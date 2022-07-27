Десантники с помощью беспилотника уничтожили БТР-82 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский бронетранспортер с экипажем и автомобиль с минометным расчетом захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику там, где их не ожидает противник.
В частности, были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые "последовали" за российскими военными кораблями", - говорится в сообщении.
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Котики наші, бережи вас Господь
В пеклі екіпаж тепер!
Слава ЗСУ!
треба кумулятивними бити
Слава ЗСУ!!!