У Херсоні пропонують винагороду за інформацію про форум рашистів
Рух опору "Жовта стрічка" пропонує нагороду за інформацію про заходи, які окупанти збираються провести в Херсоні.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.
"Рух опору рашистам "Жовта Стрічка" готова додатково мотивувати грошима мешканців Херсону, які можуть надати нам інформацію про форум рашистів та інші їхні заходи", - йдеться у повідомленні.
"Рашисти, все тільки починається. Ми будемо боротися за наші міста", - додали в русі опору.
Яка саме інформація потрібна та якою є сума винагороди, в "Жовтій стрічці" не уточнили.
Ті, в кого є інформація, можуть звертатися на @yellowribbonUA_manager.
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що рашисти збираються провести в окупованому місті "суспільний форум" "Ми вмєстє с расієй". "Кажуть, що зберуть понад 500 делегатів, щоб спитати, яким вони бачать майбутнє Херсонщини з росією. Та зберіть більше, можна навіть з кремля когось привезти", - написав він.
Хлань зазначив, що окупанти не називають місце та дату проведення зібрання - кажуть лише, що це станеться "в ближайшие дни".
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Нехай одразу собі придивляються гарнішого!
орки хочуть бабла то хай здають свою інфо і заробляють
Форум состоялся в актовом зале Херсонского государственного университета. Помещение не смогло вместить всех желающих, потому сотни людей собрались на улице и слушали радиотрансляцию перед зданием учреждения.
Государственный деятель призвал граждан передать весь заряд решимости и бесстрашия землякам.
По итогам форума принято решение о создании Общественной палаты Херсонской области. Также принята декларация "Русский Херсон". Она определяет дальнейшее развитие региона.