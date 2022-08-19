Ексмер Южноукраїнська Онуфрієнко постане перед судом - його підозрюють у побитті колеги

Валерію Онуфрієнку, що був донедавна міським головою Южноукраїнська, повідомили про підозру за фактом побиття його заступниці у березні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру

"За даними слідства, у березні 2022 року, під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги, між колишнім мером та його 41-річною заступницею виник конфлікт, в ході якого обвинувачений, зневажаючи правилами поведінки в діючому органі місцевого самоврядування, завдав жінці декілька ударів, чим спричинив тілесні ушкодження", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловікові інкримінують частину 2 статті 350 Кримінального кодексу України — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку з їхньою службовою діяльністю. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

