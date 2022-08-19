Британія виділить фінансову допомогу для українських біженців

Уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки.

Як зазначається

Як зазначається, 18,3 млн доларів із цієї суми піде на підтримку близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні. Серед тих, кому планується надати допомогу, - діти, літні люди та інваліди, які покинули свої будинки через конфлікт. Кошти також підуть на відстеження на світовому ринку українського зерна.

На підтримку Східної Африки, де, за даними Лондона, 48 млн осіб опинилися в ситуації підвищеного ризику через брак продовольства, буде направлено 16,8 млн доларів. Основні одержувачі коштів - Сомалі, Ефіопія, Судан.

Нарешті, 8,4 млн доларів підуть на допомогу сирійським біженцям, які знайшли укриття від громадянської війни в сусідньому Лівані. Ці кошти будуть виділені Всесвітній продовольчій програмі ООН.

