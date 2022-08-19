УКР
Київський метрополітен скоротить години роботи напередодні Дня незалежності

Київський метрополітен скоротить години роботи на період із 21 до 24 серпня,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба підприємства у фейсбуці.

"З 21 до 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки", - зазначено в повідомленні.

У КП нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово. Щоб скористатися станцією як укриттям під час комендантської години, необхідно мати посвідчення особи. Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей. Уночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців закликають бути особливо уважними в День Незалежності, - МВС

