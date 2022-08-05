Половина країн G20 не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg

Половина країн "Великої двадцятки" не підтримують санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що лідери "Великої сімки" пообіцяли підтримувати Україну, однак лідери G20 є менш прихильними до санкцій проти РФ.

Лише половина (країн "Великої двадцятки. - Ред.) приєдналася до міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії через вторгнення в Україну", - пише видання.

Частина держав G20 не допомагають РФ обійти санкції, але виступили проти її економічної ізоляції.

