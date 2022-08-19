УКР
Ексмер Южноукраїнська Онуфрієнко постане перед судом - його підозрюють у побитті колеги

суд

Валерію Онуфрієнку, що був донедавна міським головою Южноукраїнська, повідомили про підозру за фактом побиття його заступниці у березні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру

"За даними слідства, у березні 2022 року, під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги, між колишнім мером та його 41-річною заступницею виник конфлікт, в ході якого обвинувачений, зневажаючи правилами поведінки в діючому органі місцевого самоврядування, завдав жінці декілька ударів, чим спричинив тілесні ушкодження", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловікові інкримінують частину 2 статті 350 Кримінального кодексу України — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі у зв'язку з їхньою службовою діяльністю. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Читайте: Директорці Центру культури м. Лиман повідомлено про підозру в співпраці з окупантами, - облпрокуратура

Автор: 

мер (511) Миколаївська область (2369) прокуратура (3752) суд (11876) чиновник (807)
Не могли решить кто будет гуманитарку роздавать продавать?
19.08.2022 10:12 Відповісти
19.08.2022 10:14 Відповісти
Хм, дивний топонім Южно-українськ. Так ніби хрещений єврей.
19.08.2022 10:14 Відповісти
Теж саме Сєвєродонецьк.
19.08.2022 13:58 Відповісти
Знаючи харпактер , спровокувати чоловіка дуже просто. Чи не мітить ця особа у крісло мера?! Щось тут не чисто ,якась театральність , постановка! З цією особою т.н. " заступником " , потрібно розібратися , кому так потрібно крісло мера ?!
19.08.2022 10:22 Відповісти
якщо в людини такий слабкий характер, то їй не місце в кріслі мера - його треба огородити від суспільства і лікувати.
19.08.2022 11:35 Відповісти
Хочу таке "Шоу" на ТВ...
19.08.2022 10:37 Відповісти
Заступниця просто крала а мер колишній військовий людина пряма, а у злодійки менти кореша.
19.08.2022 21:00 Відповісти
 
 