Мінцифри організовує перший міжнародний Drone Hackathon

Міністерство цифрової трансформації в рамках проєкту "Армія дронів" організовує перший військовий Drone Hackathon.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Розвиток military-tech - наш пріоритет на найближчі роки. Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології. Саме тому організовуємо хакатон, щоб мотивувати спеціалістів розвивати та масштабувати свої ідеї.



Участь у хакатоні можуть взяти інженери-конструктори, радіоінженери, оператори безпілотників та програмісти, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою. Можна подаватися як командою, так і самостійно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Drone Hackathon відбудеться у два етапи:



- дистанційна робота над завданнями, які команди отримають після реєстрації;

- офлайн-подія в Києві з 26 до 29 серпня, де учасники доопрацюють спільні рішення та представлять їх журі.

Реєстрація триває до 23 серпня за посиланням.

Читайте: За кошти, зібрані на "Армію дронів", Мінцифри вже закупило 98 безпілотників та наземні системи