаль, так склалось історично. Спочатку "азійсько-африканська шобла" (с) була колоніями західної цивілізації, яка есплуатувала ці колонії нещадно і жорстоко, висмоктуючи всі соки, навіть кров і життя. А потім до цих, вже колишніх, колоній прийшов СРСР і став розкидуватись грошима, навіть борги повертати не треба було. Вгадайте, кого в цих колишніх колоніях згадують з вдячністю? А і тепер рашка продає їм свої ресурси зі знижкою.
До речі, Україну, що так довго була колонією рашки, в її боротьбі проти жорсткого агресора-метрополії не підтримують як раз країни-колишні колонії, так би мовити "друзі по нещастю", а на ділі - нащадки продажних рабів. А підтримали нас колишні "колонізатори", а тепер - країни розвинутої демократії. Справа не в "азіях-африках" і не в приналежності до "братства гнаних і голодних", а в ступені розвитку демократії в країні, саме демократія створює дива, перетворюючи країни-монстри на країни цивілізовані в ********* розумінні.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:49 Ответить
Про мавров,Золотую Орду,Османскую империю забыли?Те ещё "гнаные и голодные".
показать весь комментарий
06.08.2022 21:40 Ответить
 
 