Партизани у Херсоні підірвали екіпаж окупаційної "поліції", - ГУР
Бійці руху спротиву підірвали екіпаж автомобіля так званої поліції окупаційної адміністрації у Херсоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Квитки на концерт Кобзона" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі", - повідомили у ГУР.
Топ коментарі
+43 Welt Schmerz
показати весь коментар27.07.2022 20:00
+38 Александр Иванов 29ff5b68
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+34 Олександр Дніпро
показати весь коментар27.07.2022 20:22
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https://twitter.com/i/status/1552323452887076865
Шана і вдячність Херсонським партизанам!
«Ви ще не отримали квиток на концерт кобзона? Ми йдемо до вас!»
Воно зараз щось на кшталт Арестовича - чутки, балачки, побрехеньки, та незнамо чиї постики в телеграмі.
Дійсно і чому ж у нас війна! Можливо Ху"ло правий і у нас дійсьно "хражданская вайна" притаких назвах вулиць після 2014 року