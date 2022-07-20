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Бійці 81-ї ОАБр знищили чотири одиниці бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили чотири одиниці бронетехніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також читайте: Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили РСЗВ "Ураган" та БРЕМ окупантів. ФОТО

Автор: 

81 окрема аеромобільна бригада (68) Десантно-штурмові війська (223)


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Топ коментарі
+28
В Запорожской области буряты требовали пин код от микроволновки, перепутав ее с сейфом
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20.07.2022 20:31
+27
Всім виконавцям-респектище...
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20.07.2022 20:23
+12
Браво, парни!
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20.07.2022 20:23
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Всім виконавцям-респектище...
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20.07.2022 20:23 Відповісти
Браво, парни!
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20.07.2022 20:23 Відповісти
Свіжак... Поширюємо в кацапію побільше.
Бо не доходить багатьом что нічго тут шастать.
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20.07.2022 20:24 Відповісти
Зовсім голову загубив...
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20.07.2022 20:31 Відповісти
А другой прилег отдохнуть - попробуй, потаскай с собой стиральные машинки!
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20.07.2022 21:21 Відповісти
В Запорожской области буряты требовали пин код от микроволновки, перепутав ее с сейфом
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20.07.2022 20:31 Відповісти
І де тут знищені 4 одиниці бронетехніки🤔🧐😁 Афффтар, ти хоч трісни, але показані на початку відосика танчики не показано як знищуються, а та хмара пилу піднята в повітря може бути піднята і від попадання по пустому місцю. Де горіння танчиків, де підрив боєкомплекту, нічого подібного немає, від слова зовсім. Режисура гівно. Афффтар має читачів за лохів 😁 Лишень трупаки років радують око і трохи згладжують загальне враження від цього невдалого відосика. Не слід опускатися до рівня кацапських пропагандонів, краще ніяких відосиків, ніж такі ,- нєзачьод
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20.07.2022 20:36 Відповісти
... краще ніяких відосиків... А чим же ти на дивані будеш займатися без відосиків?
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20.07.2022 20:39 Відповісти
Він сюди на Тарантіно прийшов.
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20.07.2022 20:42 Відповісти
Буду тренувати особовий склад по відпрацюванню розгортання БЗР в бойове положення для ведення розвідки та супроводу стрільби нашої артилерії, угу, лошара😁 Хоч знаєш, що таке БЗР і з чим її їдять 😁 Хоча... тобі таки з тапчанчика видніше 😝😝😝😝😝😜🤪
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20.07.2022 22:21 Відповісти
Та фиг с теми танчиками, там у свинособаки бошка луснула!
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20.07.2022 20:43 Відповісти
Так то мухи з його голови повилітали?
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20.07.2022 20:37 Відповісти
Один так бежал в Украину за стиралкой аж головупотерял. Придется теперь его мамаше узнавать своего выродка по жопе или жене по х*ю.
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20.07.2022 20:40 Відповісти
Там Ванька в кінці без голови чи без жопи? Я шось не зрозумів. Хоча яка різниця, в них усіх жопа замість голови. А Ванька став хорошим Ванькою.
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20.07.2022 21:01 Відповісти
У цапни нет головы, только головка...
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20.07.2022 21:25 Відповісти
Без верхней жопы
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20.07.2022 21:44 Відповісти
другого языка русня не понимает, только язык силы вправляет им мозги.
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20.07.2022 21:08 Відповісти
Їхали кацапи, гуркотів їх трахтьор, трошки не доїхали ... не їдьте сюди.
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20.07.2022 21:17 Відповісти
Бравоооо! повага,респект,уважуха! їбаште донезтями,котики!👌
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20.07.2022 21:17 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.07.2022 21:46 Відповісти
Зовсім не смішно. Але окупанти мають усвідомити що така доля чекає їх на українській землі . Подяка і доземний уклін нашим воїнам -захисникам.
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20.07.2022 22:17 Відповісти
На видео пацанчик безбашенный!
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21.07.2022 13:25 Відповісти
 
 