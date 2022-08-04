РУС
Большинство немцев - за энергетическую независимость от РФ, - опрос

газпром

Немцы более сдержанно стали относиться к поставкам Украине вооружений и усилению санкций против России, но в целом продолжают выражать поддержку политике ФРГ в отношении Украины и активно выступают за снижение энергетической зависимости от РФ.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Deutschlandtrend, проведенного телеканалом ARD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О том, что ФРГ должна стать энергетически независимой от России, заявили 71% респондентов, в то время как не поддерживают этот тезис 24%.

На вопрос о санкциях против России 37% опрошенных назвали их недостаточными; 34% считают их взвешенными и 21% заявили, что "санкционная война" зашла слишком далеко (таких увеличилось на 6 процентных пунктов за последний месяц).

Относительно снабжения Германией Украины оружия 39% респондентов видят нынешние объемы оправданными, 32% заявили, что ФРГ поставляет слишком много (это на 9 пунктов больше по сравнению с предыдущим опросом), 23% убеждены, что их страна могла бы поставлять больше (таких стало меньше на 6 процентов).

В сфере внутренней политики наиболее популярным политиком немцы назвали министра иностранных дел Анналену Бербок (55%), а среди партий наибольшей поддержкой пользуется ныне консервативный блок (28%), тогда как правящая Социал-демократическая партия получила лишь 17% поддержки, ее опережают "Зеленые" ( 23%).

Читайте также: Шольц из-за "газовой войны" с РФ передумал закрывать АЭС

Социологическое исследование проводилось с 1 по 3 августа, охвачено им было 1313 человек с правом голоса (858 телефонных интервью и 455 онлайн-интервью) в разных регионах Германии. Погрешность репрезентативности исследования – от 2 до 3 процентов.

Газ (10254) Германия (7226) опрос (2894) россия (96939) санкции (11769)
+10
спокійно!
щойно проглядав Welt:
більшість німців злі як чорти з приводу спалювання ****** газу та на Шредера, Меркель, Штанмайєра та зелених, які довели фатерлянд до такої задниці
05.08.2022 00:12 Ответить
+8
Хай на себе ображаються. Ніхто їх не примушував сідати на газову голку.
Дуже зручно отримати розвиток економіки в тому числі за рахунок дешевих енергоносіїв, а потім розказувати кому і що робити
04.08.2022 23:55 Ответить
+8

Но кроме этого, он сказал еще и то, что уже очевидно, что москва найдет очередную отговорку для того, чтобы не возобновлять поставки газа, и всем надо быть готовым именно к такой линии поведения москвы. Не удивительно, что примерно в это же время пресс-секретарь прутина песков сделал заявление, где путано стал пояснять причину, по которой Газпром не забирает турбину, мол какие-то бумаги не в порядке. И это он такое рассказывал после того, как дней десять назад заявил, что все вопросы, касающиеся технических аспектов и поставок газа, надо задавать Газпрому, а его шеф этим не занимается. А тут - на тебе, с подробностями все рассказывает и аргументирует.

И вот с Китаем эта ситуация повторяется один в один. Диктатуры в красных оттенках никогда не рассматривали торговлю, как самодостаточную ценность, но исключительно как оружие, которым можно влиять на противника. У прутина это нефть и газ, а у Си - цепочки поставок промышленных товаров, и это всегда предполагает, что на стороне противника, в данном случае - Германии, всегда найдутся лица, группа лиц, организации или чиновники, которые станут наконечником этого оружия и будут доносить усилие, приложенное к этому оружию, в самое уязвимое место.

По большому счету, таких деятелей можно и нужно считать агентами влияния этих авторитарных режимов. Но беда западной цивилизации состоит в том, что она до сих пор не осознала всей глубины угрозы именно тех людей, которые формально являются бизнесменами, должностными лицами или государственными деятелями, и находясь внутри собственной страны, уже действуют не только в интересах той же москвы или Пекина, но в ущерб интересам собственной страны. Вернее, такое понимание уже начало вызревать, но пока не сформирован алгоритм пресечения такой деятельности. Де-факто, эти люди уже являются агентами влияния противника, а в ряде случаев уже стали явными шпионами, которые осознанно наносят ущерб собственной стране.

Так вчера стало известно о том, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который прилетел в москву через Баку, по его словам на «отдых», де-факто подтвердил, что врал о цели своего пребывания в москве. Напомним, в Германии от него потребовали либо уйти со своих постов в одиозных и попавших под санкции компаниях, типа Роснефти, либо в отношении него начнутся масштабные расследования. Шредер официально уволился и уехал из москвы, но как видно - ненадолго.

И вот оказывается, что во время «отдыха» на прошлой неделе, он лично встречался с путиным и почему-то после этого стал рассказывать о том, что его кореш возжелал переговоров с Украиной. Но немецкая пресса на прошлой же неделе дала полный расклад о том, что ни правительство, ни партия не давали ему ни заданий, ни полномочий для поездки в мордор и тем более, для переговоров с путиным. Таким образом, он это делает не для Германии, а для прутина, и действует исключительно в его интересах, еще ниже роняя авторитет Германии. Будь он просто лох Герхард, то никому не было бы интересно, где он катается и с кем ручкается, но будучи экс-канцлером, он обязан фильтровать как свои действия, так и свои слова.

В общем, сейчас все резче видно разделение на вменяемых, ответственных деятелей и проституток, готовых исполнить любое и для кого угодно, лишь бы им за это заплатили, а плюс к тому - использовали политический, либо экономический вазелин. Кстати, ряд зеленых деятелей со странными прическами постоянно ходят в этом самом вазелине.
anti-colorados
05.08.2022 00:27 Ответить
А інші хочуть бути залежними? Ой дурні, напевно потомки рускіх
04.08.2022 23:48 Ответить
Блище до зими війна в Україні вже буде їх бісити.
04.08.2022 23:49 Ответить
04.08.2022 23:55 Ответить
Погоджуюсь з вами, але саме огидне те, що ображатися вони будуть все ж таки на нас. Що ми взагалі є такі непокірливі. Європа хоч іпідтримує нас, але все одно продовжує фінансувати цю війну та вбивство українців. Особисто мені пофіг, шо італійці будуть мерзнути взимку при +15, і те що кава у них подорожчала, я хочу, щоб вони не купували у раські газ та нафту. Я вимагаю нафтове ембарго, я хочу жити у мирній країні, мені начхати на жирну та ситу Європу, як їм начхати на нас.
05.08.2022 00:02 Ответить
Да все хотят жить в мирных странах! Но как? Каким образом газовое эмбарго может этому поспособствовать? Какая связь торгового баланса, с российской агрессией, с войной? Разве для производства, снарядов обязательно нужны зелёные деньги? Разве они плавят свой металл своей энергией на своих заводах, делают эти пушки и ракеты не за рубли? Что хорошего в том, что нефть и газ за бесплатно достаётся россии и за дёшево продаётся Индии, Китаю, Египту. Это же удар по экономике европы а не россии. Удобрения, пластмассы, ГСМ, металлургия от такого эмбарго дорожают на западе и одновременно дешевеют на востоке. Кому это выгодно? Какая в этом польза? Это же новый передел мира. Ничего не понимаю!
05.08.2022 06:38 Ответить
нас теж, тому ми поїдемо жити у Німеччину
04.08.2022 23:58 Ответить
А я поїду жити в Канаду.

Нє, в Канаду передумала. Поїду в Америку.
05.08.2022 00:09 Ответить
Кхе-кхе... Перепрошую за вторгнення.
А чого б і не в Канаду? Там можна непогано екстремально розважитись. Наприклад, потягати за зачіску одну особу жіночої статі. Або поганяти її ж статевою ганчіркою, так би мовити, в реалі.
05.08.2022 00:21 Ответить
Друже, не провокуйте.
05.08.2022 00:25 Ответить
Гаразд.
05.08.2022 00:31 Ответить
До речі, там краще екстремально сходити у гори та зустріти ведмедя чи кицю-пуму. Зараз звонила родичам, вони якраз поїхали у гори на відпочинок. Сказали, що у них від ведмедів є лише перцовий спрей. Посміялись.
05.08.2022 00:29 Ответить
В цю пору ведмедики мають бути більш-менш ситими, а тому і не надто агресивними. Тому жарт про перцевий спрей має під собою ґрунт. А от гірських левів (пум) дійсно варта остерігатися: ці кицюні полюють на когось більшого, аніж горобчики і мишки.
05.08.2022 00:42 Ответить
Там місцеві кажуть, якщо побачив кицю(пуму) знай, що вона вже годину за тобою спостерігає.
показать весь комментарий
Так і є. Коти, байдуже якого розміру, - ідеальні мисливці. І побачити таку кицю можна лише тоді, коли вона того захоче. Або коли це вже ні на що не вплине (пардон за чорний гумор).
показать весь комментарий
05.08.2022 00:12 Ответить
На заході Берліна стався вибух на складі з ************. Шо сі стало??

На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна.

Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи.

Нагадаємо, раніше вибухали і українські склади: у Калинівці, Ічні та Балаклії, які були знищені протягом 2017-2019 років.

💬 Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути росія. Ми для них ціль номер один, - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Слід пам'ятати, що рф приносить війну і в Європу: Кремль уже використовував хімічну зброю у Британії, спалював склади зі зброєю у Чехії та Болгарії.

Тож цілком можливо, що тепер москва дотяглася і до Німеччини.
https://t.me/spravdi/14756
05.08.2022 00:00 Ответить
Порох винуватий....
05.08.2022 00:14 Ответить
Нє, то німецькі бавовни.
05.08.2022 00:23 Ответить
Я ще давно казала, що ***** почне в Європі зі своїх друзів. Перші кому дістанеться - це будуть німці, другі французи, треті італійці.
05.08.2022 00:24 Ответить
BBC пише що це склад переважно зі старими снарядами, знайденими з другої світової і фейерверками. А насправді хтозна… але все одно ця історія смердить лаптями.
05.08.2022 00:47 Ответить
а як там справи у комісії агрохімії і верещакової, ще функціонує чи розпустили. Щось на сайті ВР інфа про ліквідацію відсутня. Гей, Стефанчук, проснись.
05.08.2022 06:59 Ответить
ARD ніби то зашкварений канал, чи я щось плутаю?
05.08.2022 00:01 Ответить
У кремляди руки длинные
05.08.2022 00:03 Ответить
Остап так і лякав Кіслярського "У нас руки длинние"
05.08.2022 07:00 Ответить
Вони і раніше були за незалежність від росії, але шредери і меркель особливо не питали.
05.08.2022 00:07 Ответить
Тот факт, что там такие опросы требуется проводить выдает то, какие же они стали терпилоиды. Тьфу.
05.08.2022 00:12 Ответить
Неужели там есть еще какие-то дебилы которые против? ********* вам поможет
05.08.2022 00:15 Ответить

anti-colorados
05.08.2022 00:27 Ответить
Шрьодера незабаром почнуть бити. Больно.

Ну, а anti-colorados правий, як завжди.
05.08.2022 00:36 Ответить
Стою как поц, а вы все не идете.
Таки, я да уже почти, а вы-есчо...
Не так вы хочити,
как мне вы моск ******...
05.08.2022 00:44 Ответить
коментарі в die Welt:
німці злі як чорти на спалювання газу пуйлом, а також на Шредера, Меркель та Штанмайєра за те що довели фатєрлянд до цугундєра
05.08.2022 00:49 Ответить
Так то воно так, але без наказу вони навіть і не пчихнуть. А тим більше не зроблять копен-дупен тим, хто того вартий.
05.08.2022 00:57 Ответить
Німці - це ж сама дисциплінована нація. Фюрер всьому світу це довів.
05.08.2022 01:00 Ответить
Їм дуже далеко до японців.
05.08.2022 08:03 Ответить
це точно !
військові яйці в німців відпали, але фанатизм до дисціпліни залишився
05.08.2022 01:00 Ответить
05.08.2022 00:54 Ответить
Сранному Бундесверу свой уголь девать некуда. ******* за должное у дебила его купить. Немцы вы себя ******* хотите???
05.08.2022 00:59 Ответить
яке вугілля купіть ?
німці вже відмовились від купівлі вугілля в рашці
05.08.2022 01:02 Ответить
Русский дешевые нефть и газ были как стероиды для европейских экономик. В Германии на этом была построена вся экономическая модель. Сегодняшний кризис показывает чего стоит на самом деле европейская экономика без дешевого газа. Рад что они вернулись в реальную конкурентную экономическую среду. Надеюсь это вернет преимущества странам восточной Европы, в том числе Украине.
05.08.2022 03:18 Ответить
Фрау Штази по факту у власти была 16 лет и выполняла все наставления Шредера...типа держись за фюрера КГБіста в все буде...абдемахт...як казав Леонід Макарович...маємо те що маємо...
05.08.2022 06:58 Ответить
Шо ви хочете від Шольца, він замолоду бігав у помічниках у старого хабарника Шредера, І Штанмайер починав таким же клерком у цього ФАРБОВАНОГО ПОЦА. Із столу теж перепадало.
Згадується історія з Віллі Брандтом. В нього було мутне минуле, під час 2 світової ховався в Норвегії і "вів там партизанську війну. В нього був помічник який використовував жагу Бранда до жінок і влаштувався сутенером. А одночасно був агентом Штази. І одна із дівуль образилась на гонорар і заложила помічника. Брандта як основного другана Брежнева прогнали з позором ( написав заяву "по собственному) А Шредер підхопив заразу хабарництва і заразив нею своїх помічників а потім і наступників. Ось зараз ці два чели і микаються "туда сюда".
05.08.2022 07:23 Ответить
Як ви вважаєте, агентство "Блумберг" це надійне джерело інформації? В Україні відомі єксперди та експерти, редакції найбільших інформаційних порталів вважають, що так. А чи насправді треба так вже безоглядно довіряти прогнозам цієї організації?

Ось в своєму звіти за півріччя Блумберг проінформували світ, що експорт сировини в цілому (нафти та газу в т.ч.) Йухляндії не тільки не постраждав, а і виріс, порівняно з 2021 роком. Звичайно, вся підкацапська і просто придуркувата клака мережі заволала, що країні бункерного Недопалка санкції США, Канади, ЄС та інших країн НЕ ШКОДЯТЬ. Але при цьому ніхто не звернув уваги (навмисно, чи по тупості), з яких даних Блумберг зробив такі висновки. Справа в тому, що за січень і лютий, і до введення санкції ц.р. Блумберг взяв статистичні дані Росісі, але от далі країна переможного Рашизму перестала публікувати свою статистику по всім напрямкам і Блумберг, не довго думаючи, не став навантажувати своїх аналітиків і зробив елементарну математичну дію - екстраполював статистичні дані перших 3-х місяців на весь 2022 рік. Уря, таваріщі, - з єкономікою страни побєдівшого Рашизма повний ОК.

Далі прошу тих друзів і випадкових відвідувачів моєї сторінки, які є жертвами "ідеології" Всівониоднакові, піти прогулятись.
05.08.2022 08:07 Ответить
Юрій Швець в своєму вчорашньому огляді повідомив, що Єльський університет опублікував результати дослідження учених університету та запрошених вчених про результати антирашистських санкцій цивілізованого світу та прогнози про майбутні результати їхньої дії на економіку Недоімперії. Хто володіє англійським, тому легше - вони якось зможуть знайти оригінал Єльського дослідження, а для інших пропоную послухати Ю. Швеця.

youtube.com

Экономика РФ летит в пропасть / Доклад Йельского университета // №285 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=Aj8ucX0DRPA
05.08.2022 08:10 Ответить
Германия успешно доставила в Украину высокоточное оружие...
Кажуть круче Гимарсов и прочих Джавелинов...
05.08.2022 08:32 Ответить
На границе с Финляндией где проходит ветка ГрязПрома рабZeя успешно сжигает газ ...огонек со скважины виден даже горячим финским парням...
05.08.2022 08:36 Ответить
Да весь цивилизованный мир понимает, что с российскими неадекватами нельзя иметь дело. Ведь эта страна - угроза №1 для современного мира
05.08.2022 14:36 Ответить
треба більше висвітлювати скільки зброї у параши на лінії фронту,

щоб розуміли що в 10 раз менше ніж у ворога це не занадто багато
05.08.2022 19:50 Ответить
 
 