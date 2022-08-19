РУС
Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики, - ОВА

херсон

Активность украинского подполья и сопротивление оккупантам на местном уровне заставляют захватчиков привлекать дополнительные человеческие ресурсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрации в сводных данных из регионов.

"Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для закрашивания украинской символики в оккупированном Херсоне", – сообщает ОВА.

19.08.2022 11:25 Ответить
Яка ви огидна і тупа кацапська мерзота.
19.08.2022 11:19 Ответить
Солнце желтое небо синие не пробывали ******** КАЦАПЫ ЗАКРАСИТЬ??? нет а чего попробуйте убогие дегенераты ******* ***** конченные ********* ****** вас мамки не рожают а высырают вместо говна... или сблевывают вместо рыготины.. тому 99,99% населения типа это те-- кого надо физически уничтожать.... как инфекцию вирус заразу проказу или бешенство...
19.08.2022 11:25 Ответить
Яка ви огидна і тупа кацапська мерзота.
19.08.2022 11:19 Ответить
Надо запомнить всех этих выродков, а потом, после освобождения Херсона, выловить их всех и выслать на свою Родину, настоящий украинец на такое не пойдет..
19.08.2022 12:04 Ответить
У кожного є свій вибір, кому мистецтво творити, кому просто існувати. Два світи, дві моделі життя.
19.08.2022 11:20 Ответить
Скоріше непридатних до мобілізації, но це на даний час, наркоманів з домбабве і лугандонії)))
19.08.2022 11:20 Ответить
Кацапів це не врятує.
19.08.2022 11:22 Ответить
А в головах проукраїнські настрої та презирство до бидла з Кацапії у головах місцевих жителів ЯК вони "ЗАМАЛЬОВУВАТЬ" будуть?
19.08.2022 11:23 Ответить
"Мы не собираемся захватывать Украину кудах тах тах"
19.08.2022 11:25 Ответить
19.08.2022 11:25 Ответить
просто НЕ достатньо.....треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
19.08.2022 11:28 Ответить
Люто плюсую ...
19.08.2022 12:18 Ответить
Це для кого написано свинособачою? Для українців пиши українською мовою.
19.08.2022 12:37 Ответить
це скрін! це по перше

по друге: мені все рівно на якій мові буде розмовляти людина, котра буде нищити свинособак та захтщати Україну!

Свинособаки це не мова, це стан мізків, яких в них вистачає тільки на збочені свинособачі інстинкти!

Ну і на додаток, свині та собаки найкращі друзі українців, тому слід вживати такі терміни, як москаль, або парашинець.
19.08.2022 13:19 Ответить
Солнце желтое небо синие не пробывали ******** КАЦАПЫ ЗАКРАСИТЬ??? нет а чего попробуйте убогие дегенераты ******* ***** конченные ********* ****** вас мамки не рожают а высырают вместо говна... или сблевывают вместо рыготины.. тому 99,99% населения типа это те-- кого надо физически уничтожать.... как инфекцию вирус заразу проказу или бешенство...
19.08.2022 11:25 Ответить
Але вперто пише рідною мовою кацапів. Що ж ви за істоти без роду та племені?
19.08.2022 12:39 Ответить
Дуже важлива справа для кацапні,як представників примітивних організмів.
19.08.2022 11:25 Ответить
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
19.08.2022 11:26 Ответить
Найголовніша зброя кацапів це москвороте біосміття залишене після окупації України, це вони ненавидять все українське: мову, культуру наших героїв, це вони хочуть щоб сюди прийшла їхня підарасія, саме вони голосують за антиукраїнські партії, допоки ми не депортуєм це сміття ми не зможем нормально розвиватись.
19.08.2022 12:47 Ответить
Молодь з інших регіонів не боїться отримати кизди?
19.08.2022 11:29 Ответить
бригаду крымских юнармейцев охраняет во время работы один кацап с автоматом.
19.08.2022 12:26 Ответить
В Бердянську бавовна.
19.08.2022 11:33 Ответить
таких убивать в детстве...из рогатки
19.08.2022 11:47 Ответить
похоже им насрать,что блогеры говорят об окружении
19.08.2022 12:31 Ответить
Как завозят? Так мосты же разбиты. Или нет? Или ПИ..ЯТ?
19.08.2022 12:36 Ответить
А нам с апреля говорят вот-вот Херсон освободят. Или всё-таки не освободят?
Мабуть ще не на часі...
19.08.2022 13:02 Ответить
вже дорослих сявок невистачає, то гітлер путін-югент залучили до справ..
19.08.2022 15:53 Ответить
Мочити треба цих організмів і насрати, що то молодь. Не наша. Москальську в топку.
19.08.2022 18:07 Ответить
 
 