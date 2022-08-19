УКР
Мінцифри організовує перший міжнародний Drone Hackathon

Міністерство цифрової трансформації в рамках проєкту "Армія дронів" організовує перший військовий Drone Hackathon.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Розвиток military-tech - наш пріоритет на найближчі роки. Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології. Саме тому організовуємо хакатон, щоб мотивувати спеціалістів розвивати та масштабувати свої ідеї.

Участь у хакатоні можуть взяти інженери-конструктори, радіоінженери, оператори безпілотників та програмісти, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою. Можна подаватися як командою, так і самостійно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Drone Hackathon відбудеться у два етапи:

- дистанційна робота над завданнями, які команди отримають після реєстрації;
- офлайн-подія в Києві з 26 до 29 серпня, де учасники доопрацюють спільні рішення та представлять їх журі.

Реєстрація триває до 23 серпня за посиланням.

Читайте: За кошти, зібрані на "Армію дронів", Мінцифри вже закупило 98 безпілотників та наземні системи

Зеленое шапито продолжает юморить - три дня на регистрацию, после чего 4 дня на задания! Это в области, нуда вливаются миллиарды и где наработки шлифуются годами армией тестеров!,
показати весь коментар
19.08.2022 19:00 Відповісти
...и где сейчас за полет дроном обычного человека заметут
показати весь коментар
19.08.2022 19:19 Відповісти
 
 