Оккупанты завозят в Херсон молодежь для закрашивания украинской символики, - ОВА
Активность украинского подполья и сопротивление оккупантам на местном уровне заставляют захватчиков привлекать дополнительные человеческие ресурсы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрации в сводных данных из регионов.
"Жители области продолжают демонстрировать свои проукраинские взгляды. Россияне вынуждены завозить молодежь из других регионов для закрашивания украинской символики в оккупированном Херсоне", – сообщает ОВА.
по друге: мені все рівно на якій мові буде розмовляти людина, котра буде нищити свинособак та захтщати Україну!
Свинособаки це не мова, це стан мізків, яких в них вистачає тільки на збочені свинособачі інстинкти!
Ну і на додаток, свині та собаки найкращі друзі українців, тому слід вживати такі терміни, як москаль, або парашинець.
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивамы, партновими, татаровими, єрмаки, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
Мабуть ще не на часі...
гітлерпутін-югент залучили до справ..