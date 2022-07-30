У Херсоні пропонують винагороду за інформацію про форум рашистів

Рух опору "Жовта стрічка" пропонує нагороду за інформацію про заходи, які окупанти збираються провести в Херсоні.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Рух опору рашистам "Жовта Стрічка" готова додатково мотивувати грошима мешканців Херсону, які можуть надати нам інформацію про форум рашистів та інші їхні заходи", - йдеться у повідомленні.

"Рашисти, все тільки починається. Ми будемо боротися за наші міста", - додали в русі опору.

Яка саме інформація потрібна та якою є сума винагороди, в "Жовтій стрічці" не уточнили.

Ті, в кого є інформація, можуть звертатися на @yellowribbonUA_manager.

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Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що рашисти збираються провести в окупованому місті "суспільний форум" "Ми вмєстє с расієй". "Кажуть, що зберуть понад 500 делегатів, щоб спитати, яким вони бачать майбутнє Херсонщини з росією. Та зберіть більше, можна навіть з кремля когось привезти", - написав він.

Хлань зазначив, що окупанти не називають місце та дату проведення зібрання - кажуть лише, що це станеться "в ближайшие дни".

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