Десантники за допомогою безпілотника знищили БТР-82 окупантів. ВIДЕО
Бійці окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російський бронетранспортер з екіпажем та автомобіль з мінометним розрахунком загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку, там де їх не очікує противник.
Зокрема, були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які "пішли вслід" за російськими військовим кораблем", – ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар27.07.2022 19:53
+23 Шимус
показати весь коментар27.07.2022 20:08
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.07.2022 19:46
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Котики наші, бережи вас Господь
В пеклі екіпаж тепер!
Слава ЗСУ!
треба кумулятивними бити
Слава ЗСУ!!!