Українців закликають бути особливо уважними в День Незалежності, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ закликають українців бути особливо пильними у день святкування Дня Незалежності України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм. Саме тому ми чекаємо на "особливі сюрпризи" для всіх жителів нашої країни. Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується. Водночас на озброєнні у росіян є і ракети, і авіабомби та інші "сюрпризи", приготовані переважно для мирного населення України", - зазначив він.

Єнін закликав українців бути особливо уважними 24 серпня та напередодні.

"Саме тому в ці дні я особливо хотів би звернутися до вас, шановні співвітчизники, дослухатися до порад, які даємо ми, дають військові адміністрації, – дотримуватися вимог комендантської години й реагувати належним чином на сигнали повітряної чи ракетної тривоги", - додав перший заступник міністра внутрішніх справ.

