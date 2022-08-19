УКР
Новини
7 662 32

Окупанти завозять у Херсон молодь для замальовування української символіки, - ОВА

херсон

Активність українського підпілля та спротив окупантам на місцевому рівні змушують загарбників залучати додаткові людські ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поовідомляє  Херсонська обласна військова адміністрації у зведених даних із регіонів.

"Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні", - повідомляє ОВА.

Автор: 

Херсон (3632) партизани (195)
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
+22
Яка ви огидна і тупа кацапська мерзота.
показати весь коментар
19.08.2022 11:19 Відповісти
+9
Солнце желтое небо синие не пробывали ******** КАЦАПЫ ЗАКРАСИТЬ??? нет а чего попробуйте убогие дегенераты ******* ***** конченные ********* ****** вас мамки не рожают а высырают вместо говна... или сблевывают вместо рыготины.. тому 99,99% населения типа это те-- кого надо физически уничтожать.... как инфекцию вирус заразу проказу или бешенство...
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
Яка ви огидна і тупа кацапська мерзота.
показати весь коментар
19.08.2022 11:19 Відповісти
Надо запомнить всех этих выродков, а потом, после освобождения Херсона, выловить их всех и выслать на свою Родину, настоящий украинец на такое не пойдет..
показати весь коментар
19.08.2022 12:04 Відповісти
У кожного є свій вибір, кому мистецтво творити, кому просто існувати. Два світи, дві моделі життя.
показати весь коментар
19.08.2022 11:20 Відповісти
Скоріше непридатних до мобілізації, но це на даний час, наркоманів з домбабве і лугандонії)))
показати весь коментар
19.08.2022 11:20 Відповісти
Кацапів це не врятує.
показати весь коментар
19.08.2022 11:22 Відповісти
А в головах проукраїнські настрої та презирство до бидла з Кацапії у головах місцевих жителів ЯК вони "ЗАМАЛЬОВУВАТЬ" будуть?
показати весь коментар
19.08.2022 11:23 Відповісти
"Мы не собираемся захватывать Украину кудах тах тах"
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
просто НЕ достатньо.....треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
показати весь коментар
19.08.2022 11:28 Відповісти
Люто плюсую ...
показати весь коментар
19.08.2022 12:18 Відповісти
Це для кого написано свинособачою? Для українців пиши українською мовою.
показати весь коментар
19.08.2022 12:37 Відповісти
це скрін! це по перше

по друге: мені все рівно на якій мові буде розмовляти людина, котра буде нищити свинособак та захтщати Україну!

Свинособаки це не мова, це стан мізків, яких в них вистачає тільки на збочені свинособачі інстинкти!

Ну і на додаток, свині та собаки найкращі друзі українців, тому слід вживати такі терміни, як москаль, або парашинець.
показати весь коментар
19.08.2022 13:19 Відповісти
Солнце желтое небо синие не пробывали ******** КАЦАПЫ ЗАКРАСИТЬ??? нет а чего попробуйте убогие дегенераты ******* ***** конченные ********* ****** вас мамки не рожают а высырают вместо говна... или сблевывают вместо рыготины.. тому 99,99% населения типа это те-- кого надо физически уничтожать.... как инфекцию вирус заразу проказу или бешенство...
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
Але вперто пише рідною мовою кацапів. Що ж ви за істоти без роду та племені?
показати весь коментар
19.08.2022 12:39 Відповісти
Дуже важлива справа для кацапні,як представників примітивних організмів.
показати весь коментар
19.08.2022 11:25 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
показати весь коментар
19.08.2022 11:26 Відповісти
Найголовніша зброя кацапів це москвороте біосміття залишене після окупації України, це вони ненавидять все українське: мову, культуру наших героїв, це вони хочуть щоб сюди прийшла їхня підарасія, саме вони голосують за антиукраїнські партії, допоки ми не депортуєм це сміття ми не зможем нормально розвиватись.
показати весь коментар
19.08.2022 12:47 Відповісти
Молодь з інших регіонів не боїться отримати кизди?
показати весь коментар
19.08.2022 11:29 Відповісти
бригаду крымских юнармейцев охраняет во время работы один кацап с автоматом.
показати весь коментар
19.08.2022 12:26 Відповісти
В Бердянську бавовна.
показати весь коментар
19.08.2022 11:33 Відповісти
таких убивать в детстве...из рогатки
показати весь коментар
19.08.2022 11:47 Відповісти
похоже им насрать,что блогеры говорят об окружении
показати весь коментар
19.08.2022 12:31 Відповісти
Как завозят? Так мосты же разбиты. Или нет? Или ПИ..ЯТ?
показати весь коментар
19.08.2022 12:36 Відповісти
А нам с апреля говорят вот-вот Херсон освободят. Или всё-таки не освободят?
Мабуть ще не на часі...
показати весь коментар
19.08.2022 13:02 Відповісти
вже дорослих сявок невистачає, то гітлер путін-югент залучили до справ..
показати весь коментар
19.08.2022 15:53 Відповісти
Мочити треба цих організмів і насрати, що то молодь. Не наша. Москальську в топку.
показати весь коментар
19.08.2022 18:07 Відповісти
 
 