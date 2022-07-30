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У Херсоні пропонують винагороду за інформацію про форум рашистів

херсон

Рух опору "Жовта стрічка" пропонує нагороду за інформацію про заходи, які окупанти збираються провести в Херсоні.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Рух опору рашистам "Жовта Стрічка" готова додатково мотивувати грошима мешканців Херсону, які можуть надати нам інформацію про форум рашистів та інші їхні заходи", - йдеться у повідомленні.

"Рашисти, все тільки починається. Ми будемо боротися за наші міста", - додали в русі опору.

Яка саме інформація потрібна та якою є сума винагороди, в "Жовтій стрічці" не уточнили.

Ті, в кого є інформація, можуть звертатися на @yellowribbonUA_manager.

Читайте: Партизани у Херсоні підірвали екіпаж окупаційної "поліції", - ГУР

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що рашисти збираються провести в окупованому місті "суспільний форум" "Ми вмєстє с расієй". "Кажуть, що зберуть понад 500 делегатів, щоб спитати, яким вони бачать майбутнє Херсонщини з росією. Та зберіть більше, можна навіть з кремля когось привезти", - написав він.

Хлань зазначив, що окупанти не називають місце та дату проведення зібрання - кажуть лише, що це станеться "в ближайшие дни".

Також читайте: "Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!": Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

окупація (6717) Херсон (3380) партизани (192) Хлань Сергій (119)


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красивое......
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30.07.2022 14:04 Відповісти
В Херсоні є 500 ліхтарних стовпів?
Нехай одразу собі придивляються гарнішого!
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30.07.2022 15:14 Відповісти
хороша ідея,
орки хочуть бабла то хай здають свою інфо і заробляють
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30.07.2022 18:44 Відповісти
он уже прошел сегодня
Форум состоялся в актовом зале Херсонского государственного университета. Помещение не смогло вместить всех желающих, потому сотни людей собрались на улице и слушали радиотрансляцию перед зданием учреждения.
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30.07.2022 18:51 Відповісти
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо выступил перед присутствующими. Он заявил следующее: "Все, что мы с вами сейчас делаем - мы делаем с большой любовью"
Государственный деятель призвал граждан передать весь заряд решимости и бесстрашия землякам.
По итогам форума принято решение о создании Общественной палаты Херсонской области. Также принята декларация "Русский Херсон". Она определяет дальнейшее развитие региона.
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30.07.2022 18:53 Відповісти
концерт большого оркестра ЗСУ с солирующими HIMARS..... от звуков которого ссуться сальды сракоусовы и прочий непотриб....
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30.07.2022 20:06 Відповісти
 
 