Росія знайшла новий спосіб обходити санкції щодо нафти, – Bloomberg
За даними Bloomberg, Росія, ймовірно, знайшла новий спосіб транспортувати свою нафту в умовах західних санкцій, використовуючи єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Агенція відстежила вантаж із близько 700 тисячами барелів російської нафти, який був доставлений на Ель-Хамру вранці 24 липня танкером Crested. Через кілька годин інше судно, Chris, забрало з порту всю нафту або її частину.
Зараз танкер Chris пришвартований біля нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську сиру нафту з єгипетською, ускладнюючи встановлення її походження.
"Цей незвичайний крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу, посилюючи тенденцію все більшої прихованості поставок російської нафти, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення РФ в Україну", – зазначає Bloomberg.
Як нагадує агенція, Єгипет уже використовується Росією як транзитний шлях для мазуту. Незрозуміло, чи випадок з Ель-Хамра був одноразовим або є частиною більш регулярної схеми для експорту російської нафти.
На початку червня The Wall Street Journal писало, що до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі у травні прибули танкери з російською нафтою попри те, що Сполучені Штати запровадили ембарго на російські енергоносії. Тоді газета пояснила це тим, що Росія приховує походження нафтопродуктів, змішуючи їх.
Як відомо, у грудні має набути чинності заборона Європейського Союзу на постачання нафти з РФ.
