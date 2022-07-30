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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Херсоне предлагают вознаграждение за информацию о форуме рашистов

херсон

Движение сопротивления "Желтая лента" предлагает награду за информацию о мероприятиях, которые оккупанты собираются провести в Херсоне.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

"Движение сопротивления рашистам "Желтая Лента" готово дополнительно мотивировать деньгами жителей Херсона, которые могут предоставить нам информацию о форуме рашистов и других их мероприятиях", - говорится в сообщении.

"Рашисты, все только начинается. Мы будем бороться за наши города", - добавили в движении сопротивления.

Какая именно информация нужна и какова сумма вознаграждения, в "Желтой ленте" не уточнили.

Те, у кого есть информация, могут обращаться по @yellowribbonUA_manager.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что рашисты собираются провести в оккупированном городе "общественный форум" "Мы вместе с Россией". "Говорят, что соберут более 500 делегатов, чтобы спросить, каким они видят будущее Херсона с Россией. Но соберите больше, можно даже из кремля кого-то привезти", - написал он.

Хлань отметил, что оккупанты не называют место и дату проведения собрания - говорят лишь, что это произойдет "в ближайшие дни".

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оккупация (10166) Херсон (2839) партизаны (179) Хлань Сергей (86)


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красивое......
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30.07.2022 14:04 Ответить
В Херсоні є 500 ліхтарних стовпів?
Нехай одразу собі придивляються гарнішого!
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30.07.2022 15:14 Ответить
хороша ідея,
орки хочуть бабла то хай здають свою інфо і заробляють
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30.07.2022 18:44 Ответить
он уже прошел сегодня
Форум состоялся в актовом зале Херсонского государственного университета. Помещение не смогло вместить всех желающих, потому сотни людей собрались на улице и слушали радиотрансляцию перед зданием учреждения.
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30.07.2022 18:51 Ответить
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо выступил перед присутствующими. Он заявил следующее: "Все, что мы с вами сейчас делаем - мы делаем с большой любовью"
Государственный деятель призвал граждан передать весь заряд решимости и бесстрашия землякам.
По итогам форума принято решение о создании Общественной палаты Херсонской области. Также принята декларация "Русский Херсон". Она определяет дальнейшее развитие региона.
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30.07.2022 18:53 Ответить
концерт большого оркестра ЗСУ с солирующими HIMARS..... от звуков которого ссуться сальды сракоусовы и прочий непотриб....
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30.07.2022 20:06 Ответить
 
 