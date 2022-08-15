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Новини Війна
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П’ята частина території України забруднена вибухівкою, - Єнін

міни

Сьогодні п’ята частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами, що не розірвалися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням нан Укрінформ, про це у телеефірі повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"​Одна п’ята частина території України забруднена мінами, снарядами, авіабомбами, які не розірвалися. Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС вже виявили, вилучили і знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, було обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. І ця робота не зупиняється ні на мить", - сказав посадовець.

За його словами, триває й розмінування на визволених територіях.

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"Наприклад, бої у Київській області тривали близько місяця, а наші піротехніки уже упродовж 5 місяців продовжують очищувати ці території від ВНП. Наприклад, на Київщині досі знешкоджують до 1000 вибухонебезпечних предметів на добу, а всього за цей час там знешкодили більш як 60 тисяч боєприпасів, і ця робота триває", - сказав Єнін.

Автор: 

вибухівка (475) розмінування (1002) Єнін Євген (348)


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І кацапами теж
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15.08.2022 20:14 Відповісти
Забруднення кацабидлом - це найгірше що може бути з усіх можливих, навіть гірше радіаційного!!
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15.08.2022 20:26 Відповісти
Найгірше не забрудненя території, а забруднення нашої влади прокацапськими глистами.
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15.08.2022 20:55 Відповісти
Хто наказав розмінувати Чонгар???
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15.08.2022 20:18 Відповісти
На цю роботу пустити " Балаган 95" разом з його командиром та
говнокомандучим. Опит вже напрацьовен на Таврійському напрямі.
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15.08.2022 20:28 Відповісти
і вибухівкою, і залізяччям і трупяками русні
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15.08.2022 20:33 Відповісти
https://twitter.com/jmvasquez1974/status/1559159687236489216 Джеймс Васкес,ветеран ВС США, занимается разминированием.
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15.08.2022 20:35 Відповісти
Хм, 1000 на добу, 5 місяців розміновують, 60 000 знешкодили,він рахувати, мабуть, у прокуратурі навчився...
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15.08.2022 20:36 Відповісти
Ну и у нас в Карабахе о же самое, спасибо соседям-*********. Превратили цветущий край в Хиросиму. А счас уходят из Лачина, и жгут, и дома, и леса. Хуже немцев твари...
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15.08.2022 21:35 Відповісти
 
 