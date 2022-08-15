П’ята частина території України забруднена вибухівкою, - Єнін

Сьогодні п’ята частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами, що не розірвалися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням нан Укрінформ, про це у телеефірі повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"​Одна п’ята частина території України забруднена мінами, снарядами, авіабомбами, які не розірвалися. Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС вже виявили, вилучили і знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, було обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. І ця робота не зупиняється ні на мить", - сказав посадовець.

За його словами, триває й розмінування на визволених територіях.

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"Наприклад, бої у Київській області тривали близько місяця, а наші піротехніки уже упродовж 5 місяців продовжують очищувати ці території від ВНП. Наприклад, на Київщині досі знешкоджують до 1000 вибухонебезпечних предметів на добу, а всього за цей час там знешкодили більш як 60 тисяч боєприпасів, і ця робота триває", - сказав Єнін.