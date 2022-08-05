Половина стран G20 не поддерживают санкции против России, - Bloomberg

Половина стран "Большой двадцатки" не поддерживают санкции против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что лидеры "Большой семерки" пообещали поддерживать Украину, однако лидеры G20 менее благосклонны к санкциям против РФ.

Лишь половина (стран "Большой двадцатки. - Ред.) присоединилась к международным санкциям, введенным против России из-за вторжения в Украину", - пишет издание.

Часть государств G20 не помогают РФ обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.

