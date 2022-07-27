Партизаны в Херсоне подорвали экипаж оккупационной "полиции", - ГУР
Бойцы движения сопротивления взорвали экипаж автомобиля так называемой полиции оккупационной администрации в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Билеты на концерт Кобзона" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй "задержится" в медицинском заведении", - сообщили в ГУР.
Топ комментарии
+43 Welt Schmerz
показать весь комментарий27.07.2022 20:00
+38 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий27.07.2022 19:57
+34 Олександр Дніпро
показать весь комментарий27.07.2022 20:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1552323452887076865
Шана і вдячність Херсонським партизанам!
«Ви ще не отримали квиток на концерт кобзона? Ми йдемо до вас!»
Воно зараз щось на кшталт Арестовича - чутки, балачки, побрехеньки, та незнамо чиї постики в телеграмі.
Дійсно і чому ж у нас війна! Можливо Ху"ло правий і у нас дійсьно "хражданская вайна" притаких назвах вулиць після 2014 року