Бойцы 81-й ОАБр уничтожили четыре единицы бронетехники оккупантов. ВИДЕО

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили четыре единицы бронетехники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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