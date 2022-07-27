Десантники с помощью беспилотника уничтожили БТР-82 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский бронетранспортер с экипажем и автомобиль с минометным расчетом захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику там, где их не ожидает противник.

В частности, были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые "последовали" за российскими военными кораблями", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 81-й ОАБр уничтожили четыре единицы бронетехники оккупантов. ВИДЕО