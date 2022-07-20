Бійці 81-ї ОАБр знищили чотири одиниці бронетехніки окупантів. ВIДЕО
Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили чотири одиниці бронетехніки російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Топ коментарі
+28 уаыау
показати весь коментар20.07.2022 20:31
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.07.2022 20:23
+12 Старый зольдат
показати весь коментар20.07.2022 20:23
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Бо не доходить багатьом что нічго тут шастать.
Героям слава!!!