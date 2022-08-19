Окупанти завозять у Херсон молодь для замальовування української символіки, - ОВА
Активність українського підпілля та спротив окупантам на місцевому рівні змушують загарбників залучати додаткові людські ресурси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це поовідомляє Херсонська обласна військова адміністрації у зведених даних із регіонів.
"Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні", - повідомляє ОВА.
