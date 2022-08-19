УКР
Українців закликають бути особливо уважними в День Незалежності, - МВС

діти

У Міністерстві внутрішніх справ закликають українців бути особливо пильними у день святкування Дня Незалежності України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм. Саме тому ми чекаємо на "особливі сюрпризи" для всіх жителів нашої країни. Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби та інші "сюрпризи", приготовані переважно для мирного населення України", - зазначив він.

Єнін закликав українців бути особливо уважними 24 серпня та напередодні.

"Саме тому в ці дні я особливо хотів би звернутися до вас, шановні співвітчизники, дослухатися до порад, які даємо ми, дають військові адміністрації, – дотримуватися вимог комендантської години й реагувати належним чином на сигнали повітряної чи ракетної тривоги", - додав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Так что, фраеров зайцев ушастых, слава Богу, теперь не будет?
А ще у русні є полонені захисники Маріуполя.
Раз удар неизбежен (а это очевидно так), то нельзя давать Путину возможность сделать это с позиции силы. Надо ударить 22-го первыми по Беларуси или по Белгороду, чтобы действия Путина выглядели как жалкая месть и слабая угроза, а не демонстрация своих возможностей. Пускай отвечают, вероятность иного исхода событий крайне мала, Путин не может показать такую слабость спустя полгода войны, тем более кацапский народ на дачах сидит и занят своими делами, на войну им уже плевать становится.
Угу..И страна не узнает-сменила ли Могилевская трусы.
Вот нажрусь и буду уважным. Хотя у меня 24-го не получится
Побачиш кнопку від хаймарса - жми до потєрі пульса! 😁
И не только 24-го, но и 23-го и 25-го.
Я не хочу накликать беду, но кажется за войну ещё ни разу путин не привязал какое-то событие к дате. Хоть бы что там говорили. «К концу весны», «на 9 мая», «после дождя в четверг»… все это не сработало ни разу. Не удивлюсь, если они там ничего к этим датам не планировали и просто ржут над нами
Ге ж.
Святкуватимемо, постійно і пильненько роззираючись навкруг себе.
