Більшість німців - за енергетичну незалежність країни від РФ, - опитування

Німці стриманіше стали ставитися до постачання Україні озброєнь та посилення санкцій проти Росії, але в цілому продовжують висловлювати підтримку політиці ФРН щодо України та активно виступають за зниження енергетичної залежності від РФ.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Deutschlandtrend, проведеного телеканалом ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про те, що ФРН має стати енергетично незалежною від Росії, заявили 71% респондентів, тоді як не підтримують цю тезу 24%.

На запитання про санкції проти Росії 37% опитаних назвали їх недостатніми; 34% вважають їх зваженими та 21% заявили, що "санкційна війна" зайшла надто далеко (таких побільшало на 6 відсоткових пунктів за останній місяць).

Стосовно постачання Німеччиною Україні зброї 39% респондентів бачать нинішні обсяги виправданими, 32% заявили, що ФРН постачає надто багато (це на 9 пунктів більше у порівнянні з попереднім опитуванням), 23% переконані, що їх країна могла б постачати більше (таких поменшало на 6 відсотків).

У галузі внутрішньої політики найпопулярнішим політиком німці назвали міністра закордонних справ Анналену Бербок (55%), а серед партій найбільшою підтримкою користується опозиційний нині консервативний блок (28%), тоді як правляча Соціал-демократична партія отримала лише 17% підтримки, її випереджають Зелені (23%).

Соціологічне дослідження проводилося з 1 по 3 серпня, охоплено ним було 1313 осіб з правом голосу (858 телефонних інтерв’ю та 455 онлайн-інтерв’ю) у різних регіонах Німеччини. Похибка репрезентативності дослідження – від 2 до 3 відсотків.