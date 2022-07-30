В Херсоне предлагают вознаграждение за информацию о форуме рашистов
Движение сопротивления "Желтая лента" предлагает награду за информацию о мероприятиях, которые оккупанты собираются провести в Херсоне.
Об этом сообщили в телеграм-канале "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.
"Движение сопротивления рашистам "Желтая Лента" готово дополнительно мотивировать деньгами жителей Херсона, которые могут предоставить нам информацию о форуме рашистов и других их мероприятиях", - говорится в сообщении.
"Рашисты, все только начинается. Мы будем бороться за наши города", - добавили в движении сопротивления.
Какая именно информация нужна и какова сумма вознаграждения, в "Желтой ленте" не уточнили.
Те, у кого есть информация, могут обращаться по @yellowribbonUA_manager.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что рашисты собираются провести в оккупированном городе "общественный форум" "Мы вместе с Россией". "Говорят, что соберут более 500 делегатов, чтобы спросить, каким они видят будущее Херсона с Россией. Но соберите больше, можно даже из кремля кого-то привезти", - написал он.
Хлань отметил, что оккупанты не называют место и дату проведения собрания - говорят лишь, что это произойдет "в ближайшие дни".
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Нехай одразу собі придивляються гарнішого!
орки хочуть бабла то хай здають свою інфо і заробляють
Форум состоялся в актовом зале Херсонского государственного университета. Помещение не смогло вместить всех желающих, потому сотни людей собрались на улице и слушали радиотрансляцию перед зданием учреждения.
Государственный деятель призвал граждан передать весь заряд решимости и бесстрашия землякам.
По итогам форума принято решение о создании Общественной палаты Херсонской области. Также принята декларация "Русский Херсон". Она определяет дальнейшее развитие региона.