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Партизаны в Херсоне подорвали экипаж оккупационной "полиции", - ГУР

херсон

Бойцы движения сопротивления взорвали экипаж автомобиля так называемой полиции оккупационной администрации в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Билеты на концерт Кобзона" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй "задержится" в медицинском заведении", - сообщили в ГУР.

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Топ комментарии
+43
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27.07.2022 20:00
+38
Ай молодцы, держитесь, скоро оркам прийдет Хаймерец.
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27.07.2022 19:57
+34
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27.07.2022 20:22
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Ай молодцы, держитесь, скоро оркам прийдет Хаймерец.
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27.07.2022 19:57 Ответить
Українським партизанам-респект...
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27.07.2022 19:57 Ответить
а я думав що цілу тацю бутерів з чорною ікрою і пляшку самогону...
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27.07.2022 19:58 Ответить
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27.07.2022 20:22 Ответить

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27.07.2022 19:59 Ответить
партізанен
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27.07.2022 19:59 Ответить
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27.07.2022 20:00 Ответить
В мене є фотда де оці два придурки замість мікрофонів тримають штучні фалоси. Але постити не буду то відправлять в бан
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27.07.2022 21:08 Ответить
Тримайтесь і боріться. Україна понад усе
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27.07.2022 20:00 Ответить
Вот и ладненько....теперь очередь остальных...
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27.07.2022 20:01 Ответить
Руссише полицай капут.
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27.07.2022 20:03 Ответить
вот видео......
https://twitter.com/i/status/1552323452887076865
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27.07.2022 20:08 Ответить
Спасибо, прикольно шрапнелькой сработало.
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27.07.2022 20:44 Ответить
А от нефіг на зустрічку виїзджати - в Україні правосторонній рух!

Шана і вдячність Херсонським партизанам!
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27.07.2022 22:46 Ответить
З реклами:
«Ви ще не отримали квиток на концерт кобзона? Ми йдемо до вас!»
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27.07.2022 20:11 Ответить
С полицаями у партизан - это уже традиция такая, давняя.
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27.07.2022 20:12 Ответить
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27.07.2022 20:17 Ответить
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27.07.2022 20:21 Ответить
Пака хлопці-ідіоти...
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27.07.2022 20:22 Ответить
Одна з маленьких позитивних новин

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27.07.2022 20:23 Ответить
90% личного состава - это бывшие переметнувшие украинскеие менты, палаканам все равно кто ХОЗЯИН (у них природа така собачья), лишь бы жирные куски им с барского стола кидали и не мешали грызть овец и баранов, "стричь с них шерсть"!
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27.07.2022 20:26 Ответить
У тебя есть данные о численности личного состава УНП в Херсонской области на 24.02.2022? Есть списки, перешедших на сторону оккупантов? Если нет, то ты галимый балабол
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28.07.2022 00:48 Ответить
Слава на веки Героям Партизанам Славной Херсонщины ❤️💙💛🙏‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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27.07.2022 20:26 Ответить
Херсон, кажете? Ну, вот и приснился. Как говорится - Сон в руку! Толстый и длинный, попутный в спину)
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27.07.2022 20:27 Ответить
Шось я телеграм-конторі Буданова вже не особо вірю.

Воно зараз щось на кшталт Арестовича - чутки, балачки, побрехеньки, та незнамо чиї постики в телеграмі.
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27.07.2022 20:29 Ответить
в добру путь
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27.07.2022 20:30 Ответить
Героям слава !!! Бережи вас Господь
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27.07.2022 20:31 Ответить
на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна Джерело:
Дійсно і чому ж у нас війна! Можливо Ху"ло правий і у нас дійсьно "хражданская вайна" притаких назвах вулиць після 2014 року
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27.07.2022 20:52 Ответить
репин с синявиным ,ментов не поделии )
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27.07.2022 21:33 Ответить
То поліцаї зрадники доречі.
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27.07.2022 20:55 Ответить
смерть тварям болот мацковии
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27.07.2022 20:59 Ответить
вы то сильно не радуйтесь, это мелкая рыбка, они то хоть порядок поддерживают, потому что алкашни и наркоманов валом, что самое интересное людям есть нет чего а у этих бухло и наркота всегда есть. вопрос то в том какого хрена Стремоусов с Сальдо еще не на концерте Кабздона или на крайний случай не на больничке
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27.07.2022 21:07 Ответить
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27.07.2022 21:09 Ответить
Поліцію потрібно ліквідувати, вже доведено - злочинне угрупування, що мало на меті знищення державності
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27.07.2022 21:33 Ответить
. .
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27.07.2022 21:36 Ответить
..чужой земли выродки с болот мацковии захотели... Получите Смерть...
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28.07.2022 07:14 Ответить
На втрое-то отделение поспеет? Главное, чтоб билет не пропал
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28.07.2022 09:20 Ответить
 
 