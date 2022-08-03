УКР
Росія знайшла новий спосіб обходити санкції щодо нафти, – Bloomberg

нафта

За даними Bloomberg, Росія, ймовірно, знайшла новий спосіб транспортувати свою нафту в умовах західних санкцій, використовуючи єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Агенція відстежила вантаж із близько 700 тисячами барелів російської нафти, який був доставлений на Ель-Хамру вранці 24 липня танкером Crested. Через кілька годин інше судно, Chris, забрало з порту всю нафту або її частину.

Зараз танкер Chris пришвартований біля нафтового терміналу Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську сиру нафту з єгипетською, ускладнюючи встановлення її походження.

"Цей незвичайний крок ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу, посилюючи тенденцію все більшої прихованості поставок російської нафти, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення РФ в Україну", – зазначає Bloomberg.

Як нагадує агенція, Єгипет уже використовується Росією як транзитний шлях для мазуту. Незрозуміло, чи випадок з Ель-Хамра був одноразовим або є частиною більш регулярної схеми для експорту російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід відклав запровадження заборони на страхування перевезень російської морської нафти, - Financial Times

На початку червня The Wall Street Journal писало, що до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі у травні прибули танкери з російською нафтою попри те, що Сполучені Штати запровадили ембарго на російські енергоносії. Тоді газета пояснила це тим, що Росія приховує походження нафтопродуктів, змішуючи їх.

Як відомо, у грудні має набути чинності заборона Європейського Союзу на постачання нафти з РФ.

Єгипет (393) нафта (5754) росія (67271) санкції (12576)
Топ коментарі
+27
Зерновой контракт с Египтом... "Зерновой коридор" для страны, которая срать хотела на Украину. Украину выставляют просто на посмещище. Полстраны разнесли вдребезги, треть жителей лишилась крова, а президент хлеб везет туда, где над ней в открытую насмехаются, покупая нефть у садиста-агрессора.
Зеля, это твоя задача - выставить Украину никчемой? Че молчишь?
03.08.2022 22:14 Відповісти
+8
везе до Єгипту змішує з іншою і обходить санкції навіть у США. от підар ******* *****
03.08.2022 22:14 Відповісти
+7
В своё время мне пришлось плотно общаться с египтянами. Довелось увидеть потомков тех, кто строили пирамиды. Они резко отличаются от арабов, которые захватили Египет позже. И вот именно потомки тех арабов и являются 100%-ным говном. Им с Парашей точно по пути.
03.08.2022 22:27 Відповісти
Власти Италии по подозрению в контрабанде, отмывании денег и уходе от налогов арестовали активы и собственность Ланфранко Чирилло на 141 млн. евро.
Знаете, кто такой Ланфранко Чирилло?
Архитектор дворца Путина в Геленджике.
Кстати, гражданин РФ.
04.08.2022 00:50 Відповісти
Европа до сих импортирует нефть и газ из РФ. Отказ от нефти в декабре скорее всего сказки.
04.08.2022 06:17 Відповісти
Maersk - мировой лидер контейнерных перевозок - не приостанавливает работу, а окончательно УХОДИТ из России. Все грузовые рейсы уже прекращены. В компании пообещали за месяц вывезти 50 000 своих контейнеров.
04.08.2022 08:16 Відповісти
