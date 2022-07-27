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Новости Видео Война
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Десантники с помощью беспилотника уничтожили БТР-82 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский бронетранспортер с экипажем и автомобиль с минометным расчетом захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику там, где их не ожидает противник.

В частности, были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые "последовали" за российскими военными кораблями", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 81-й ОАБр уничтожили четыре единицы бронетехники оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Десантно-штурмовые войска (220)


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Топ комментарии
+27
Їхав в полі бтр
В пеклі екіпаж тепер!

Слава ЗСУ!
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27.07.2022 19:53
+23
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27.07.2022 20:08
+20
Гарна робота-респект...
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27.07.2022 19:46
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Гарна робота-респект...
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27.07.2022 19:46 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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27.07.2022 19:46 Ответить
Їхав в полі бтр
В пеклі екіпаж тепер!

Слава ЗСУ!
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27.07.2022 19:53 Ответить
чомусь не загорівся БТР

треба кумулятивними бити
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27.07.2022 19:55 Ответить
не загорелся и хер с ним, внутри там по любому сеченое мясо вперемежку с битой аппаратурой
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28.07.2022 01:48 Ответить
GOOD
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27.07.2022 19:55 Ответить
а бтр-82 это какая-то хваленая. кацапская вундервафля?
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27.07.2022 19:56 Ответить
самоспалення
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27.07.2022 19:57 Ответить
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27.07.2022 20:08 Ответить
вот *****, *****, непруха! такое горе!
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27.07.2022 20:19 Ответить
Как всегда полная машина всякого овна. Во всех смыслах.
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27.07.2022 20:39 Ответить
Де ж це так красиво розляглися? Пережили бавовняне задимлення?
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27.07.2022 20:52 Ответить
В двигло надо было. В люк хотели попасть.
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27.07.2022 20:52 Ответить
Гарно летить і гарно горить 🔥🔥🔥, хлопцям подяка за чудові новини 👍🏼✊👍🏼❤️
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27.07.2022 21:41 Ответить
Бам))), ще й "контрольний" БАМ!!!
Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 23:15 Ответить
Героям слава!!!
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28.07.2022 00:23 Ответить
Слава Великой Ukraine. жги выродков с болот мацковии
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28.07.2022 07:16 Ответить
 
 