Десантники за допомогою безпілотника знищили БТР-82 окупантів. ВIДЕО

Бійці окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили російський бронетранспортер з екіпажем та автомобіль з мінометним розрахунком загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку, там де їх не очікує противник.

Зокрема, були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які "пішли вслід" за російськими військовим кораблем", – ідеться в повідомленні.

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