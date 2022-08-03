Россия нашла новый способ обходить санкции в отношении нефти, – Bloomberg

По данным Bloomberg, Россия, по всей вероятности, нашла новый способ транспортировать свою нефть в условиях западных санкций, используя египетский нефтяной терминал Эль-Хамра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Агентство отследило груз из около 700 тысяч баррелей российской нефти, доставленного на Эль-Хамру утром 24 июля танкером Crested. Через несколько часов другое судно, Chris, забрало из порта всю нефть или ее часть.

В настоящее время танкер Chris пришвартован у нефтяного терминала Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую сырую нефть с египетской, усложняя установление ее происхождения.

"Этот необычный шаг усложняет отслеживание конечного пункта назначения груза, усиливая тенденцию все большей скрытости поставок российской нефти, поскольку европейские покупатели стали избегать их после вторжения РФ в Украину", – отмечает Bloomberg.

Как напоминает агентство, Египет уже используется Россией как транзитный путь для мазута. Непонятно, был ли случай на Эль-Хамре одноразовым или является частью более регулярной схемы для экспорта российской нефти.

В начале июня издание The Wall Street Journal писало, что в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в мае прибыли танкеры с российской нефтью, несмотря на то, что США ввели эмбарго на российские энергоносители. Тогда газета объяснила это тем, что Россия скрывает происхождение нефтепродуктов, смешивая их.

Как известно, в декабре должен вступить в силу запрет Европейского Союза на поставку нефти из РФ.