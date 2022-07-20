Бойцы 81-й ОАБр уничтожили четыре единицы бронетехники оккупантов. ВИДЕО
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили четыре единицы бронетехники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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+28 уаыау
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+27 Александр Чуднивец #474549
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+12 Старый зольдат
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Бо не доходить багатьом что нічго тут шастать.
Героям слава!!!