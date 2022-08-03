РУС
Новости Санкции против России
22 623 104

Россия нашла новый способ обходить санкции в отношении нефти, – Bloomberg

нафта

По данным Bloomberg, Россия, по всей вероятности, нашла новый способ транспортировать свою нефть в условиях западных санкций, используя египетский нефтяной терминал Эль-Хамра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Агентство отследило груз из около 700 тысяч баррелей российской нефти, доставленного на Эль-Хамру утром 24 июля танкером Crested. Через несколько часов другое судно, Chris, забрало из порта всю нефть или ее часть.

В настоящее время танкер Chris пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую сырую нефть с египетской, усложняя установление ее происхождения.

"Этот необычный шаг усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза, усиливая тенденцию все большей скрытости поставок российской нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину", – отмечает Bloomberg.

Как напоминает агентство, Египет уже используется Россией как транзитный путь для мазута. Непонятно, был ли случай на Эль-Хамре одноразовым или является частью более регулярной схемы для экспорта российской нефти.

Читайте также: США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов РФ

В начале июня издание The Wall Street Journal писало, что в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в мае прибыли танкеры с российской нефтью, несмотря на то, что США ввели эмбарго на российские энергоносители. Тогда газета объяснила это тем, что Россия скрывает происхождение нефтепродуктов, смешивая их.

Как известно, в декабре должен вступить в силу запрет Европейского Союза на поставку нефти из РФ.

Автор: 

Египет (773) нефть (1970) россия (96924) санкции (11766)
Топ комментарии
+27
Зерновой контракт с Египтом... "Зерновой коридор" для страны, которая срать хотела на Украину. Украину выставляют просто на посмещище. Полстраны разнесли вдребезги, треть жителей лишилась крова, а президент хлеб везет туда, где над ней в открытую насмехаются, покупая нефть у садиста-агрессора.
Зеля, это твоя задача - выставить Украину никчемой? Че молчишь?
Зеля, это твоя задача - выставить Украину никчемой? Че молчишь?
показать весь комментарий
03.08.2022 22:14 Ответить
+8
везе до Єгипту змішує з іншою і обходить санкції навіть у США. от підар ******* *****
показать весь комментарий
03.08.2022 22:14 Ответить
+7
В своё время мне пришлось плотно общаться с египтянами. Довелось увидеть потомков тех, кто строили пирамиды. Они резко отличаются от арабов, которые захватили Египет позже. И вот именно потомки тех арабов и являются 100%-ным говном. Им с Парашей точно по пути.
показать весь комментарий
03.08.2022 22:27 Ответить
Власти Италии по подозрению в контрабанде, отмывании денег и уходе от налогов арестовали активы и собственность Ланфранко Чирилло на 141 млн. евро.
Знаете, кто такой Ланфранко Чирилло?
Архитектор дворца Путина в Геленджике.
Кстати, гражданин РФ.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:50 Ответить
Европа до сих импортирует нефть и газ из РФ. Отказ от нефти в декабре скорее всего сказки.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:17 Ответить
Maersk - мировой лидер контейнерных перевозок - не приостанавливает работу, а окончательно УХОДИТ из России. Все грузовые рейсы уже прекращены. В компании пообещали за месяц вывезти 50 000 своих контейнеров.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:16 Ответить
