18 313 30

Половина країн G20 не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg

санкції

Половина країн "Великої двадцятки" не підтримують санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що лідери "Великої сімки" пообіцяли підтримувати Україну, однак лідери G20 є менш прихильними до санкцій проти РФ.

Половина країн G20 не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg 01

Лише половина (країн "Великої двадцятки. - Ред.) приєдналася до міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії через вторгнення в Україну", - пише видання.

Частина держав G20 не допомагають РФ обійти санкції, але виступили проти її економічної ізоляції.

G-7 G7 (1091) G20 (323) росія (67333) санкції (12589)
+14
Нас цікавить сімка.
05.08.2022 12:45 Відповісти
+13
По карті все зрозуміло. ''Самодостатні демократії'' дружать аби з кии, як і зеля
05.08.2022 12:44 Відповісти
+7
Україна не входить у "Велику Двадцядку"!
05.08.2022 13:08 Відповісти
По карті все зрозуміло. ''Самодостатні демократії'' дружать аби з кии, як і зеля
05.08.2022 12:44 Відповісти
Нас цікавить сімка.
05.08.2022 12:45 Відповісти
G7 це мертва тусовка, не здатна прийняти жодного осудного рішення.
19.08.2022 09:31 Відповісти
Ну, Украина, судя по белому цвету на карте, до сих пор не приедналась.
05.08.2022 12:45 Відповісти
Не приєднали
05.08.2022 12:48 Відповісти
Україна не входить у "Велику Двадцядку"!
05.08.2022 13:08 Відповісти
Там куча европейских стран красным, которые тоже не входят в G20.
05.08.2022 13:17 Відповісти
Евросоюз 20-ый член G-20
05.08.2022 13:34 Відповісти
Ну так, не приєдналася до G-20, та й не світить напевно)))
19.08.2022 09:33 Відповісти
Цей Bloomberg обкакався, коли базікав про економічний підйом оркостану і що санкції не дають результата.
05.08.2022 12:51 Відповісти
такий гарний колір спаскудили пи...аси
05.08.2022 13:03 Відповісти
Така ціна усіляким "двадцяткам", "сімьоркам" та іншому фуфлу.
05.08.2022 13:06 Відповісти
Значит в 20 есть такие себе лидеры-******.............................................................
05.08.2022 13:09 Відповісти
Підтримувати рашу можуть тільки людоїдські режими всіляких нафталінових принців та інших диктаторів бо мало чим відрізняються від неї.
05.08.2022 13:25 Відповісти
Сменить в не дружественных Украине странах послов
05.08.2022 13:29 Відповісти
Огидні лициміри, санкції не підтримують, або деякі хитрожопі підтримують тільки на словах, комлектуючі росії поставляють, гроші платять, спонсоруючи війну й надалі. Схоже залишається лише один вихід у цього світу, Вищі сили покладуть край цьому насиллю та лицемірству, і людство таки буде знищене.
05.08.2022 13:29 Відповісти
Позорна десятка це як назва фільму про імбіцилів
05.08.2022 13:34 Відповісти
Тварюки!
05.08.2022 13:47 Відповісти
По большому счету санкции это просто пиар, почти через полгода войны это все понимают. А сколько было разговоров "санкции из ада", дефолт. Самое страшное оружие путтина это - безнаказанность и у цивилизованного мира, стран запада и США отобрать это оружие желания нет.
05.08.2022 14:10 Відповісти
Тобто половині країн синього коліру н а с р ат и на те що вбивають українців за те що вони боронять демократію в світі...
Ой не тих, зовсім не тих назвали п е д є р а с т а м и....
05.08.2022 14:27 Відповісти
Хочу увидеть как они будут вводить санкции после того, как война придет на улицы их городов и сел, когда их дети будут сидеть по подвалам и хоронить своих родителей
05.08.2022 14:32 Відповісти
бл.ди есть и среди леди..(
05.08.2022 14:36 Відповісти
Да ви подивіться на ті країни! Там більше половини - взагалі людожери, бляха! Ясно що за горстку кацапських алмазів або за ******** нафти вони рідну маму на тушонку переведуть, не то шо лаптєстан підтримають!
Але то є показово в тому сенсі, що США і західна цивілізація, замість того, аби займатися контр-терористичною діяльністю по знищенню наслідків впливу лаптєстана на вільний світ, займаються вкрай надважливими питаннями важливості чорних життів або насильницьким введенням фемінітивів у мови.
05.08.2022 14:40 Відповісти
Людожери хто? Китай? Літописна історія якого налічує 3500 років, і який після 2МВ воював, причому не довго, тільки з В'єтнамом. Індія ще давніша, і після Другої Світової, не воювала взагалі. Ось США 240 років))) тільки в 21 столітті, расхерачили Югославію, Ірак, Лівію, Афганістан, Сирію. Так хто людожери?)))
19.08.2022 10:04 Відповісти
ТI, кого США расхерачили. Замало расхерачили, треба було до щебня. В
28.12.2022 00:58 Відповісти
Практически полный водораздел между западной цивилизацией и азиатско-африканской шоблой.
05.08.2022 15:54 Відповісти
На жаль, так склалось історично. Спочатку "азійсько-африканська шобла" (с) була колоніями західної цивілізації, яка есплуатувала ці колонії нещадно і жорстоко, висмоктуючи всі соки, навіть кров і життя. А потім до цих, вже колишніх, колоній прийшов СРСР і став розкидуватись грошима, навіть борги повертати не треба було. Вгадайте, кого в цих колишніх колоніях згадують з вдячністю? А і тепер рашка продає їм свої ресурси зі знижкою.
До речі, Україну, що так довго була колонією рашки, в її боротьбі проти жорсткого агресора-метрополії не підтримують як раз країни-колишні колонії, так би мовити "друзі по нещастю", а на ділі - нащадки продажних рабів. А підтримали нас колишні "колонізатори", а тепер - країни розвинутої демократії. Справа не в "азіях-африках" і не в приналежності до "братства гнаних і голодних", а в ступені розвитку демократії в країні, саме демократія створює дива, перетворюючи країни-монстри на країни цивілізовані в ********* розумінні.
05.08.2022 21:49 Відповісти
Про мавров,Золотую Орду,Османскую империю забыли?Те ещё "гнаные и голодные".
06.08.2022 21:40 Відповісти
 
 