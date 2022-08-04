Большинство немцев - за энергетическую независимость от РФ, - опрос
Немцы более сдержанно стали относиться к поставкам Украине вооружений и усилению санкций против России, но в целом продолжают выражать поддержку политике ФРГ в отношении Украины и активно выступают за снижение энергетической зависимости от РФ.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Deutschlandtrend, проведенного телеканалом ARD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
О том, что ФРГ должна стать энергетически независимой от России, заявили 71% респондентов, в то время как не поддерживают этот тезис 24%.
На вопрос о санкциях против России 37% опрошенных назвали их недостаточными; 34% считают их взвешенными и 21% заявили, что "санкционная война" зашла слишком далеко (таких увеличилось на 6 процентных пунктов за последний месяц).
Относительно снабжения Германией Украины оружия 39% респондентов видят нынешние объемы оправданными, 32% заявили, что ФРГ поставляет слишком много (это на 9 пунктов больше по сравнению с предыдущим опросом), 23% убеждены, что их страна могла бы поставлять больше (таких стало меньше на 6 процентов).
В сфере внутренней политики наиболее популярным политиком немцы назвали министра иностранных дел Анналену Бербок (55%), а среди партий наибольшей поддержкой пользуется ныне консервативный блок (28%), тогда как правящая Социал-демократическая партия получила лишь 17% поддержки, ее опережают "Зеленые" ( 23%).
Социологическое исследование проводилось с 1 по 3 августа, охвачено им было 1313 человек с правом голоса (858 телефонных интервью и 455 онлайн-интервью) в разных регионах Германии. Погрешность репрезентативности исследования – от 2 до 3 процентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже зручно отримати розвиток економіки в тому числі за рахунок дешевих енергоносіїв, а потім розказувати кому і що робити
Нє, в Канаду передумала. Поїду в Америку.
А чого б і не в Канаду? Там можна непогано екстремально розважитись. Наприклад, потягати за зачіску одну особу жіночої статі. Або поганяти її ж статевою ганчіркою, так би мовити, в реалі.
щойно проглядав Welt:
більшість німців злі як чорти з приводу спалювання ****** газу та на Шредера, Меркель, Штанмайєра та зелених, які довели фатерлянд до такої задниці
На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.
Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.
Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.
💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.
Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
часть политикума и экономики Германии все же начала просыпаться. Вчера мы писали о том, что Канада вернула в Германию газовую турбину для Газпрома, но тот - отказался ее забирать. И вот стало известно о том, во время визита в инжиниринговую компанию Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, где в настоящее время находится та самая турбина, канцлер Германии Олаф Хольц дал интервью на ее фоне, в котором сказал о том, что не видит причин, по которым Газпром ее не забирает. Германия сделала все, чтобы передать ее Газпрому, и теперь все зависит только от желания или не желания прутина забрать ее и возобновить поставки газа.
Но кроме этого, он сказал еще и то, что уже очевидно, что москва найдет очередную отговорку для того, чтобы не возобновлять поставки газа, и всем надо быть готовым именно к такой линии поведения москвы. Не удивительно, что примерно в это же время пресс-секретарь прутина песков сделал заявление, где путано стал пояснять причину, по которой Газпром не забирает турбину, мол какие-то бумаги не в порядке. И это он такое рассказывал после того, как дней десять назад заявил, что все вопросы, касающиеся технических аспектов и поставок газа, надо задавать Газпрому, а его шеф этим не занимается. А тут - на тебе, с подробностями все рассказывает и аргументирует.
И вот с Китаем эта ситуация повторяется один в один. Диктатуры в красных оттенках никогда не рассматривали торговлю, как самодостаточную ценность, но исключительно как оружие, которым можно влиять на противника. У прутина это нефть и газ, а у Си - цепочки поставок промышленных товаров, и это всегда предполагает, что на стороне противника, в данном случае - Германии, всегда найдутся лица, группа лиц, организации или чиновники, которые станут наконечником этого оружия и будут доносить усилие, приложенное к этому оружию, в самое уязвимое место.
По большому счету, таких деятелей можно и нужно считать агентами влияния этих авторитарных режимов. Но беда западной цивилизации состоит в том, что она до сих пор не осознала всей глубины угрозы именно тех людей, которые формально являются бизнесменами, должностными лицами или государственными деятелями, и находясь внутри собственной страны, уже действуют не только в интересах той же москвы или Пекина, но в ущерб интересам собственной страны. Вернее, такое понимание уже начало вызревать, но пока не сформирован алгоритм пресечения такой деятельности. Де-факто, эти люди уже являются агентами влияния противника, а в ряде случаев уже стали явными шпионами, которые осознанно наносят ущерб собственной стране.
Так вчера стало известно о том, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который прилетел в москву через Баку, по его словам на «отдых», де-факто подтвердил, что врал о цели своего пребывания в москве. Напомним, в Германии от него потребовали либо уйти со своих постов в одиозных и попавших под санкции компаниях, типа Роснефти, либо в отношении него начнутся масштабные расследования. Шредер официально уволился и уехал из москвы, но как видно - ненадолго.
И вот оказывается, что во время «отдыха» на прошлой неделе, он лично встречался с путиным и почему-то после этого стал рассказывать о том, что его кореш возжелал переговоров с Украиной. Но немецкая пресса на прошлой же неделе дала полный расклад о том, что ни правительство, ни партия не давали ему ни заданий, ни полномочий для поездки в мордор и тем более, для переговоров с путиным. Таким образом, он это делает не для Германии, а для прутина, и действует исключительно в его интересах, еще ниже роняя авторитет Германии. Будь он просто лох Герхард, то никому не было бы интересно, где он катается и с кем ручкается, но будучи экс-канцлером, он обязан фильтровать как свои действия, так и свои слова.
В общем, сейчас все резче видно разделение на вменяемых, ответственных деятелей и проституток, готовых исполнить любое и для кого угодно, лишь бы им за это заплатили, а плюс к тому - использовали политический, либо экономический вазелин. Кстати, ряд зеленых деятелей со странными прическами постоянно ходят в этом самом вазелине.
anti-colorados
Ну, а anti-colorados правий, як завжди.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
німці злі як чорти на спалювання газу пуйлом, а також на Шредера, Меркель та Штанмайєра за те що довели фатєрлянд до цугундєра
військові яйці в німців відпали, але фанатизм до дисціпліни залишився
німці вже відмовились від купівлі вугілля в рашці
Згадується історія з Віллі Брандтом. В нього було мутне минуле, під час 2 світової ховався в Норвегії і "вів там партизанську війну. В нього був помічник який використовував жагу Бранда до жінок і влаштувався сутенером. А одночасно був агентом Штази. І одна із дівуль образилась на гонорар і заложила помічника. Брандта як основного другана Брежнева прогнали з позором ( написав заяву "по собственному) А Шредер підхопив заразу хабарництва і заразив нею своїх помічників а потім і наступників. Ось зараз ці два чели і микаються "туда сюда".
Ось в своєму звіти за півріччя Блумберг проінформували світ, що експорт сировини в цілому (нафти та газу в т.ч.) Йухляндії не тільки не постраждав, а і виріс, порівняно з 2021 роком. Звичайно, вся підкацапська і просто придуркувата клака мережі заволала, що країні бункерного Недопалка санкції США, Канади, ЄС та інших країн НЕ ШКОДЯТЬ. Але при цьому ніхто не звернув уваги (навмисно, чи по тупості), з яких даних Блумберг зробив такі висновки. Справа в тому, що за січень і лютий, і до введення санкції ц.р. Блумберг взяв статистичні дані Росісі, але от далі країна переможного Рашизму перестала публікувати свою статистику по всім напрямкам і Блумберг, не довго думаючи, не став навантажувати своїх аналітиків і зробив елементарну математичну дію - екстраполював статистичні дані перших 3-х місяців на весь 2022 рік. Уря, таваріщі, - з єкономікою страни побєдівшого Рашизма повний ОК.
Далі прошу тих друзів і випадкових відвідувачів моєї сторінки, які є жертвами "ідеології" Всівониоднакові, піти прогулятись.
youtube.com
Экономика РФ летит в пропасть / Доклад Йельского университета // №285 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=Aj8ucX0DRPA
Кажуть круче Гимарсов и прочих Джавелинов...
щоб розуміли що в 10 раз менше ніж у ворога це не занадто багато