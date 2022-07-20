Бійці 81-ї ОАБр знищили чотири одиниці бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили чотири одиниці бронетехніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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