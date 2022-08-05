18 313 30
Половина країн G20 не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg
Половина країн "Великої двадцятки" не підтримують санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
Зазначається, що лідери "Великої сімки" пообіцяли підтримувати Україну, однак лідери G20 є менш прихильними до санкцій проти РФ.
Лише половина (країн "Великої двадцятки. - Ред.) приєдналася до міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії через вторгнення в Україну", - пише видання.
Частина держав G20 не допомагають РФ обійти санкції, але виступили проти її економічної ізоляції.
Топ коментарі
ВІКТОР #474355
05.08.2022 12:45
Яна Чорновола
05.08.2022 12:44
mb cat
05.08.2022 13:08
Ой не тих, зовсім не тих назвали п е д є р а с т а м и....
Але то є показово в тому сенсі, що США і західна цивілізація, замість того, аби займатися контр-терористичною діяльністю по знищенню наслідків впливу лаптєстана на вільний світ, займаються вкрай надважливими питаннями важливості чорних життів або насильницьким введенням фемінітивів у мови.
До речі, Україну, що так довго була колонією рашки, в її боротьбі проти жорсткого агресора-метрополії не підтримують як раз країни-колишні колонії, так би мовити "друзі по нещастю", а на ділі - нащадки продажних рабів. А підтримали нас колишні "колонізатори", а тепер - країни розвинутої демократії. Справа не в "азіях-африках" і не в приналежності до "братства гнаних і голодних", а в ступені розвитку демократії в країні, саме демократія створює дива, перетворюючи країни-монстри на країни цивілізовані в ********* розумінні.