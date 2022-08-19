Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики, - ОВА

Активность украинского подполья и сопротивление оккупантам на местном уровне заставляют захватчиков привлекать дополнительные человеческие ресурсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрации в сводных данных из регионов.

"Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для закрашивания украинской символики в оккупированном Херсоне", – сообщает ОВА.

