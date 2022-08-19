УКР
Британія виділить фінансову допомогу для українських біженців

Уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

Як зазначається, 18,3 млн доларів із цієї суми піде на підтримку близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні. Серед тих, кому планується надати допомогу, - діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через конфлікт. Кошти також підуть на відстеження на світовому ринку українського зерна.

На підтримку Східної Африки, де, за даними Лондона, 48 млн осіб опинилися в ситуації підвищеного ризику через брак продовольства, буде направлено 16,8 млн доларів. Основні одержувачі коштів - Сомалі, Ефіопія, Судан.

Нарешті, 8,4 млн доларів підуть на допомогу сирійським біженцям, які знайшли укриття від громадянської війни в сусідньому Лівані. Ці кошти будуть виділені Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Якось читав в ютубі коменти на одному із британських новинних ресурсів під відосом про допомогу українським біженцям. Якісь африкансько-арабські мусульманські мавпи дуже сильно обурювалися з приводу того що Британія і ЄС зараз потужно допомагають українцям при цьому для вихідців із африки і близького сходу взагалі немає допомоги, а місцеві ненавидять мусульман-біженців. На що один британський дописувач відповів так: "а чому сирійські біженці не тікають у багаті і близькі ім за культурою емірати, оман, катар?" Звісно, ніхто йому не відповів. Бо в оманах-катарах, всі ці біженці або будуть єпашити 24/7 або будуть депортовані. Шари не буде, як у Європі.
