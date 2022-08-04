Большинство немцев - за энергетическую независимость от РФ, - опрос

Немцы более сдержанно стали относиться к поставкам Украине вооружений и усилению санкций против России, но в целом продолжают выражать поддержку политике ФРГ в отношении Украины и активно выступают за снижение энергетической зависимости от РФ.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Deutschlandtrend, проведенного телеканалом ARD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О том, что ФРГ должна стать энергетически независимой от России, заявили 71% респондентов, в то время как не поддерживают этот тезис 24%.

На вопрос о санкциях против России 37% опрошенных назвали их недостаточными; 34% считают их взвешенными и 21% заявили, что "санкционная война" зашла слишком далеко (таких увеличилось на 6 процентных пунктов за последний месяц).

Относительно снабжения Германией Украины оружия 39% респондентов видят нынешние объемы оправданными, 32% заявили, что ФРГ поставляет слишком много (это на 9 пунктов больше по сравнению с предыдущим опросом), 23% убеждены, что их страна могла бы поставлять больше (таких стало меньше на 6 процентов).

В сфере внутренней политики наиболее популярным политиком немцы назвали министра иностранных дел Анналену Бербок (55%), а среди партий наибольшей поддержкой пользуется ныне консервативный блок (28%), тогда как правящая Социал-демократическая партия получила лишь 17% поддержки, ее опережают "Зеленые" ( 23%).

Социологическое исследование проводилось с 1 по 3 августа, охвачено им было 1313 человек с правом голоса (858 телефонных интервью и 455 онлайн-интервью) в разных регионах Германии. Погрешность репрезентативности исследования – от 2 до 3 процентов.