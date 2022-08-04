Більшість німців - за енергетичну незалежність країни від РФ, - опитування
Німці стриманіше стали ставитися до постачання Україні озброєнь та посилення санкцій проти Росії, але в цілому продовжують висловлювати підтримку політиці ФРН щодо України та активно виступають за зниження енергетичної залежності від РФ.
Про це свідчать дані соціологічного опитування Deutschlandtrend, проведеного телеканалом ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Про те, що ФРН має стати енергетично незалежною від Росії, заявили 71% респондентів, тоді як не підтримують цю тезу 24%.
На запитання про санкції проти Росії 37% опитаних назвали їх недостатніми; 34% вважають їх зваженими та 21% заявили, що "санкційна війна" зайшла надто далеко (таких побільшало на 6 відсоткових пунктів за останній місяць).
Стосовно постачання Німеччиною Україні зброї 39% респондентів бачать нинішні обсяги виправданими, 32% заявили, що ФРН постачає надто багато (це на 9 пунктів більше у порівнянні з попереднім опитуванням), 23% переконані, що їх країна могла б постачати більше (таких поменшало на 6 відсотків).
У галузі внутрішньої політики найпопулярнішим політиком німці назвали міністра закордонних справ Анналену Бербок (55%), а серед партій найбільшою підтримкою користується опозиційний нині консервативний блок (28%), тоді як правляча Соціал-демократична партія отримала лише 17% підтримки, її випереджають Зелені (23%).
Соціологічне дослідження проводилося з 1 по 3 серпня, охоплено ним було 1313 осіб з правом голосу (858 телефонних інтерв’ю та 455 онлайн-інтерв’ю) у різних регіонах Німеччини. Похибка репрезентативності дослідження – від 2 до 3 відсотків.
Дуже зручно отримати розвиток економіки в тому числі за рахунок дешевих енергоносіїв, а потім розказувати кому і що робити
Нє, в Канаду передумала. Поїду в Америку.
А чого б і не в Канаду? Там можна непогано екстремально розважитись. Наприклад, потягати за зачіску одну особу жіночої статі. Або поганяти її ж статевою ганчіркою, так би мовити, в реалі.
щойно проглядав Welt:
більшість німців злі як чорти з приводу спалювання ****** газу та на Шредера, Меркель, Штанмайєра та зелених, які довели фатерлянд до такої задниці
На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.
Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.
Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.
💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.
Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
часть политикума и экономики Германии все же начала просыпаться. Вчера мы писали о том, что Канада вернула в Германию газовую турбину для Газпрома, но тот - отказался ее забирать. И вот стало известно о том, во время визита в инжиниринговую компанию Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, где в настоящее время находится та самая турбина, канцлер Германии Олаф Хольц дал интервью на ее фоне, в котором сказал о том, что не видит причин, по которым Газпром ее не забирает. Германия сделала все, чтобы передать ее Газпрому, и теперь все зависит только от желания или не желания прутина забрать ее и возобновить поставки газа.
Но кроме этого, он сказал еще и то, что уже очевидно, что москва найдет очередную отговорку для того, чтобы не возобновлять поставки газа, и всем надо быть готовым именно к такой линии поведения москвы. Не удивительно, что примерно в это же время пресс-секретарь прутина песков сделал заявление, где путано стал пояснять причину, по которой Газпром не забирает турбину, мол какие-то бумаги не в порядке. И это он такое рассказывал после того, как дней десять назад заявил, что все вопросы, касающиеся технических аспектов и поставок газа, надо задавать Газпрому, а его шеф этим не занимается. А тут - на тебе, с подробностями все рассказывает и аргументирует.
И вот с Китаем эта ситуация повторяется один в один. Диктатуры в красных оттенках никогда не рассматривали торговлю, как самодостаточную ценность, но исключительно как оружие, которым можно влиять на противника. У прутина это нефть и газ, а у Си - цепочки поставок промышленных товаров, и это всегда предполагает, что на стороне противника, в данном случае - Германии, всегда найдутся лица, группа лиц, организации или чиновники, которые станут наконечником этого оружия и будут доносить усилие, приложенное к этому оружию, в самое уязвимое место.
По большому счету, таких деятелей можно и нужно считать агентами влияния этих авторитарных режимов. Но беда западной цивилизации состоит в том, что она до сих пор не осознала всей глубины угрозы именно тех людей, которые формально являются бизнесменами, должностными лицами или государственными деятелями, и находясь внутри собственной страны, уже действуют не только в интересах той же москвы или Пекина, но в ущерб интересам собственной страны. Вернее, такое понимание уже начало вызревать, но пока не сформирован алгоритм пресечения такой деятельности. Де-факто, эти люди уже являются агентами влияния противника, а в ряде случаев уже стали явными шпионами, которые осознанно наносят ущерб собственной стране.
Так вчера стало известно о том, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который прилетел в москву через Баку, по его словам на «отдых», де-факто подтвердил, что врал о цели своего пребывания в москве. Напомним, в Германии от него потребовали либо уйти со своих постов в одиозных и попавших под санкции компаниях, типа Роснефти, либо в отношении него начнутся масштабные расследования. Шредер официально уволился и уехал из москвы, но как видно - ненадолго.
И вот оказывается, что во время «отдыха» на прошлой неделе, он лично встречался с путиным и почему-то после этого стал рассказывать о том, что его кореш возжелал переговоров с Украиной. Но немецкая пресса на прошлой же неделе дала полный расклад о том, что ни правительство, ни партия не давали ему ни заданий, ни полномочий для поездки в мордор и тем более, для переговоров с путиным. Таким образом, он это делает не для Германии, а для прутина, и действует исключительно в его интересах, еще ниже роняя авторитет Германии. Будь он просто лох Герхард, то никому не было бы интересно, где он катается и с кем ручкается, но будучи экс-канцлером, он обязан фильтровать как свои действия, так и свои слова.
В общем, сейчас все резче видно разделение на вменяемых, ответственных деятелей и проституток, готовых исполнить любое и для кого угодно, лишь бы им за это заплатили, а плюс к тому - использовали политический, либо экономический вазелин. Кстати, ряд зеленых деятелей со странными прическами постоянно ходят в этом самом вазелине.
anti-colorados
Ну, а anti-colorados правий, як завжди.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
німці злі як чорти на спалювання газу пуйлом, а також на Шредера, Меркель та Штанмайєра за те що довели фатєрлянд до цугундєра
військові яйці в німців відпали, але фанатизм до дисціпліни залишився
німці вже відмовились від купівлі вугілля в рашці
Згадується історія з Віллі Брандтом. В нього було мутне минуле, під час 2 світової ховався в Норвегії і "вів там партизанську війну. В нього був помічник який використовував жагу Бранда до жінок і влаштувався сутенером. А одночасно був агентом Штази. І одна із дівуль образилась на гонорар і заложила помічника. Брандта як основного другана Брежнева прогнали з позором ( написав заяву "по собственному) А Шредер підхопив заразу хабарництва і заразив нею своїх помічників а потім і наступників. Ось зараз ці два чели і микаються "туда сюда".
Ось в своєму звіти за півріччя Блумберг проінформували світ, що експорт сировини в цілому (нафти та газу в т.ч.) Йухляндії не тільки не постраждав, а і виріс, порівняно з 2021 роком. Звичайно, вся підкацапська і просто придуркувата клака мережі заволала, що країні бункерного Недопалка санкції США, Канади, ЄС та інших країн НЕ ШКОДЯТЬ. Але при цьому ніхто не звернув уваги (навмисно, чи по тупості), з яких даних Блумберг зробив такі висновки. Справа в тому, що за січень і лютий, і до введення санкції ц.р. Блумберг взяв статистичні дані Росісі, але от далі країна переможного Рашизму перестала публікувати свою статистику по всім напрямкам і Блумберг, не довго думаючи, не став навантажувати своїх аналітиків і зробив елементарну математичну дію - екстраполював статистичні дані перших 3-х місяців на весь 2022 рік. Уря, таваріщі, - з єкономікою страни побєдівшого Рашизма повний ОК.
Далі прошу тих друзів і випадкових відвідувачів моєї сторінки, які є жертвами "ідеології" Всівониоднакові, піти прогулятись.
youtube.com
Экономика РФ летит в пропасть / Доклад Йельского университета // №285 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=Aj8ucX0DRPA
Кажуть круче Гимарсов и прочих Джавелинов...
щоб розуміли що в 10 раз менше ніж у ворога це не занадто багато