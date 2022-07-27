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Десантники за допомогою безпілотника знищили БТР-82 окупантів. ВIДЕО

Бійці окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російський бронетранспортер з екіпажем та автомобіль з мінометним розрахунком загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку, там де їх не очікує противник.

Зокрема, були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які "пішли вслід" за російськими військовим кораблем", – ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Бійці 81-ї ОАБр знищили чотири одиниці бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Десантно-штурмові війська (222)


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Топ коментарі
+27
Їхав в полі бтр
В пеклі екіпаж тепер!

Слава ЗСУ!
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27.07.2022 19:53
+23
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27.07.2022 20:08
+20
Гарна робота-респект...
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27.07.2022 19:46
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Гарна робота-респект...
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27.07.2022 19:46 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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27.07.2022 19:46 Відповісти
Їхав в полі бтр
В пеклі екіпаж тепер!

Слава ЗСУ!
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27.07.2022 19:53 Відповісти
чомусь не загорівся БТР

треба кумулятивними бити
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27.07.2022 19:55 Відповісти
не загорелся и хер с ним, внутри там по любому сеченое мясо вперемежку с битой аппаратурой
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28.07.2022 01:48 Відповісти
GOOD
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27.07.2022 19:55 Відповісти
а бтр-82 это какая-то хваленая. кацапская вундервафля?
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27.07.2022 19:56 Відповісти
самоспалення
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27.07.2022 19:57 Відповісти
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27.07.2022 20:08 Відповісти
вот *****, *****, непруха! такое горе!
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27.07.2022 20:19 Відповісти
Как всегда полная машина всякого овна. Во всех смыслах.
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27.07.2022 20:39 Відповісти
Де ж це так красиво розляглися? Пережили бавовняне задимлення?
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27.07.2022 20:52 Відповісти
В двигло надо было. В люк хотели попасть.
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27.07.2022 20:52 Відповісти
Гарно летить і гарно горить 🔥🔥🔥, хлопцям подяка за чудові новини 👍🏼✊👍🏼❤️
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27.07.2022 21:41 Відповісти
Бам))), ще й "контрольний" БАМ!!!
Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 23:15 Відповісти
Героям слава!!!
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28.07.2022 00:23 Відповісти
Слава Великой Ukraine. жги выродков с болот мацковии
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28.07.2022 07:16 Відповісти
 
 